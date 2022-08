Lempäälässä sijaitsevan Herralanvuolteen muoto jaksaa naurattaa aina uusia yleisöjä.

Aina se ponnahtaa esiin jostain somen syövereistä ja aina sen uudet netinkäyttäjät jakavat eteenpäin.

Aina se myös naurattaa ja tuottaa ihmisille aitoa löytämisen riemua. Eikä loppua näy, niin kauan kuin maailmassa on nettikarttoja, joiden zoom-ominaisuudella vitsin voi kertoa joka kerta tavallaan eri kulmasta.

Lempäälän Herralanvuolle kuuluu Kokemäenjoen vesistöön ja siinä Vanajaveden-Pyhäjärven alueeseen. Ja sen muoto ilahduttaa aina vain uusia kartan tutkailijoita.

Herralanvuolle on tunnettu kalavesi, jonka rannoilla on vanhaa mökkiasutusta vuosikymmenten varrelta ja koko ajan enemmän myös uusia komeita omakotitaloja. On rantasaunoja, trampoliineja pihalla ja laiturin ohi virtaava vesi.

Siellä toteutuu monen suomalaisen unelma asumisesta järven tai joen rannalla lähellä keskustaa.

Se on myös alue, jonka läpi suuri osa suomalaisista on todennäköisesti tietämättään kulkenut, sillä sen leikkaa suunnilleen keskeltä tai tyvestä Tampereen ja Helsingin välinen päärata.

Tuore TikTok-postaus runsaan viikon takaa nosti suomalaisen vesistöerikoisuuden taas esille ja keräsi hetkessä satoja tuhansia tykkäyksiä ympäri maailman.

Aihe on muutenkin ollut tasaisin väliajoin viime vuosina esillä ulkomaisissa medioissa, samoin suomalaisissa, kuten Ilta-Sanomissa 2015.

Ja jälleen uusi netinkäyttäjäpolvi pääsi kertomaan tunteensa ja havaintonsa:

”Siinä on jopa suonet”, kertoo yksi.

”Haluaisin asua sen kärjessä”, toivoo toinen.

”Eroosion mestariteos”, luonnehtii kolmas.

Ja ikään kuin jääkaudella olisi ollut Lempäälää varten vielä erityinen ässä hihassaan – eräänlainen kirsikka kakun päällä todistamaan luonnon täydellisyydestä:

”Tuo pieni virta, joka tulee sen kärjestä”, huomaa neljäs.