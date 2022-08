Senaatin konsernijohtaja Jari Sarjon mukaan liikelaitos kantaa osaltaan vastuunsa siitä, että Suomi selviää tulevasta, haastavasta talvesta.

Valtion liikelaitoksen tarkoituksena on muun muassa ottaa käyttöön ratkaisuja, joilla on vaikutusta kiinteistöjen sisälämpötiloihin

Senaatti-konserni pyrkii sähkön ja lämmön säästämiseen tulevana talvena.

Senaatti on valtion liikelaitos, joka toimii toimitilojen vuokraajana tai edelleenvuokraajana. Keskiviikkona se tiedotti aloittavansa mittavan energiansäästö­ohjelman valtion kiinteistöissä.

Tarkoituksena on muun muassa ottaa käyttöön ratkaisuja, joilla on vaikutusta kiinteistöjen sisälämpötiloihin. Lisäksi Senaatti selvittää mahdollisuuksia ohjata sähkönkulutusta tulevana talvena niin, että se osaltaan tukisi sähkön riittävyyttä Suomessa.

”Valtion toimijana kannamme vastuuta osaltamme siitä, että Suomi selviää tulevasta, haastavasta talvesta”, sanoo Senaatin konsernijohtaja Jari Sarjo tiedotteessa.

Energiansäästöohjelman toimenpiteiden tarkempi suunnittelu on vielä kesken.

Senaatti-konsernin vastuulla on yhteensä noin 8 700 valtion rakennusta. Rakennusten pinta-ala on noin kuusi miljoonaa neliötä, joista Puolustuskiinteistöjen ylläpitämien puolustushallinnon kiinteistöjen osuus on noin kolme miljoonaa neliötä. Myös valtaosa poliisin käyttämistä tiloista on vuokrattu Senaatilta.