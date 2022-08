Joka seitsemäs mökinomistaja kertoo kokeneensa sellaisen mökkimurron, jossa mökiltä varastettiin tavaraa, selviää Lähi-Tapiolan kyselyssä. HS kerää lukijoiden kokemuksia mökkimurroista.

Kerran mökkimurron yhteydessä saunasta vietiin kiuas, ja joitakin vuosia sitten varkaat veivät ulko-oven karmeineen, kertoo Lähi-Tapiolan projektijohtaja Antti Määttänen.

”Nämä ovat aika eksoottisia välillä”, sanoo Määttänen.

Lähi-Tapiolan kyselyn mukaan joka seitsemännen suomalaisen mökille on murtauduttu ja mökiltä on siinä yhteydessä on viety tavaraa. Useimmiten mökeiltä viedään työkoneita, kuten moottorisahoja, akkuporakoneita ja leikkureita.

”Myös mökkityömaat vetävät puoleensa varkaita varsinkin nyt, kun remonttitarvikkeet ovat kalliita.”

Työkoneiden lisäksi varkaiden matkaan lähtee kalliita polkupyöriä, perämoottoreita ja jopa veneitä. Määttäsen mukaan varkaiden on helppo napata vene mukaan, jos se makaa trailerin päällä mökkirannassa. Myös mönkijät ja mopot kiinnostavat varkaita, joten niiden avaimet kannattaa aina ottaa mukaan kotiin lähdettäessä, Määttänen sanoo.

Osa mökinomistajista kertoi kyselyssä, että mökkiin on murtauduttu, mutta sieltä ei viety tavaraa. Tällaisissa tapauksissa murtautujat usein asuvat mökeissä muutamia päiviä ja syövät sinne jätettyjä ruokia, kertoo Määttänen.

Määttäsen mukaan nyt on oiva hetki varautua mahdollisiin murtoihin, kun mökkiä laitetaan talviteloille.

”Kaikenlaiset valvontaa lisäävät laitteet ovat enemmän kuin tervetulleita. Jos mitään hälytysjärjestelmää ei ole mahdollista asentaa, kannattaa luoda suhteita naapureihin ja pohtia naapurivalvontaa.”

Näin toimii reilu neljäsosa suomalaisista. Muita varautumiskeinoja ovat arvoesineiden vieminen pois mökiltä, pyrkimys pitää mökki asutun näköisenä ja kameravalvonta.

Ulko-oveen kannattaa Määttäsen mukaan asentaa turva- tai varmuuslukko. Silloin mökkiin tunkeutuminen saattaa jäädä vain yritykseksi.

Lisäksi mökkipihaan on hyvä laittaa portti, jonka pystyy sulkemaan järeällä lukolla. Varkaat liikkuvat usein autolla, ja jos pääsy mökin pihaan on estyy, varkaat saattavat luopua murtoaikeista.