Jäämerelläkin seilannut lähes 70-vuotias M/S Katarina on huutokaupattavana. ”Joku voisi tehdä siitä esimerkiksi kivan laivahostellin”, sanoo laivanpäällikkö.

Huutokaupattava M/S Katarina on ollut koululaivana Kotkassa vuodesta 1989 lähtien. Laivalla on 46 vuodepaikkaa ja muun muassa kaksi ruokailutilaa sekä kaksi saunaa.

Myyntisivusto Kiertonet.fissä huutokaupataan historiallista M/S Katarina -laivaa. Keskiviikkoaamuna siitä oli tarjottu 20 000 euroa.

Pian 70-vuotiaalla M/S Katarinalla on monivaiheinen ja merkittävä menneisyys matkustaja- ja tutkimusaluksena sekä koululaivana.

Viimeisimpänä Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ovat käyttäneet sitä merenkulkualan opetuksessaan Kotkassa.

Hiljattain myyntiin laitettu laiva rakennettiin alun perin Neuvostoliitolle sotakorvauksena menetetyn S/S Aranda -matkustajalaivan tilalle. Uusi laiva valmistui Helsingissä vuonna 1953 ja sai edeltäjään nimen M/S Aranda.

Aluksi laiva liikennöi matkustaja-aluksena Turun saaristossa. Kyse ei ollut suinkaan huvireissuista.

”Kelirikkoaikoina laivalla kuljetettiin saaristossa asuvia ihmisiä sekä heidän tarpeitaan Turun ja saariston välillä”, kertoo laivanpäällikkö Peter Thesleff Ekamista.

”Esimerkiksi maitotonkkia vietiin hirvittävät määrät. Laivassa on myös sivuportit, joiden kautta on kuljetettu hevosia, lehmiä ja lampaita.”

Kesäaikaan M/S Aranda toimi merentutkimusaluksena. Sen monipuolinen laitteisto soveltui meren, merenpohjan ja kalataloudellisten tutkimusten suorittamiseen.

Vuonna 1957 laiva kävi Norjan Huippuvuorilla, mikä oli aluksen ensimmäinen tutkimusmatka Itämeren ulkopuolelle. Se on myös laivan pisin matka tähän päivään mennessä.

”Matka Huippuvuorille oli suomalaisen merentutkimuksen historiassa hyvin merkittävä tapahtuma, mutta valitettavasti kovin huonosti dokumentoitu”, Thesleff sanoo.

Seuraavana kesänä Merentutkimuslaitoksen jääosaston talassologi Erkki Palosuo jatkoi tutkimusta ruotsalais-suomalaisen jäätikköretkikunnan kanssa Huippuvuorten Koillismaalla. Merentutkimuslaitoksen vuoden 1958 toimintakertomuksessa tätä jälkityötä kuvaillaan ”ratkaisevaksi” tutkimustoiminnan kehittämiselle.

”Tällöin hän [Palosuo] saattoi perehtyä jäätiköiden tutkimuksessa käytettyihin menetelmiin sekä suorittaa mannerjään pintaosien kiderakennetta koskevan tutkimuksen”, toimintakertomuksessa kerrotaan.

”–– Näin hankittuihin kokemuksiin perustuen on jääosasto voinut panna käyntiin aikaisempia monipuolisemmat tutkimukset merenjään fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien selvittämiseksi.”

M/S Aranda alkoi toimia pääasiallisena tutkimusaluksena 1970-luvun puolivälissä. Toiminta päättyi jo seuraavan vuosikymmenen lopulla.

”Tuolloin kaikki maat halusivat mukaan jakamaan Etelämanner-kakkua eli osallistumaan alueen merentutkimukseen. Pian huomattiin, ettei aluksella sinne asti lähdetä, ja valtio rakennutti uuden tutkimusalus Arandan”, laivanpäällikkö Thesleff kertoo.

Kun uusi ja nykyaikainen, kolmas Aranda valmistui vuonna 1989, edellinen jäi vaille tehtävää. Silloinen Merenkulkuhallitus yritti tuloksetta myydä laivaa, kunnes Kotkan merenkulkuoppilaitos pyysi sitä luovutettavaksi opetuskäyttöön.

Toive toteutui, ja samana vuonna laiva aloitti koululaivana Kotkassa nimellä M/S Katarina. Thesleff on ollut laivanpäällikkönä siitä asti.

”Koulutusaikana laivalla on liikuttu pääasiassa Suomen saaristoissa, mutta käyty myös esimerkiksi Venäjän, Viron, Latvian, Liettuan, Puolan ja Saksan rannikoilla”, hän listaa.

Matkoilla opiskelijat toimivat kuten laivan miehistö ja noudattavat merenkulun rutiineja.

”Opiskelijat ovat nuoria ja vilkkaita, mikä saattaa aiheuttaa omia haasteitaan. He ovat eläväisiä, niin kuin nuoret tapaavat olla.”

Nyt M/S Katarina on taas myynnissä. Syynä on se, että Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami on saanut vanhan laivan tilalle Rajavartiolaitoksen käytöstään poistaman vartiolaiva Merikarhun.

Vartiolaivan myymisen epäonnistuttua Rajavartiolaitos luovutti Merikarhun Ekamille ilman rahallista korvausta marraskuussa 2020.

”Luovutuksen taustalla on yhteistyösopimus, jonka mukaan Rajavartiolaitos voi käyttää laivaa omassa koulutuksessaan tietyn ajanjakson vuodessa”, Thesleff selittää.

Merikarhu on kunnostettu ja katsastettu opetusta varten sekä rekisteröity siviilikäyttöön. Sen ensimmäiset opetusmatkat tehtiin viime kevätlukukauden lopussa. Laivaa käyttävät Ekamin ja Xamkin opiskeljat.

M/S Katarina jatkaa edelleen opetuskäytössä, kunnes sille löytyy uusi omistaja. Ekamin tekniikan ja liikenteen alan apulaisrehtori Kimmo Kallioniemi kertoo, ettei huutokaupattavalla laivalla ole tarkkaa minimihintaa.

”Yritämme saada siitä jollain tavalla markkinakelpoisen korvauksen.”

Laivanpäällikkö Thesleffin mukaan M/S Katarina on hyväkuntoinen, mutta siitä tuskin olisi enää matkustajalaivaksi.

”Sen sijaan joku voisi tehdä siitä esimerkiksi kivan laivahostellin”, hän sanoo.

”Toivottavasti ostaja keksii sille jotakin fiksua käyttöä. Nätti pieni laiva.”