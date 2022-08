Miesten epäillään tunkeutuneen vanhusten koteihin taulu­kauppojen varjolla. Poliisi pitää kaksikon toimintaa erityisen röyhkeänä.

Poliisi epäilee Puolasta Suomeen saapuneen mieskaksikon tunkeutuneen vanhusten koteihin taulukauppojen varjolla ja anastaneen heiltä omaisuutta eri puolilla Suomea.

Henkilöautolla maakunnasta toiseen kulkenut kaksikko aloitti kierroksensa Lapissa huhti–toukokuun vaihteessa. Simossa, Sodankylässä ja Pelkosen­niemellä kaksikko tunkeutui röyhkeästi ihmisten koteihin.

”Epäillyt ovat kertoneet myyvänsä viiden euron hintaisia piirustuksia. Tällä tekosyyllä he ovat tunkeutuneet sisään koteihin, joista he ovat sitten etsiskelleet arvokasta omaisuutta vietäväksi”, sanoo tutkinnan­johtaja, rikoskomisario Marko Ijäs Lapin poliisi­laitokselta.

Osassa tapauksista kaksikko oli jättänyt piirustuksen jälkeensä. Vanhuksilta vietiin omaisuutta kuten rahaa, pankkikortteja tai koruja. Osalta vanhuksista varastettiin enemmän ja osalta vähemmän.

Joissain tapauksissa miehet ovat toistelleet sanaa ”Ukraina”.

”Poliisin käsityksen mukaan sillä on koitettu viitata Ukrainassa meneillään olevaan sotaan. Tarkoituksena on varmaan ollut edesauttaa kaupustelua tai sisälle pääsyä.”

Vikkelästi liikkunut kaksikko siirtyi Lapista etelämmäs. Poliisi epäilee, että noin kahden viikon aikana kaksikko teki varkauksia myös Kainuussa, Pohjois- ja Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.

Rikossarjan tutkintavastuu keskitettiin Lapin poliisi­laitokselle, jossa kokonaisuutta on tutkittu toukokuusta lähtien rikos­nimikkeillä törkeä varkaus ja törkeän varkauden yritys.

Tapausta tutkitaan törkeänä, koska kaksikon epäillään valikoineensa suunnitelmallisesti kohteikseen iäkkäitä ihmisiä sekä hyödyntäneen näiden avutonta tai hädänalaista tilaa omaisuutta anastaakseen. Poliisi pitää toimintaa erityisen röyhkeänä.

”Kaikissa tapauksissa asianomistajien oven ulkopuolella on ollut nähtävissä rollaattori tai muu apuväline, ovelle on rakennettu luiska tai kyse on ollut vanhuksille tarkoitetuista helppo­kulkuisista taloista”, Ijäs sanoo.

”Asunnoista on käynyt selkeästi ilmi, ettei kyseisissä asunnoissa asuva ole enää liikkeissään rivakka.”

Miehet ehtivät poistua maasta, mutta jäivät kiinni yrittäessään uudelleen Suomeen. Heidät otettiin kiinni etsintä­kuulutettuina Länsisatamassa kesäkuussa.

Anastettua omaisuutta miehillä enää ei ollut mukana. Ijäs ei lähde spekuloimaan miesten paluun syytä.

”Toki maahan tullessa heiltä löytyi mittava määrä samoja piirustuksia, joita he olivat kaupitelleet.”

Miehet vangittiin heinäkuussa todennäköisin syin rikoksesta epäiltyinä. Nyt tapauksen esitutkinta on valmis. Syyttäjälle siirtynyt esitutkinta­pöytäkirja koostui 13 törkeästä varkaudesta ja neljästä törkeän varkauden yrityksestä.