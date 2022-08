Ongelmana tällä hetkellä on se, etteivät kaikki saa terveyspalveluita yhdenvertaisesti, sanoo professori.

Tiedätkö, mitä maksaa sydämen ohitusleikkaus? Entä saako samasta vaivasta kärsivä potilas riittävän nopeasti hoitoa Suomen eri kolkissa?

Vain harva terveydenhuollon ammattilainenkaan tietää.

Tuore Terveydenhuollon palveluvalikoiman priorisointi -raportti hahmottelee, miten terveydenhuollon palveluita Suomessa voitaisiin järjestelmällisesti pistää tärkeys­järjestykseen.

Priorisointi tarkoittaa kaikkia niitä toimia, jotka pyrkivät terveydenhuollon rahoituksen ja työvoiman kohdentamiseen.

Oikeustieteen professori Tuomas Ojanen pitää terveydenhuollon priorisoinnin kehittämistä tarpeellisena. Hän oli mukana tutkimusprojektin oikeustieteen tiimissä, jossa kartoitettiin perustuslain ja ihmisoikeussopimusten asettamia reunaehtoja ja suuntaviivoja terveydenhuollon priorisointiin.

”Priorisointia tehdään jo nyt, mutta se on piilossa. Nyt sen ohjaus on pirstaleista, sekavaa, osin vanhentunutta ja jännitteistä”, Ojanen sanoo.

Ojasen mukaan tällä hetkellä on ongelmana, etteivät kaikki suomalaiset saa terveyspalveluita yhdenvertaisesti. Lisäksi nykyinen piilossa oleva priorisointi on ongelmallista terveydenhuollon henkilöstön oikeusturvan näkökulmasta ja siksi, että sen valvominen on vaikeaa.

Sekavasti ohjattu priorisointi tuottaa tällä hetkellä eri kunnissa ja alueilla toisistaan poikkeavia ja varsin mielivaltaisia lopputuloksia, Ojanen arvioi. Siksi pitää saada aikaan edellytykset, jotka takaavat potilaiden tasavertaisen kohtelun eri hyvinvointialueilla. Ensi vuoden alusta Suomessa on 21 hyvinvointialuetta, jotka vastaavat terveyspalveluiden järjestämisestä.

Raportissa ehdotetaankin, että Suomeen luodaan kolmiportainen järjestelmä terveydenhuollon priorisoinnin ohjaamiseen. Lisäksi raportissa ehdotetaan, että Suomeen perustetaan terveydenhuollon priorisoinnin osaamiskeskus. Esimerkkiä on määrä ottaa Ruotsista ja Britanniasta.

Raportti käsittelee vain terveydenhuoltoa, joten sen ulkopuolelle jäävät kaikki sosiaalipalvelut.