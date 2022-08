Höpsäntöösä, kotikonsultti, sopuli.

HS kysyi, millaisilla nimityksillä lukijat aviopuolisoitaan kutsuvat.

Vastauksista nousi esiin monenlaisia luovia ratkaisuja, kuten eri kielistä poimittuja ominaisuuksia.

Käytän hänestä [puolisosta] nimitystä kotikonsultti, hemmakonsulten. Nimitys tulee tietysti siitä, että puolison kanssa keskustellaan kaikenlaisista asioista, joista myös kysytään ja saadaan mielipide tai näkemys. Minulle nimitys on lämmin ja arvostava, ei siis ironinen. Nainen, 50

Suurin osa vastaajista pysyttelee silti perinteisellä linjalla ja puhuu aviovaimosta, vaimosta tai rouvasta sekä aviomiehestä tai miehestä.

Muita perinteisempiä kyselyssä ilmeneviä nimityksiä olivat ukko ja akka sekä isäntä ja emäntä.

Mielestäni avioliitossa oleva mies on ukko ja nainen akka, ikään kuin järkkymättömät yhdessä kuin kallio. Mikä olikaan kansallismaisemamme? Aivan, Kolihan se. Mies, 31

Eräs aviopari puhuu leikkisästi vaimosta vaimokkeena ja miehestä miehikkeenä. Osa käyttää kumppanistaan yksinkertaisesti etunimeä.

Hellittelynimistä suosituimpia kyselyssä olivat rakas, muru ja kulta. Muita vastaajien käyttämiä hellittelynimiä ovat esimerkiksi hoopo, hönö ja söps.

Meillä on käytössä muur – alunperin vuosia sitten tekstiviestissä vahingossa väärin kirjoitettu muru. Nainen, 36

Monet vastaajat käyttävät englanninkielisiä nimityksiä, kuten babe, bebe ja dear. Jotkut kutsuvat kumppaniaan sanalla honey tai suomalaisittain hani. Kyselyssä mainittiin myös variaatiot hankku ja aviohani.

Muutamat vastaajat hellittelevät kumppaneitaan pieniin eläimiin viittaavilla nimityksillä, joita ovat esimerkiksi puppe, siili ja sopuli.

Myös yliluonnollisiin hahmoihin viittaavat hellittelynimet, kuten enkeli, haltija ja kukkaiskeiju, mainitaan vastauksissa.

Kaikki eivät kuitenkaan hellittelynimistä välitä.

Suomen kielessä avioitunutta naista kutsutaan vaimoksi, mutta miehelle tällaista avionimikettä ei ole. Kyselyssä vastaajat kertoivat, mikä nimitys sopisi heistä parhaiten aviomiehelle.

Ehdotuksista suosituin oli siippa, jota muutamat kertoivat nytkin käyttävänsä. Muita ehdotuksia olivat aiemmin mainitut ukko, isäntä ja äijä.

Uusia tulokkaita olivat esimerkiksi mieho, mievo, miekkonen-sanasta lyhennetty miekko sekä husband-sanasta muunnettu haspo. Osa mainitsi o-päätteisen nimityksen sopivan yhteen vaimo-sanan kanssa.

Moni antoi myös hyväksyntänsä huuspalle, jota tamperelainen Miitta Ojell-Järventausta ehdotti aviomiehen uudeksi nimikkeeksi mielipidekirjoituksessaan elokuun alkupuolella.

Osa taas kokee, ettei nimitysten keksiminen ole luontevaa saati tarpeellista.

Useat vastaajat kannattavat sukupuolesta riippumattomia nimityksiä, puolisoa ja kumppania.

Kumppani on siitä parempi ihan kaikille, ettei se oleta toisen sukupuolta, omaa seksuaalista suuntausta tai kumppanien määrää. Nainen, 37

Muutamat vastaajista kertovat valinneensa tietoisesti käyttää sukupuolineutraalia nimitystä.

Olemme kehittäneet itsellemme mukavat ja sopivat vanhemmuusnimitykset. Minä olen mamma, muunsukupuolinen puolisoni on häiskä. Häiskä lähti sanasta äiskä, koska siinä on samassa iskä ja äiskä, mutta koska se on yleensä feminiini nimitys, alkuun tuli h sekoittamaan pakkaa. Nainen, 36