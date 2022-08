Tutkija Petri Ahlrothin mukaan ilmastonmuutos on lisännyt uusien lajien määrää Suomessa. Catephia alchymista -lajin perhonen on saattanut saapua maahan jopa tuhansien kilometrien päästä.

Perhosharrastaja Hessu Heng löysi torstaina perhosen, jota ei ole aiemmin nähty Suomessa.

Catephia alchymista -nimisen lajin edustaja löytyi Hengin mukaan Porkkalan edustalta, yhdeltä Stora Mickelskären saariryhmän saarista.

”Saaressa on kaksi pyydystä, ja olin tyhjentämässä toista. Säiliössä ei ollut kovin paljon perhosia. Kun olin lopettamassa, löysin housunlahkeesta vielä yhden perhosen. Napsautin sen siitä purkkiin.”

Pikaisella vilkaisulla Heng arvioi tunnistavansa yökkösen. Hän vei perhosen tarkemmin tutkittavaksi ystävälleen Petri Ahlrothille, joka vastaa hänen kanssaan pyydyksistä. Ahlroth on Suomen ympäristökeskuksen (Syke) biodiversiteettikeskuksen johtaja.

Perhonen sai kuitenkin Ahlrothin hämilleen: mitään vastaavaa ei löytynyt suomalaisista määritysoppaista.

Ahlroth soitti kollegalle ja myös vaimo Marita Arvela tuli tunnistamisavuksi. Hän on niin ikään biologi.

”Lopulta vaimoni hoksasi mikä se on, kun hän sattui googlaamaan”, Ahlroth kertoo.

Sen jälkeen lajista ei ollut enää epäselvyyttä. Otus oli niin sanotusti ”itsensä näköinen”, Ahlroth muotoilee.

Ahlroth kertoo, että uusia perhoslajeja löytyy Suomesta vuosi vuodelta enemmän.

”Tätä nykyä muutama vuodessa. Ennen määrä oli vähäisempi, mutta kun ilmastonmuutos alkoi kiihtymään, niin niitä rupesi tulemaan etelästä enemmän”, Ahlroth kertoo.

Yksi perhonen saattaa Ahlrothin mukaan lentää tuhansiakin kilometrejä tuulen mukana. Jos perhonen sattuu lämpimän suihkuvirtauksen kyytiin, vauhti voi olla erittäin kova.

”Sellaisia menijöitä ne ovat”, Ahlroth sanoo.

Catephia alchymistan alkuperästä ei ole tietoa, mutta sekin on voinut tulla kaukaa. Joitain havaintoja lajista on Ahlrothin mukaan tehty Latviassa ja Liettuassa. Isossa-Britanniassa ensimmäiset toukat on havaittu jo 1800-luvun alkupuolella.

Yleensä ensimmäisillä tulijoilla ei ole tulevaisuutta. Ahlrothin mukaan ongelmaksi voi muodostua se, ettei niille löydy sopivaa ruokaa. Pikkuhiljaa uudet lajit saattavat kuitenkin tottua uuteen ympäristöön.

”Meillä on valtava määrä tällaisia lajeja.”

Perhosta ei ole vielä virallisesti tunnistettu. Seuraavaksi se tullaan viemään Suomen perhostutkijain seuraan, jossa lopullinen tunnistaminen tapahtuu.

Myöhemmin kaikki vuoden aikana löytyneet uudet lajit kerätään yhteen ja niiden löytämisestä tiedotetaan virallisesti.

Heng kertoo, ettei ole koskaan löytänyt uutta lajia, vaikka harrastus on jatkunut jo 60 vuotta.

”Se on tietysti hirveän kiva! Me ollaan tätä perhostenkeruuhommaa tehty yhdessä [Ahlrothin kanssa], joten löytö merkitään meidän molempien nimiin”, Heng sanoo.

Hän kertoo, ettei hänellä ole tarvetta saada perhosta omiin kokoelmiinsa.

Ahlrothin mielestä ei ole väliä, minne perhonen päätyy. Hänen mukaansa kaikki kunnia kuuluu Hengille ja perhosen tunnistaneelle vaimolle.