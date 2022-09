Sähkön hinta ja sähkökatkojen mahdollisuus ovat lisänneet kaasukäyttöisten lämmittimien suosiota, laitteiden myyjät arvelevat. Verkkokaupoissa kaasulämmittimiä on nyt heikosti saatavilla.

Sisätilojen kaasulämmittimet ovat vähissä useissa verkkokaupoissa ja myymälöissä. Myymälät arvelevat, että kysynnän taustalla on huoli sähkön hinnasta ja riittävyydestä.

Esimerkiksi tavarataloketju Tokmannin verkkokaupasta kaasulämmittimet olivat keskiviikkona loppuneet, ja yksittäisissä myymälöissä oli jäljellä enää joitakin kappaleita.

”Kaasulämmittimet eivät aiemmin ole olleet suuria menekkituotteita, mutta nyt niitäkin haetaan enemmän. Ihmiset etsivät aktiivisesti ratkaisuja sähkön säästämiseen ja hinnan dramaattiseen nousuun, mikä näkyy asiakkaiden käyttäytymisessä”, Tokmannin toimitusjohtaja Mika Rautiainen sanoo.

Myös klapien myynti on lisääntynyt reilusti, ja lisäksi erilaiset sähkögeneraattorit ovat olleet kysyttyjä, kertoo Rautiainen.

Kaasulämmittimien suuren kysynnän vuoksi Tokmanni on hankkinut niitä myyntiin reilusti enemmän kuin aiempina vuosina. Varastot täydentyvät pian uudella erällä.

”Ilmeisesti monet ovat todenneet, että nestekaasulla toimiva lämmitin on heille sopiva ratkaisu. Sillä pystyy hyvin säätelemään lämmitystehoa ja sitä kautta kaasun kulutusta”, Rautiainen sanoo.

Kaasulämmittimiä hankitaan tavallisesti kesämökeille tai muuhun tilapäiseen käyttöön. Rautiaisen mukaan omakotitalojen asukkaat näyttävät nyt varautuvan niillä myös tulevan talven mahdollisiin sähkökatkoihin.

”Moni joutuu nyt pohtimaan perusselviytymisen asioita, joita on aiemmin pidetty itsestäänselvyytenä. Mitä tehdä, jos sähkökatkot alkavat? Lisälämmitin voi olla yksi tapa varautua sellaisiin tilanteisiin.”

Lue lisää: Fingrid: Tulevana talvena varauduttava sähköpulaan ja sähkökatkoihin

Omakotitalojen asukkaat näyttävät nyt varautuvan kaasulämmittimillä mahdollisiin sähkökatkoihin.

Myös tavarataloketju Motonetin myymät kaasulämmittimet ovat loppuneet monista myymälöistä, ja niiden kysyntä on ollut viime vuotta suurempaa. Motonet kuuluu Broman Group -konserniin.

Broman Groupin apulaisostojohtaja Karri Flemming kertoo kaasulämmittimien myynnin lisääntyneen suhteessa muihin lämmitinmalleihin.

”Uskoisin, että sähkön hinta on se suurin tekijä, vaikka kaasunkin hinta on kallistunut. Jos sähkönjakelussa on häiriöitä, kaasukäyttöisellä lämmittimellä saa kodin ainakin lämpimäksi.”

Flemming ei kuitenkaan pidä kaasulämmittimien kysynnän nousua ”kovin merkittävänä”, sillä ne ovat olleet aiemminkin suosittuja esimerkiksi sähköttömien vapaa-ajan asuntojen lämmittämiseen.

Lisäksi hän muistuttaa, että kaasulämmittimet sopivat paremmin suurien tilojen lämmittämiseen, eikä laitetta voi käyttää aivan joka paikassa.

”Tilassa [jossa kaasulämmitintä käytetään] täytyy varmistaa tuuletusmahdollisuus, sillä kaasulämmittimeen saattaa tulla vaikkapa toimintahäiriö. Esimerkiksi kellarissa tämä ei välttämättä onnistuisi.”

Kaasulämmittimet ovat niin ikään loppuneet tai ne ovat käyneet vähiin myös monissa tavarataloketju Puuilon myymälöissä.

Puuilon osto- ja logistiikkajohtaja Markku Lampela näkee yhtenä syynä lämmittimien vähäiseen tarjontaan sen, että viime kauden tuotteita myydään loppuun ennen uuden erän saapumista.

”Kun kelit jäähtyvät, lämmittimien kysyntä kasvaa. Nyt alkaa olla se aika vuodesta, kun kylmiin tiloihin tai mökille hankitaan lämpöä tilapäiseen tarpeeseen.”

Lampela arvelee, että myös energiakriisi näkyy tuotesaldossa, sillä kaasulämmittimet toimivat ilman sähköä.

”Voi hyvin olla, että sähkökatkoihin varautuminen aiheuttaa ekstrakysyntää.”