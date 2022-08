Pari viikkoa sitten yksivuotias lapsi kuoli Tyrnävällä jäätyään pihapiirin läheisyydessä auton alle. Keskiviikkona kolmevuotias kuoli, kun pihasta tullut auto ajoi lapsen päälle.

Kahden viikon sisällä kaksi pientä lasta lasta on kuollut Pohjois-Pohjanmaalla jäätyään auton alle.

Keskiviikkona kolmevuotias potkupyörällä liikkunut lapsi jäi pihasta tulleen auton alle Kempeleessä ja kuoli.

Vajaa kaksi viikkoa sitten Tyrnävällä yksivuotias lapsi kuoli pihapiirin läheisyydessä jäätyään auton alle.

Molempia onnettomuuksia yhdistää se, että ne ovat tapahtuneet pihapiirin välittömässä läheisyydessä.

Pienimpien jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemantapaukset liikenteessä ovat harvinaisia, mutta ajoittain niitä tapahtuu.

Keväällä Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi 40-vuotiaan miehen sakkoihin hänen peruutettua vuonna 2020 kaksivuotiaan lapsen päälle kuopiolaisen kerrostalon pihassa. Lapsi kuoli saamiinsa vammoihin.

”Aina kun pieni lapsi menehtyy liikenneonnettomuudessa, se on tietenkin aina suuri tragedia ja koskettava tapahtuma. Siksi niitä pitää yrittää mahdollisimman pitkälle torjua”, sanoo Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen.

”Tämä on ehdottomasti sellainen ikäryhmä, jossa nollavisio pitäisi saada toteutumaan. Että ainakin pienet lapset saataisiin suojeltua. Mutta ei se ainakaan vielä ole toteutunut.”

Liikenneturvan koostamissa Tilastokeskuksen tilastoissa vuodesta 2016 heinäkuuhun 2022 tieliikenneonnettomuuksissa on kuollut 16 alle kouluikäistä lasta. Kun kaksi elokuussa menehtynyttä lasta lisää tilastoon, kuolleiden lasten määrä nousee 18 lapseen.

Samana ajanjaksona tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantui 343 alle kouluikäistä lasta.

Ylivoimaisesti eniten 0–6-vuotiaita lapsia kuolee ja loukkaantuu liikenteessä heidän ollessa autossa matkustajina. Tammikuun 2016 ja heinäkuun 2022 välisenä aikana viisi lasta on kuollut jalankulkijana tai pyöräilijänä. Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneista 0–6-vuotiaista lapsista 54 on ollut jalankulkijoita ja 29 pyöräilijöitä.

Kempeleen ja Tyrnävän kaltaisia pihan läheisyydessä tapahtuneita onnettomuustilanteita ei ole eritelty onnettomuustyypeissä.

Piha-alueet pihatiet ovat alueita, joilla kulkureitit ovat jalankulkijoille, autoilijoille ja pyöräilijöille ainakin osittain yhteisiä. Riskitilanteita ovat myös tilanteet, jolloin auto ajaa tieltä pihaan tai pihasta tielle jalkakäytävän yli.

Valtosen mukaan piha-alueilla ja auton liikkeellelähtötilanteissa lapset ja vanhukset tai muuten toimintakyvyltään heikentyneet ihmiset on muita alttiimpia vaaratilanteille. Lapset eivät havainnoi aikuisten tapaan muuta liikennettä ja saattavat tehdä yllättäviä ratkaisuja.

”Kaikkien ajoneuvon kuljettajien olisi hyvä mieltää se, että lapsi on elävä liikennemerkki. Kun olet huomannut lapsen, sinun pitää varautua lapsen ennalta-arvaamattomaan käytökseen ja hiljentää vauhtia”, sanoo poliisitarkastaja Tuomo Katajisto Poliisihallituksesta.

Kuljettajan pitää siis ennakoida ja havainnoida muuta liikennettä. Kuljettaja ei ehdi reagoida, jos hän ei syystä tai toisesta havaitse auton tielle tulevaa lasta.

Tiealueella, jossa on yleensä muutakin liikennettä, kuljettajan tarkkaavaisuus on korkealla. Katajiston ja Valtosen mukaan tarkkaavaisuus saattaa laskea piha-alueilla ja sinne siirtymissä, jolloin ympäristö on usein hiljainen ja nopeudet matalia.

”Siitä huolimatta, että piha-alue on usein tyhjä ja vapaa, kuljettajalla pitää olla koko ajan täysi tarkkaavaisuus päällä muita kulkijoita varten”, Valtonen sanoo.

”Varsinkin, jos lähtemiseen tai tulemiseen liittyy kiire tai hermostuneisuus, se saattaa haitata kuljettajan tarkkaavaisuutta. Ei keskitytä liikenteeseen samalla tavalla kuin tien päällä, missä tiedetään, että on paljon muuta liikennettä. Se on yksi ongelma, johon ihminen helposti luontaisesti syyllistyy.”

Katajisto on samaa mieltä.

”Yksi iso riski on se, että on totuttu siihen, että lapsia ei ole tietyssä paikassa. Mennään autoon ja lähdetään totutusti reittiä, joka on yleensä tyhjä. Jos autossa on vielä korkeampi konepelti eikä ole suoraa näköyhteyttä auton eteen, on riski, että siellä on joku tutkimassa kastematoja siinä ihan auton edessä eikä se lapsi osu silmään”, Katajisto sanoo.

”Varsinkin jos siellä on joku kuollut kulma, että käännät jollain vähän isommalla autolla, et näe siihen ihan pyörien viereen. Tällaisia riskejä on, mutta onneksi ne aika harvoin kuitenkaan toteutuvat.”

Peruutustilanteissa kuljettajan näkökyky auton kulkusuuntaan on huonoin.

Katajisto ja Valtonen muistuttavat, että jo ennen autoon menoa kuljettajan pitäisi havainnoida ympäristöä ja varmistaa, ettei auton takana ole mitään ylimääräistä. Peruuttaessa ympäristöä pitäisi havainnoida tarkkaan niin peileistä kuin päätä pyörittämällä.

Uusissa henkilöautoissa turvallisuutta lisäävät peruutuskamerat ja peruutushälyttimet, jotka alkavat piipata, jos takana on este. Valtosen mukaan nämä lisäävät turvallisuutta, kunhan kuljettaja muistaa tarkkailla kameran näyttöä.

Pienet kohteet voivat kuitenkin jäädä peruutustutkien katveeseen.

”Kyllä kuljettajan vastuu säilyy varusteista huolimatta”, Valtonen sanoo.

”Kuljettajan vastuulle jää se, että äärimmäinen varovaisuus pitää säilyä kaikissa tilanteissa.”