Kai Rantasella, 53, on neljä työtä, jotta hän saa riittävän elannon perheelleen. Pisimpään hän on kaivanut kultaa. Paras tienesti tulee porojen teurastamisesta, vakain tulo puolestaan Lapin kullankaivajain liiton toiminnanjohtajan palkkiosta. Neljäs palkkatyö on kullankaivajien lehden päätoimittajuus.