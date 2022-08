Punkaharjulla myydään nyt mökkiä, jolla on oma lentokenttä

Punkaharjulla yritetään kaupata mökkiä, jolla on oma lentokenttä. Kohdetta on yritetty myydä jo vuodesta 2020 asti.

Punkaharjun yksityinen lentokenttä on yli 600 metriä pitkä.

Punkaharjulla on myynnissä mökki henkilölle, joka haluaa pyrähtää mökkeilemään auton sijaan pienlentokoneella.

Kokonaisuuteen kuuluu rantamökin lisäksi rantasauna, remontointia vaativa kolmen huoneiston rivitalo – ja oma lentokenttä. Tontin pinta-ala on 16 hehtaaria.

Kaiken tämän saisi nyt itselleen 198 000 eurolla.

Kyseessä on erittäin poikkeuksellinen kohde, kiinteistönvälittäjä Mika Hautala sanoo.

”Lentokenttiä ei ole usein myynnissä, ja tässä on vielä erikoisuutena se, että kohde rajoittuu Suur-Saimaan alueeseen.”

Mökkiä on yritetty saada kaupaksi jo pari vuotta. Sinä aikana hintaa on laskettu noin 90 000 euroa.

Mökin kohderyhmä on Hautalan mukaan hyvin pieni.

”Nyt ajateltiin, että mökin hinnalla saa lentokentän melkeinpä kaupan päälle.”

Mökki ja lentokenttä ovat olleet 1980-luvulta asti saman suvun omistuksessa. Yksityinen lentokenttä on ollut pitkään vuokrattuna Punkaharjun Lentokenttäyhdistykselle, joka vastaa sen ylläpidosta.

Lentokenttä sai alkunsa 1970-luvun alussa, jolloin paikkakunnalle muuttanut ilmailuharrastaja sekä paikallinen maansiirtoyrittäjä ryhtyivät puuhaamaan kenttää, kertoo Punkaharjun Ilmailukerhon sihteeri Heimo Paakkinen.

Mukana talkoissa oli Paakkinen ja muita ilmailusta innostuneita harrastajia, jotka perustivat ilmailukerhon. Kerho on yhä kentän suurin käyttäjä.

”Vuosittain kerho lentää toistasataa keikkaa”, Paakkinen sanoo.

55-neliöinen mökki sekä sauna sijaitsevat Puruveden rannalla noin 20 metrin päässä lentokentästä. KUVA: JARPARTS KY

Mökin nykyisen omistajan isä oli lentoharrastaja ja lentoalan yrittäjä, Mika Hautala kertoo.

”Tämä on toiminut heille kesäpaikkana. He ovat päässeet omalla koneella ihan mökin viereen. Ei ole ruuhkat hirveästi painaneet, kun juhannuksena on menty mökille.”

Nykyisellä omistajalla ei ole lentoharrastusta, ja mökki laitettiin myyntiin vuonna 2020.

Kiinnostuneita ostajaehdokkaita on vuosien varrella ollut ulkomailta asti, Hautala sanoo. Esimerkiksi Yhdysvalloista on tullut useampi kysely.

Sveitsiläinen ehdokas lensi varta vasten Suomeen katsomaan kohdetta. Ajatuksena oli, että mökille olisi tuotu Sveitsistä asiakkaita ja kumppaneita.

Hänen konetyypeilleen kenttä oli kuitenkin liian lyhyt. Kohteen myymistä hankaloittaakin Hautalan mukaan se, että kentän reilun 600 metrin pituus riittää vain tietyntyyppisille koneille.

”Hyvin varakkailla ihmisillä voi olla tarvetta isommille koneille, tai he ainakin ajattelevat mökin käyttöä niin, että sinne mennään isommalla porukalla.”

Nyt uusia kiinnostuneita on Hautalan mukaan taas ilmestynyt. Hän arvelee, ettei omasta lentokentästä ole tulevaisuudessa ainakaan haittaa.

”Yksityiskoneiden buumi on tulossa varmaan vielä Eurooppaankin. Kevytlentokoneita alkaa olla aika paljon Suomessa, ja lentäminen varmaan yleistyy enemmän ja enemmän jatkossa.”

Punkaharjun ilmailukerhossa toivotaan, että mökille löytyisi vielä uusi omistaja, joka harrastaisi lentämistä ja olisi toiminnassa mukana.

”Joskus sanottiin, että tulisi sopiva oligarkki, joka harrastaa lentämistä Venäjän puolelta. Mutta se oli vuosia sitten, ja nyt sitä mahdollisuutta ei varmasti ole”, Heimo Paakkinen sanoo.