Ruokavirasto on tutkinut kahden vuoden aikana metsästysrauhoihin astuneet karhut. Karhujen saamat vammat ovat vakavia, ja kaikki karhut on päädytty lopettamaan.

Jutun lopussa on kaksi kuvaa pienpetorautaan jääneestä karhun jalasta. Kuvat eivät sovi herkimmille.

Pienpetoraudat ovat aiheuttaneet vakavia vammoja ainakin kuudelle karhulle kahden vuoden sisällä.

Rikoskomisario Harri-Pekka Pohjolainen Itä-Suomen poliisilaitokselta kertoo nähneensä lopetettujen karhujen tassuista kuvia, joita hän kuvailee brutaaleiksi.

”Osa on ollut ihan muusia. Verta, nahkaa, jänteitä ja luuta.”

Itä-Suomen poliisi teki vastikään virallisen lopetuspäätöksen Joensuun Enossa liikkuvasta karhusta. Päätöstä varten poliisi pyysi ruokavirastolta vammakuvaukset aikaisemmista rautakarhuista. Mukana oli myös Pohjolaisen näkemiä kuvia turmeltuneista tassuista.

Pienpetoraudat on tarkoitettu minkkien ja näätien pyydystämiseen. Pyydys toimii siten, että se puristaa pienemmän eläimen hetkessä kuoliaaksi.

Oikein viritetyn raudan ympärillä on suojaputki, joka estää esimerkiksi karhun käpälän joutumista rautaan. Rautoja kuitenkin myydään myös ilman suojaputkia. Raudan voi myös ostaa kuka tahansa, eikä niiden käyttäminen vaadi metsästyskorttia.

Suomen luonnonsuojeluliitto on vastustanut lausunnoissaan rautoja jo vuosia. Liiton mukaan rautoihin päätyy myös lintuja ja hillereitä. Hilleri on Suomessa erittäin uhanalainen laji.

Karhua rauta ei tapa, mutta se aiheuttaa sille suurta vahinkoa.

Ruokavirastossa loukkaantuneita karhuja tutkinut Marja Isomursu sanoo, että pyydyksen mekanismi pureutuu syvälle jalan kudosten sisälle. Loukkuihin astuneiden karhujen käpälät ovat olleet hurjan näköisiä.

”Sitä on vaikea sanallisesti kuvata”, Isomursu sanoo.

Yhdelle karhulle rauta oli aiheuttanut varpaiden kuolion, minkä seurauksena varpaat olivat irronneet kokonaan. Periaatteessa tällaisessa tilanteessa rautakin olisi voinut lähteä itsestään irti.

Useammissa tapauksissa kuolio ei kuitenkaan ollut niin paha, että rauta olisi irronnut itsestään. Sen sijaan tiukasti kiinni jääneen raudan ympärille oli alkanut muodostumaan arpikudosta, joka tekee raudan poistamisesta entistä vaikeampaa.

”Silloin raudan irrottaminen jalasta saattaa vaatia aika massiivisen amputaation. Se olisi tuntunut aika hurjalta monessa tapauksessa.”

Raudan poistaminen pitäisi Isomursun mukaan tehdä mahdollisimman nopeasti, mielellään muutaman päivän kuluessa.

Lopetetut karhut vaikuttavat olleen yllättävän sinnikkäitä. Isomursun mukaan osa karhuista on selviytynyt Enon karhun tapaan pitkään vaurioituneen tassun kanssa.

”Karhun tassu on saattanut olla todella pahan näköinen, mutta jollakin ihmeellisellä karhun sisulla ne ovat painaneet eteenpäin. Yksikään tutkimistamme karhuista ei näyttänyt selvästi nälkiintyneeltä.”

Myös Enossa liikkunut karhu on onnistunut pysymään elossa ja pitämään pennuista huolta kolmen jalan varassa. Isomursun mukaan karhu saattaisi periaatteessa pärjätä luonnossa myös amputoidun jalan kanssa.

”Kyllä on sellaisiakin eläimiä, jotka ovat kolmijalkaisina keikkuneet tuolla luonnossa. Mutta on tietysti aika vaikea yrittää arvioida eläimen puolesta, että minkälaista se oikeasti on.”

Karhun koko voi kuitenkin tehdä sille kolmella jalalla liikkumisesta vaivalloisempaa kuin esimerkiksi ketulle. Käytännössä kirurgisten toimenpiteiden toteuttaminen maastossa on myös riskialtista sekä karhulle että ihmiselle.

Koska rauta ei ole irronnut itsestään vuoden kuluessa, asiantuntijat pitivät todennäköisenä, että raudan ympärille on kasvanut vahva arpikudos. Asiantuntijat arvioivat myös, että jalka olisi tulehtunut.

”Kun tulehtunutta jalkaa aletaan operoimaan, se aiheuttaa kipua ja kärsimystä, eikä sitä voi lääkitä”, Pohjolainen sanoo.

Poliisin tiedotteessa sanotaan, ettei se tästä syystä pidä kirurgisen operaation toteuttamista maastossa tarkoituksenmukaisena. Ilman antibiootteja tai muuta jatkohoitoa riski vakavalle tulehdustilalla olisi todella suuri.

Pohjalaisen mukaan karhun kuljettamista muualle hoidettavaksi ei edes harkittu. Massiivinen operaatio ei hänen mukaansa ollut realistinen vaihtoehto.

Lopettamispäätöksessä vedotaan eläinsuojelulakiin, joka velvoittaa auttamaan sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä. Jos eläin on kuitenkin sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, eläin on lopetettava tai on huolehdittava siitä, että se lopetetaan.

Karhu meinattiin lopettaa pentuineen jo viime vuonna. Päätös herätti kuitenkin niin paljon vastustusta, että se peruttiin. Tämän jälkeen karhu yritettiin saada kiinni kahdesti, jotta sen käpälä oltaisiin voitu leikata.

Myös uutta lopettamispäätöstä on kritisoitu. Esimerkiksi eläin- ja ympäristöetiikan dosentti ja eläinfilosofi Elisa Aaltola on peräänkuuluttanut viranomaisten eettistä velvollisuutta auttaa eläimiä, jotka ovat loukkaantuneet ihmisen toiminnan takia.

Itä-Suomen poliisin tiedotteen mukaan kirurgiseen operaatioon on tarjottu asiantuntija-apua myös ulkomailta. Ulkopuolista apua ei kuitenkaan nähty tarpeellisena.

Pohjalainen kertoo, että mielipidettä lopettamisesta on kysytty nyt lukuisilta Suomalaisilta asiantuntijoilta.

”Yksikään eläinlääkäri ei ole ollut sitä mieltä, että tassua kannattaisi lähteä leikkelemään.”

Lieksassa pienpetorautaan astunut karhu lopetettiin vuonna 2020. Rauta oli arpeutunut tiukasti kiinni eläimen tassuun.