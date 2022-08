”Pelkään, että sitä on hyvin paljon” – Alennusprosentteja vääristellään tarjousten yhteydessä, ja siitä halutaan tehdä loppu

”Myrkyllistä hinnoittelua. Joku voisi puhua petoksestakin”, sanoo XXL:ssä asioinut Harri Koponen. Alehinnan alta kuultava vanha hinta vihjasi, ettei suuri alennusprosentti olisi kertonut koko totuutta.

”Vanha hintalappu oli jätetty kömpelösti alle niin, että vanha hinta kuulsi läpi”, sanoo Lahden XXL:ssä tällä viikolla asioinut Harri Koponen.

Kajakkia myytiin tarjoushintaan 374,25 euroa, ja sen kerrottiin olevan 25 prosentin alennuksessa. Lähtöhinnaksi eli ”XXL-hinnaksi” kaupan kyltissä mainittiin 499 euroa, mutta Koposen bongaama vanha hintalappu kertoi muuta.

”Kajakin hinta oli aiemmin ollut 399 euroa. Näky oli koominen.”

Käytäntö, jossa ”normaalihinta” pumpataan isommaksi alennusprosenttia kaunistamaan, on Koposesta myrkyllinen. ”Joku voisi puhua petoksestakin”, hän sanoo.

Kun Koponen jakoi näkemänsä viestipalvelu Twitterissä, moni kertoi vastaavista kokemuksistaan urheilukauppa XXL:n lisäksi muissa kauppaketjuissa.

XXL:n mukaan tarjoushinnan taustalle oli erehdyksessä jäänyt vanha kampanjahinta.

”Pelkään, että sitä on hyvin paljon”, sanoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) johtava asiantuntija Mika Hakamäki hinnoittelukäytännön yleisyydestä.

Tilanteeseen on hänen mukaansa kuitenkin tulossa ratkaiseva muutos vuoden­vaihteessa.

”Elinkeinonharjoittajan pitää vastedes tarjouksen yhteydessä ilmoittaa myyntihinnan lisäksi hinta, jolla tuotetta on alimmillaan myyty edeltäneiden 30 vuorokauden aikana.”

Tammikuun alusta 2023 Suomessa voimaan tulevan EU-direktiivin tavoitteena on estää alennusmyyntiprosenteilla kikkailu.

”Käytännössä on nähty, että hinnat sahaavat voimakkaasti. Hintaa pidetään muutama päivä enemmän ja vähemmän muodon vuoksi sekä valvontaviranomaista varten korkealla, ja sen jälkeen hintaa lasketaan, jotta saadaan näytettyä isot alennus­prosentit”, Haka­mäki kuvailee.

Tällainen kikkailu on harhaanjohtavaa, mutta nykylain mukaan jossain määrin sallittua. Tilanne muuttuu lakimuutoksen jälkeen.

”Uusi käytäntö tähtää läpinäkyvyyteen ja tarjoaa kuluttajalle työkaluja arvioida tarjousten edullisuutta”, Hakamäki sanoo.

Uusi merkitsemistapa voi olla kuluttajille alkuun hämmentävä. Hakamäen mukaan on hyvä valmistautua siihen, että ensi vuoden alusta tuotteiden hintalapuissa ja mainoksissa on aiempaa enemmän tietoa.

” ”Ketään ei olla heti viemässä tukkanuottasille tai tuomioistuimeen.”

KKV on saanut yrityksistä paljon huolestuneitakin yhteydenottoja käytännön muuttumisesta. Sen on koettu lisäävän hinnoittelun työmäärää.

”Ainakin isoimmat ketjut osaavat tähän varautua. Jos hintatiedoista joutuu huolehtimaan käsin, uudet vaatimukset voivat olla raskaita toteuttaa”, Hakamäki toteaa.

Teknisesti muutos on periaatteessa helppo järjestää: yritys ottaa käyttöön tausta­ohjelman, joka hakee hintahistorian automaattisesti esimerkiksi verkkokaupan hintatietoihin.

”Osalla tällaiset järjestelmät ovat jo olemassa”, Hakamäki kertoo.

Hän korostaa, että kuluttajaviranomaiset seuraavat ja valvovat lain toteutumista.

”Aluksi tietysti ohjeistamalla. Ketään ei olla heti viemässä tukkanuottasille tai tuomioistuimeen ellei sitten siitä syystä, että koetaan tarvetta hakea markkina­oikeudesta ennakkoratkaisua avoimeen kysymykseen.”

Huonekaluliike Maskulle esitettiin harhaanjohtavasta hinnoittelusta miljoonan euron seuraamusmaksua tänä kesänä. Kuluttaja-asiamiehen esittämä maksu on parhaillaan markkinaoikeuden käsittelyssä.

Kuluttaja-asiamiehen selvityksen mukaan Masku on väittänyt tuotteiden olevan alennettu sellaisesta hinnasta, jota se ei ole todellisuudessa perinyt. Markkinointi on saattanut johtaa ostopäätöksiin, joita kuluttajat eivät olisi tehneet ilman väitettyä alennusta.

Kuluttaja-asiamiehellä on ollut oikeus esittää seuraamusmaksua heinäkuusta 2020, ja Maskulle esitetty maksu on ensimmäinen. Aiemmin markkinaoikeus on tuominnut Maskulle kieltoja ja uhkasakkoja kuluttajansuojalain vastaisesta alennus- ja tarjous­markkinoinnista, mutta toimenpiteillä ei ole ollut toivottua vaikutusta.

”Nämä ovat rankkoja keinoja, mutta jos vastassa on elinkeinonharjoittaja, jota on pyritty saamaan vuosikausia ruotuun eikä mikään auta, siihen tilanteeseen soveltuu seuraamusmaksu, ja sen pitää olla riittävän iso”, Hakamäki sanoo.

” Moni myöntää kahden kesken, että kuluttajaa ei tahdo saada liikkeeseen ilman lupausta suurista alennuksista.

Suurten alennusprosenttien lupaaminen houkuttaa asiakkaat liikkeelle.

”Moni yrityksen edustaja kahden kesken myöntää sen, että kuluttajaa ei tahdo saada liikkeeseen tai verkkosivuille ilman, että luvataan suuria alennuksia. Kun alennus­myyntien välillä on taukoa, ei tule myöskään myyntiä. Niin sanotulla normaalihinnalla ei tahdo tulla kauppaa”, Hakamäki kertoo.

Alennusmyynnit ovat sinänsä sallittuja, ja toimiva hintakilpailu on kuluttajan edun mukaista, hän muistuttaa.

”Kyse on siitä, ettei niistä saisi tulla kuplaa, jossa luodaan väärää hintamielikuvaa.”

XXL:n toimitusjohtaja Pasi Lämpsä korostaa, että XXL noudattaa aina voimassa olevia hinnoittelulakeja ja -määräyksiä – niin myös Koposen esiin nostamassa tapauksessa.

Vanhan hintalapun jääminen uuden alle johtui Lämpsän mukaan inhimillisestä erehdyksestä.

”Twitter-viestissä mainitussa tapauksessa kampanjahintamateriaalin pohjalle on jäänyt hintamateriaali, jossa on vanha kampanjahinta. Emme ole jättäneet vanhaa hinta­materiaalia taustalle tarkoituksella, kyseessä lienee inhimillinen erehdys”, hän kertoo sähköpostivastauksessaan.

Lämpsän mukaan kyseinen kajakki on ollut kampanjoinnissa aiemmin, ennen parhaillaan käynnissä olevaa kampanjaa. Tuolloin sen hinta on ollut 399 euroa. Kyseisen kajakin XXL-hinta taas on Lämpsän mukaan 499 euroa.

”XXL-hinta on myymämme tuotteen senhetkinen hinta, joka voi kampanjahintojen tavoin vaihdella sesongin aikana muun muassa kilpailijahinnoittelusta, kuluttajakysynnästä ja tuotesaatavuudesta riippuen.”

Harhaanjohtava markkinointi on Hakamäen mukaan vanha ilmiö. Esimerkiksi 1980- ja 1990-luvuilla tapetilla olivat kulta-ala ja huonekaluala.

15 viime vuoden aikana ilmiö on näkynyt erityisesti urheilu- ja vapaa-ajanvälineiden kaupassa sekä huonekalualalla.

”Alat ovat markkinoineet näkyvästi ja käyttäneet isoja alennusprosentteja. Se myös ohjaa valvovat viranomaiset sinne”, Hakamäki sanoo.

Uuden EU-direktiivin olisi pitänyt tulla Suomessa voimaan jo tänä kesänä, mutta lain valmistelu viivästyi. Suuressa osassa EU-maita vaatimus hintatietojen uudesta merkitsemistavasta on Hakamäen mukaan jo voimassa.

Harri Koponen on kuluttajana ahkera hintavertailupalveluiden käyttäjä.

”Jos kyse on vakiotuotteen hankinnasta, enkä tarvitse henkilökohtaista palvelua, on vaikea nähdä, miksi siitä maksaisi enempää kuin alimman hinnan muutoin luotettavalta toimijalta”, hän sanoo.

Kajakkia Koponen ei XXL:stä ostanut, eikä ollut niissä aikeissa liikkeelläkään.

”Pysähdyin vain siihen, että tässä on nyt jotakin kummallista. Kun tajusin, mitä siinä oli, toisaalta hymyilytti ja toisaalta harmitti niiden puolesta, jotka oikeasti ehkä tarttuvat niin sanottuun kovaan tarjoukseen.”