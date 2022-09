Sähkönhinnan nousu näkyy talven aikana yhä konkreettisemmin suomalaisten kukkaroissa. HS:n laskuri näyttää, miten paljon esimerkiksi kahvinkeittäminen maksaa nyt.

Sähkön hinta on ennätyskorkeissa lukemissa eikä helpotusta tilanteeseen ole lähitulevaisuudessa tulossa. Talvella tilanne saattaa jopa vaikeutua entisestään, ja nyt moni suomalainen joutuukin pohtimaan arkisia valintojaan sähkön säästämiseksi.

Jotta omia sähkölaitteita pystyy käyttämään energiatehokkaasti, tulisi omat laitteet tuntea hyvin, sanoo Motivan energiatehokkuuteen perehtynyt asiantuntija Päivi Suur-Uski.

”Laitteiden oikea käyttötapa on tällä hetkellä avain säästämiseen”, Suur-Uski sanoo.

Suur-Uskin mukaan kotitalouksissa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti sähkölaitteiden käyttöaikaan. Hän myös huomauttaa, että laitteet ovat eri talouksissa erilaisia, joten yhtä ainoaa säästövinkkiä ei ole kaikille jakaa.

”Kodin laitteet ovat erilaisia esimerkiksi jo iältään. Jääkaappipakastin, joka on 30 vuotta vanha kuluttaa, jo selvästi enemmän kuin 20 vuotta vanha. Lisäksi vanhat kuivausrummut ja kylmälaitteet voivat tulla nyt kalliiksi.”

Kuinka paljon sitten maksaa kahvinkeittäminen tai saunominen sähkölämmitteisessä saunassa? HS kokosi listan kodin sähkölaitteista ja niiden kulutuksista.

Alla olevasta taulukosta voit testata, mitä vaikutuksia sähkön hinnalla on arkisiin askareihimme.

Suur-Uskin mukaan suurimmat sähkönkuluttajat löytyvät kylpyhuoneesta.

”Sähkösyöpöt löytyvät sieltä kylpyhuoneen mukavuusalueelta, eli lattianlämmityksestä”, Suur-Uski sanoo.

”Ehkä kannattaa aavistus harkita myös esimerkiksi saunakertojen vähentämistä, se on selvästi suuritehoisin laite kotona. Sauna ratkaisee sähkölaskuissa usein todella paljon.”

Suur-Uski suosittelee innokkaita saunojia nipistämään löylyajasta. Helpoiten se hänen mukaansa toteutuu menemällä suoraan saunaan sen lämmettyä ja sammuttamalla saunan heti, kun sieltä poistuu.

”Saunotaan siis tiiviisti.”

Katso alla olevasta laskurista, kuinka paljon pystyisit säästämään tiivistämällä sauna-aikoja.

Pyykinpesua ja astioidenpesua Suur-Uski ei lähtisi sen suuremmin rajoittamaan. Hän sanoo välttämättömyyksistä tinkimisen olevan lähinnä vaikeaa ja pitkässä kaavassa tarpeetonta.

”Pyykinpesun osuus sähkölaskuun on kuitenkin kohtuullisen vähäinen. Omalla toiminnalla voi kuitenkin tietysti nipistää näistäkin. Tärkeintä on pestä täysiä koneellisia, niin pyykissä kuin astioidenpesussa. Astianpesukoneella peseminen on itseasiassa jopa fiksumpaa ja sähköä säästävämpää kuin tiskaus käsin”, Suur-Uski sanoo.

”Lisäksi näissä voi miettiä myös käyttötapoja, eli nappaako joka kerta uuden kupin ja riittäisikö esimerkiksi ihan vain vaatteen tuuletus. Pesuväliä pidentämälläkin saa paljon aikaiseksi.”

Television rooli sähkösyöppönä voi yllättää monet. Suur-Uski sanoo joidenkin television energiankulutuksen olevan yllättävänkin suurta.

”Television ei tarvitse olla edes hirveän vanha ollakseen sähkösyöppö. Niillä on huikeat kulutukset. Sama juttu pöytätietokoneiden kanssa. Tämä korostuu, jos ne ovat koko ajan päällä.”

Monen arjessa saattaakin olla tapana pitää televisiota jatkuvasti päällä taustahälinän vuoksi. Siitä tavasta Suur-Uski suosittelee opettelemaan pois.

Kodin pienlaitteet ovat kohtuullisen pienessä roolissa sähkönkulutuksessa, Suur-Uski sanoo. Hän suositteleekin nyt suosimaan ennemmin mikroaaltouunia sähkölieden ja uunin sijaan.

”Esimerkiksi kahvinkeittäminen on aika pienessä roolissa sen vuoksi, että yleensä kahvit keitetään nopeasti eikä laite ole pitkään päällä. Yleisesti kaikki kodin pienlaitteet käyttävät aika vähän sähköä, näistä esimerkkinä leivänpaahdin ja mikroaaltouuni. Kannattaa siis suosia pieniä laitteita.”

Lopuksi Suur-Uski suosittelee jokaista irrottamaan turhat johdot, myös puhelimen laturit, pois seinästä. Hänen mukaansa ne eivät näy merkittävällä tavalla sähkölaskussa, mutta suuremmassa mittakaavassa niiden tarpeeton käyttö voi nopeastikin näkyä.