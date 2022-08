Nykyinen vaatimus­taso on monessa laitoksessa liki mahdoton saavuttaa – Katso haku­koneesta, kuinka pahasti kunnissa on jääty jälkeen hoitaja­mitoituksesta

Hoivakodit saavat vakituisia uusia lähi- ja sairaanhoitajia enää harvoin. Puolen vuoden aikana yli 3 500 vakituista hoitajapaikkaa jäi Suomessa täyttämättä.

Hoivakodeissa on suuri pula lähihoitajista ja sairaanhoitajista, joilla on lupa huolehtia asukkaiden lääkejakelusta.

Hoitajien rekrytoinnissa vanhusten ympärivuorokautisiin hoivakoteihin on suuria vaikeuksia. Tilanne on muuttunut puolessa vuodessa vaikeammaksi.

Hoivayksiköt raportoivat toukokuussa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle, että edellisen puolen vuoden aikana 3 500:n vakituisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen rekrytointi oli epäonnistunut, koska koulutettua henkilöstöä ei ollut saatavana.

”Henkilöstöä on ollut todella vaikea rekrytoida. Epäonnistuneita rekrytointeja on paljon ja niiden määrä on noussut yli tuhannella puolen vuoden aikana”, johtava asiantuntija Sari Kehusmaa THL:stä sanoo.

Eräs yksityisen hoivakodin johtaja kuvaa tilannetta niin, että hoivakodista vapautuvia paikkoja on ollut hoitajapulan takia pakko jättää täyttämättä. Paikkoja vapautuu, koska iäkkäitä asukkaita kuolee ja heiltä jää vapaita hoivapaikkoja.

Miten henkilöstömitoitus lasketaan? ■ Henkilöstömitoituksessa lasketaan yhteen kolmen viikon aikana toteutuneet välittömän asiakastyön tunnit. ■Näitä välittömän asiakastyön tunteja tekevät tyypillisimmin lähihoitajat ja sairaanhoitajat. ■ Tunnit jaetaan yhden henkilön laskennallisella kolmen viikon työajalla (114,75 h) ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaiden määrällä. Lähde: THL

Suurin osa vanhusten hoivakodeista ja terveyskeskusten vuodeosastoista on onnistunut pinnistämään hoitajamitoituksen yksiköissään nipin napin lain vaatimaan lukemaan.

Hoitajamitoitus 0,6 on ollut voimassa vuoden alusta saakka.

Silti toukokuussa Suomessa 11 prosenttia ympärivuorokautisen hoivan yksiköistä jäi laissa vaaditun 0,6-suhdeluvun alle, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksestä. Sen tiedot ovat toukokuulta.

Jopa alle 0,5-hoitajamitoituksen alittavia yksiköitä on yhteensä 14. Viisi pienintä hoitajamitoitusta oli toukokuussa Kittilän kunnan Koivukoti- ja Pääskylä -palvelutaloissa, Iisalmessa Paaskodissa, Juupajoen Kortekodissa, Tampereella Esperi Palvelukoti Kielossa ja Utsjoen kunnan terveyskeskuksen vuodeosastolla.

Kehusmaan mukaan suuri osa yksiköistä on aivan 0,6-henkilöstömitoituksen tuntumassa. Eli mitoitukseen on nipin napin päästy tai nipin napin jääty sen alle.

Selvityksen ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoituksesta on tehnyt toukokuussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa oli toukokuussa 2022 keskimäärin 51 000 asiakasta.

Hoivakodeissa päästiin lain määrittelemään mitoitukseen lähinnä kahdella keinolla.

Niihin palkattiin hoiva-avustajia, jotka tekevät avustavaa hoitotyötä. He eivät esimerkiksi voi jakaa lääkkeitä. Hoiva-avustajien määrä kasvoi viime vuonna 900:lla.

Lisäksi lähi- ja sairaanhoitajien tekemän välittömän työn määrää on monessa hoivakodissa pystytty työn järjestelyillä lisäämään. Mitoituksessa on hyvin tarkkaan määritelty se, mitä on välitön potilastyö. Osa hoiva-alan toimijoista on kritisoinut määritelmää joustamattomaksi. Määritelmän ovat tehneet Valvira ja aluehallintovirastot (avit).

Nyt näyttää siltä, että hoivatyön huutava ammattilaispula ja vanhusten määrän nopea kasvu tekevät mahdottomaksi toteuttaa ensi huhtikuussa voimaan tulevaa lakimuutosta, joka nostaisi henkilöstömitoituksen ympärivuorokautisessa hoivassa 0,7:ään.

Näin katsoo myös THL:n Sari Kehusmaa.

”Mitoituksen nostamiseen 0,7:ään tarvitaan lisäaikaa, koska lähi- ja sairaanhoitajien rekrytoinnit eivät ole onnistuneet. Lisäajan tulee olla vähintään vuosi, jotta hoitajien saatavuutta esimerkiksi koulutuspaikkoja lisäämällä ehditään parantaa.”

Jo lakiin kirjattu hoitajamitoitus 0,7 on viime viikkoina aiheuttanut paljon keskustelua. Viime viikolla Vasemmistoliitto otti kesäkokouksessaan kannan, että se suhtautuu erittäin varauksellisesti hoitajamitoituksen lykkäykseen. P

Peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) arvioi viime viikolla, että vanhuspalveluiden hoitajamitoitukseen täytyy katsoa pidempi siirtymäkausi.