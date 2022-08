Hämeenkadun McDonald’s on normaalisti auki 24 tuntia vuorokaudessa.

Tampereen Hämeenkadun McDonald’s-ravintola jouduttiin sulkemaan varhain sunnuntaiaamuna noin kello viiden aikaan. Ravintola on normaalisti auki 24 tuntia vuorokaudessa.

Ravintola laitettiin kiinni noin tunnin ajaksi, sillä asiakkaiden keskuudessa oli niin paljon järjestyshäiriöitä.

”Siellä oli erinäköistä verbaalista ja fyysistä häiriötä. Asiakaspuolella oli niin paljon häiriötä, että oli pakko toimia näin”, McDonald’s-yrittäjän Hannu Wiinikainen sanoo.

Asiakas esimerkiksi heitti ruokansa työntekijöitä päin tiskin taakse.

Paikalle kutsuttiin lopulta poliisi. Sisä-Suomen poliisin komisario Petri Kollanen kertoo, että poliisi on kirjannut käyneensä McDonald’sin osoitteessa poistamassa ihmisiä paikalta kello 5.38 aikaan. Hänen mukaansa tilanteessa ei ole otettu kiinni ketään.

Ravintolassa on normaalisti Wiinikaisen mukaan noin 2–3 järjestyksenvalvojaa viikonloppuöisin.

”Käsitykseni mukaan nyt on ollut vähän enemmänkin, ei tietysti koko päivää, mutta jaksotettuna”, hän sanoo.

Wiinikaisen mukaan ravintolan työntekijöiden ohjeistus on, etteivät he viikonloppuöinä mene salin puolelle kuin ainoastaan tekemään tarpeelliset siivoukset ja silloinkin järjestyksenvalvoja on läsnä.

”Henkilökunta ei myöskään puutu asiakkaiden riitoihin, vaan se on vartijoiden ja järjestyksenvalvojan tehtävä”, hän sanoo.

Kaikki ravintolassa aamuyöllä olleet asiakkaat eivät ehtineet saada jo maksamiaan ruokia. Wiinikaisen tiedossa ei ole, paljonko ruokia on jäänyt toimittamatta.

Hän kuitenkin sanoo, että toimittamatta jäänyt ruoka voidaan kuittia vastaan hyvittää.

”Järjestelmästä päästään todentamaan, että näin on ollut tähän aikaan ja tämä tilanne. Ilman muuta voimme sen rahan hyvittää.”