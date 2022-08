Meret ovat tunnettuja hiilinieluja eli hiilidioksidin sitojia, mutta Itämeri saattaakin toimia päinvastoin. Uudet mittausmenetelmät ovat paljastaneet, että etenkin rannikoilta vapautuu metaania.

”Jos ihmiset näkisivät miten huonossa tilassa Itämeri paikoin on, olisi ihan toinen haloo”, sanoi Itämeren tutkimuksen professori, merentutkija Alf Norkko Helsingin yliopistosta Helsinki puhuu -tapahtumassa keskiviikkona.

Itämerta käsittelevässä keskustelussa olivat mukana myös meribiologian dosentti, yliopistotutkija, Itämeri-paneelin jäsen Camilla Gustafsson Helsingin yliopistosta sekä merten kestävään käyttöön erikoistunut tutkimusprofessori Markku Viitasalo Suomen ympäristökeskuksen Merikeskuksesta.

Keskustelun veti HS:n ympäristötuottaja Piia Elonen.

Meret ovat tunnettuja hiilinieluja eli hiilidioksidin sitojia, mutta Itämeri saattaakin toimia päinvastoin. Uudet mittausmenetelmät ovat paljastaneet, että etenkin rannikoilta vapautuu metaania.

Kokonaiskuvassa kaikki meret ovat hiilinieluja, mutta millä tavalla ja miten tehokkaita, sitä tutkitaan, sanoi Norkko tilaisuudessa.

”Koska meillä on vuosikymmenien ajan ollut Itämeressä rehevöitymistä ja lämpötila nousee nopeammin kuin muualla maailman merissä, olemme kiinnostuneita siitä, muuttuko meri nielusta lähteeksi.”

Suomen pirstoutuneessa saaristossa on paljon matalapohjaisia vesialueita. Senkin vuoksi havainto rannikoilla vapautuvasta metaanista on tärkeä.

”Ne ovat juuri niitä alueita, jotka ilmastonmuutoksen myötä lämpenevät kaikkein herkimmin pohjaan asti. Jos tämä kiihdyttää metaanin vapautumista, se on aika vakava juttu”, Viitasalo sanoi.

Suuri osa merenpohjaan vapautuvasta hiilestä hapettuu ennen ilmakehään pääsemistä. Yksi oleellinen tutkittava seikka onkin, mikä on se kriittinen syvyys, jossa näin ei enää käy.

Itämeren lajistolla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Mitä terveempi ja moninaisempi luontotyyppi on, sitä paremmin se toimii, Gustafsson sanoi.

”Esimerkiksi meriruohoniityt ovat hyvin tehokkaita hiilinieluja. Häiriintyneessä, bakteerien ja rihmaleväkasvuston täyttämässä tyypissä hiiltä vapautuu nopeammin.”

Suojelun kannalta onkin tärkeää katsoa kokonaisuutta. Esimerkiksi rakkohauru voi säilöä hiiltä vuosia.

”Vaikka se onkin yleinen laji, sitä pitää suojella.”

Monivuotinen rakkohauru sitoo paljon hiilidioksidia ja tarjoaa lisäksi elinympäristöjä lukuisille muille eliölajeille.

Esimerkiksi rehevöitymisestä hyötyvä sinilevä voi tukahduttaa allensa näitä leviä ja myös muita monivuotisia kasveja.

Ilmastonmuutoksen torjunnankin kannalta tuleekin vähentää rehevöitymistä. Tämä tarkoittaa ravinteiden päästön rajaamista rannikolla ja valuma-alueella. Merta rehevöittää pelloilta, metsistä ja kaupungeista tulevat valut.

”Meidän pitää tunnistaa, millä ihmisten toimilla on mereen pahin vaikutus. Suojelualueelle ei sovi kalastus, kalankasvatus, meriliikenne, merisoran otto, tuulivoimaloiden rakentaminen ja pienruoppaukset”, Viitasalo listasi.

Mökin omistajat voivat kantaa kortensa kekoon esimerkiksi miettimällä, josko osan hiiltä sitovasta järviruo’osta voisi säästää, Viitasalo vinkkasi.

”Olisi toivottavaa, että ihmiset näkisivät meren suojelemisen pääomana eikä rajoitteena ja että omaa vesialuetta käytettäisiin säästäen ja tulevia sukupolvia ajatellen.”

Tärkeää on myös lisätä tietoisuutta siitä, mitä veden pinnan alla tapahtuu, asiantuntijat pohtivat. Paikoin Itämeri on hyvin kaunis, Gustafsson sanoi.

”Viime viikolla kävin sukeltamassa Hangon edustalla, ja siellä on hiekkapohja, jossa on meriajokas­niittyä. Se näyttää samalta kuin niitty maalla. Siinä vieressä on rakkohauru­kasvustoja ja kaikenlaisia punaleviä, värimaailma oikein loistaa ja tunnelma on rauhallinen, kun kuulee vain oman hengityksensä”, hän kuvaili.