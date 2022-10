Suomen sairaimmat ihmiset asuvat Savossa, vaikkei olo­suhteiden mukaan niin pitäisi olla – Mistä on kyse?

Pohjois-Savossa sairastavuus on maan suurinta, eikä siitä voi syyttää vain itäsuomalaisia geenejä.

Pohjois-Savossa ihmisten sairastavuus on maan suurinta. Kuopion yliopistollinen sairaala sijaitsee Puijon alueen läheisyydessä.

Pohjois-Savo on Suomen sairain maakunta.

Titteli ei ole mairitteleva, mutta tilastojen valossa asia on juuri näin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sairastavuusindeksin mukaan Pohjois-Savon asukkaat sairastavat enemmän kuin suomalaiset keskimäärin ja enemmän kuin asukkaat missään muussa maakunnassa Suomessa.

Maakunnan sairastavuusindeksi on ollut maan suurin jo yli kymmenen vuoden ajan.

Vuodenvaihteessa toimintansa aloittavalla Pohjois-Savon hyvinvointialueella riittää siis työsarkaa, jotta pohjoissavolaiset voisivat tulevaisuudessa paremmin.

”Ensimmäisen valtuustokauden tavoitteena täytyy olla se, että pääsemme pois sairaimman maakunnan asemasta. Se on ihan realistinen tavoite. Olen optimistinen”, sanoo ylilääkäri Pekka Puustinen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksiköstä.

Hän on ollut tulevan hyvinvointialueen vastuuvalmistelija hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta.

Puustisella on syynsä optimistisuuteen, mutta palataan siihen myöhemmin. Katsotaan ensin maakunnan huolestuttavia lukuja.

Sairastavuusindeksissä on mukana tilastotiedot syövistä, sepelvaltimotaudista, aivoverisuonitaudeista, tuki- ja liikuntaelinten sairauksista, mielenterveyden häiriöistä ja tapaturmista.

Tuoreimman, keväällä julkaistun sairastavuusindeksin mukaan Pohjois-Savon ikävakioitu sairastavuusluku on 130.

Se tarkoittaa, että pohjoissavolaiset ovat keskimäärin 30 prosenttia sairaampia kuin suomalaiset keskimäärin. Ikävakioinnilla eri-ikäisten väestöjen vaikutukset on häivytetty pois. Yksinkertaistettuna: Pohjois-Savon ikäihmisetkin ovat siis noin 30 prosenttia ikätovereitaan sairaampia.

THL on jaotellut kunnat sairastavuutensa perusteella ryhmiin. Sairaimpaan kymmenesosaan kuuluu jopa kymmenen Pohjois-Savon kuntaa. Pohjois-Savossa on yhteensä yhdeksäntoista kuntaa.

Yli 50 000 asukkaan kaupunkien vertailussa sairastavuus on suurinta Pohjois-Savon keskuskaupungissa Kuopiossa.

Suurta sairastavuutta selitetään usein itäsuomalaisella geeniperimällä. Monesti kuulee myös sanottavan, ettei sen syitä kerta kaikkiaan tiedetä.

Puustisen mukaan kyse ei ole mistään mystisestä asiasta. Eivätkä geenitkään sitä pääosin selitä.

Itäsuomalaisilla on kyllä länsisuomalaisia enemmän perinnöllistä alttiutta esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteihin. Itäsuomalaisia geenejä on kuitenkin myös Pohjois-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Kainuussa, joissa sairastavuus on vähäisempää kuin Pohjois-Savossa.

Puustinen hakee selitystä suureen sairastavuuteen maakunnan hyvinvointikertomuksesta. Siihen on koottu saatavilla oleva tilastotieto pohjoissavolaisten terveydestä ja hyvinvoinnista.

Pohjois-Savoa on verrattu koko maahan sekä naapurimaakuntiin Pohjois-Karjalaan, Keski-Suomeen, Etelä-Savoon, Pohjois-Pohjanmaahan ja myös Pirkanmaahan, joka on otettu mukaan kirittäjäksi.

Hyvinvointikertomus kertoo muun muassa toimeentuloon ja elämäntapoihin liittyvistä ongelmista.

Tässä muutamia esimerkkejä: Pohjois-Savossa on paljon pitkäaikaistyöttömyyttä, ja nuorisotyöttömyys on kasvussa. On erityisen paljon 18–24-vuotiaita ja yli 65-vuotiaita toimeentulotuensaajia.

Vertailumaakuntiin nähden Pohjois-Savossa on enemmän avioeroja ja alle kouluikäiset lapset altistuvat kotona useammin tupakoinnille sekä päihteiden käytölle. Vanhemmat kaipaavat enemmän tukea vanhemmuuteensa ja jaksamiseensa. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia on eniten.

Asukkaiden koulutustaso on vertailumaakunnista toiseksi heikoin. Etenkin heikosti koulutetut ja naiset harrastavat liian vähän liikuntaa. Heikosti koulutetut myös syövät ravitsemussuosituksiin nähden huonoimmin.

”Sairastavuutta selittävät siis perinteiset, ihan tavalliset terveyskäyttäytymiseen ja sosiaalisuuteen liittyvät asiat. Kuten liikkuminen, syöminen, päihteiden käyttö, vanhemmuuden haasteet. Jonkin verran nämä liittyvät myös työttömyyteen, yksinäisyyteen ja sosiaalisiin verkostoihin”, Puustinen kertoo.

Maakunnan sisällä sairastavuus linkittyy myös alueiden elinvoimaan. Sairastavuus on suurinta Rautavaaralla, Kaavilla ja Tuusniemellä, joissa on kärsitty voimakkaasta väestökadosta ja työttömyydestä. Terveimmät ihmiset asuvat Siilinjärvellä, Kuopion kainalossa.

Kuopion suurta sairastavuutta puolestaan selittää osittain väestörakenne, sanoo THL:n tutkimusprofessori Pekka Jousilahti. Kuntaliitosten myötä Kuopioon kuuluu laajoja maaseutualueita: noin neljännes asukkaista asuu kaupunkikeskuksen ulkopuolella. Tyhjenevän maaseudun ongelmat koskettavat keskuskaupunkiakin.

”Sosioekonominen asema on hyvin keskeinen tekijä ihmisten terveydessä ja hyvinvoinnissa. Jos on alhainen koulutus, raskas ammatti, pienet tulot ja työttömyyttä, se usein kumuloituu ja vaikuttaa myös terveyskäyttäytymiseen”, Jousilahti sanoo.

”Siinä on myös ylisukupolvisuutta. Geenien merkitys sairauksien periytymiseen on aika vähäinen, mutta sairaudet periytyvät sosioekonomisen ympäristön kautta. Tiedetään, että taloudellinen ja terveydellinen huono-osaisuus siirtyy sukupolvien yli.”

Hän huomauttaa, että kaikkialla Suomessa – myös Itä-Suomessa – ravitsemus on parantunut ja tupakointi vähentynyt mutta idässä on yhä enemmän kirittävää.

Sairastavuusindeksin mukaan pohjoissavolaiset kärsivät erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä vakavista mielenterveyden häiriöistä.

Raskas työ lisää Jousilahden mukaan tuki- ja liikuntaelinsairauksien esiintyvyyttä. Pohjois-Savossa on paljon esimerkiksi alkutuotantoon ja metsäteollisuuteen liittyviä töitä, kun taas Etelä-Suomessa työt painottuvat palveluihin.

Sairastavuusindeksissä mielenterveyden mittareina ovat psykoosien esiintyvyys, itsemurhat ja itsemurhayritykset sekä mielenterveyden häiriöiden takia työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä.

THL:n tutkimusprofessorin Jaana Suvisaaren mukaan Pohjois-Savo kuuluu niihin maakuntiin, joissa on paljon itsemurhia ja psykoosisairauksia, mutta Pohjois-Savo ei nouse tästä joukosta erityisesti esiin.

Sen sijaan mielenterveyshäiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä on Pohjois-Savossa poikkeuksellisen suuri.

Suvisaaren mukaan psykoosisairauksia on esiintynyt vuosikymmenien ajan enemmän idässä kuin etelässä ja lounaassa.

”Psykoosien esiintyvyyteen on vaikeampi vaikuttaa. Sen sijaan itsemurhakuolemia voidaan ehkäistä ja työkyvyttömyyseläkkeelle päätymisiin pystyy vaikuttamaan, jos niihin kohdistetaan vaikuttavia toimia enemmän”, hän sanoo.

”Pohjois-Savossa kannattaisi panostaa erityisesti työhön pääsyn ja työhön palaamisen tukemiseen vaikuttavilla toimintamalleilla. On varmasti ihmisiä, joiden työllistyminen työmarkkinoille ei ole realistista, mutta monen kohdalla se olisi.”

” ”Emme ole olleet kovin hyviä terveydenedistämiskeinojen valinnassa.”

Pohjois-Savon suuren sairastavuuden taustalla on muutakin, sillä myös naapurimaakunnissa kamppaillaan työttömyyden ja muuttotappion kanssa.

Esimerkiksi työttömyys on Pohjois-Karjalassa suurempaa kuin Pohjois-Savossa. Muuttotappio vaivaa enemmän Etelä-Savoa ja Kainuuta, kun taas maakunnan tasolla mitattuna Pohjois-Savon väkiluku on pysynyt vakaana ja kasvanutkin yliopistokaupunki Kuopion ansiosta. Etelä-Savossa ja Kainuussa on vähemmän myös korkeakoulutettua väestöä kuin Pohjois-Savossa.

Pekka Puustisen mukaan Pohjois-Savon suurempaa sairastavuutta naapureihin nähden voi selittää osaltaan myös sote- ja hyvinvointipalvelujen erilainen rakenne.

Naapurimaakunnissa sote-palvelut on järjestetty jo vuosia maakunnallisesti. Pohjois-Karjalan Siun sote ja Etelä-Savon Essote ovat toimineet vuodesta 2017 ja Kainuun sote-kuntayhtymä edelläkävijänä jo vuodesta 2005.

Sen sijaan Pohjois-Savossa sote-palveluista ovat tähän saakka huolehtineet kaupungit ja pienemmät alueelliset kuntayhtymät.

”Emme ole vuosien varrella oikein saaneet maakunnallista näkökulmaa siihen, mistä se johtuu, että meillä on tällainen ongelma. Emme ole olleet myöskään kovin hyviä tutkimuksella vaikuttavaksi osoitettujen terveydenedistämiskeinojen valinnassa. Ja meillä ei ole ollut maakunnallista rakennetta, jolla ne vaikuttavat keinot olisi saatu kaikkien käyttöön”, Puustinen sanoo.

”Lopputuloksena on nyt tämä takamatka.”

Nyt takaisin optimismiin. Puustinen suhtautuu tulevaisuuteen optimistisesti siksi, että hänen mukaansa pohjoissavolaiset viranhaltijat ja poliittiset päättäjät ovat vihdoin heränneet ongelman vakavuuteen.

”Tietoisuus siitä, että jotakin on pielessä, on lyönyt läpi viimeisen viiden vuoden aikana. Ja tietoisuus siitä, ettei tätä ratkaista pelkästään lisäämällä lonkkaleikkauksia tai psykiatrian osastopaikkoja. Ainoa konsti on estää liika sairastavuus ennalta ehkäisevästi ja terveyttä edistämällä ajan kanssa”, hän sanoo.

Ennalta ehkäisevä työ on nyt istutettu tulevan hyvinvointialueen rakenteeseen. Organisaatiossa on erillinen palvelualue: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja osallisuus.

”Pääsemme kuromaan takamatkaa”, Puustinen sanoo.

”Jonkin verran olemme jo päässeetkin, mutta muutokset ovat vielä niin pieniä, ettei niillä kannata paukutella henkseleitä. Nyt suunta on analysoitu ja valittu vaikuttavat keinot. Ja on maakunnallinen rakenne, joten keinot saadaan käyttöön joka paikassa. Olen siis hyvin optimistinen.”