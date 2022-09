Poliisi uskoo, että osa lakkautetun rikollisjärjestön jäsenistä siirtyy muihin jengeihin.

Suomen jengitilanteessa tapahtui viime viikon tiistaina merkittävä muutos, jonka seurauksia seurataan nyt tarkasti niin alamaailmassa kuin poliisissakin.

Tuolloin tuli voimaan Päijät-Hämeen käräjäoikeuden määräys lakkauttaa moottoripyöräkerho Cannonballin (CMC) ja sen alayhdistyksen Squad 32:n toiminta. Itä-Suomen hovioikeus ei ota asiaa käsittelyynsä.

Vuonna 1991 perustettu Cannonball oli keskusrikospoliisin mukaan välillä jäsenmäärältään Suomen suurin ja viime aikoina toiseksi suurin järjestäytyneen rikollisuuden ryhmä.

Jengi toimi poliisin havaintojen mukaan aktiivisesti viime aikoihin asti, mutta lakkauttamispäätöksen voimaantulon jälkeen tilanne on muuttunut.

”Useiden jengitilojen kyltit on jo omatoimisesti joko poistettu tai peitetty”, sanoo keskusrikospoliisin rikosylikomisario Christer Ahlgren.

Cannonballilla oli poliisin mukaan noin 150 jäsentä ja Squad 32:lla noin 30 jäsentä. Jengin osastoja toimi noin kymmenellä paikkakunnalla.

Suomen jengitilanteen kannalta iso kysymys on nyt se, mitä lakkautettujen jengien jäsenet tekevät seuraavaksi.

Kysytään asiaa ensin lakkautetulta moottoripyöräkerholta itseltään. Se on kiistänyt olevansa rikollisjärjestö.

Cannonball ilmoitti lakkauttamisoikeudenkäynnin yhteydessä, että jengin nykyinen presidentti on Klaus Marjamäki. Hän edusti oikeudenkäynnissä Cannonballia.

Marjamäki sanoo nyt, että Cannonball on lopettanut toimintansa ainakin toistaiseksi.

”Cannonballin toiminta on laitettu jäihin sen jälkeen, kun hovioikeus päätti olla ottamatta asiaa käsittelyynsä. Olemme poistaneet kerhotiloista tunnukset ja lopettaneet tunnuksien käytön. Noudatamme oikeuden ratkaisua”, Marjamäki kertoo.

Vaikka oikeuden määräämä lakkauttamispäätös on tullut voimaan ja Cannonballin tulee noudattaa sitä, jengiläiset voivat yrittää viedä lakkauttamisasian korkeimman oikeuden arvioitavaksi.

”Keskustelemme vielä asianajajan kanssa siitä, haemmeko valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Sen vuoksi en halua kommentoida asiaa vielä enempää”, hän sanoo.

Käräjäoikeuden lakkauttamistuomion mukaan kaikki yhdistyksen toiminta ei ole ollut rikollista. Tuomion mukaan Cannonballin ja Squad 32:n toiminnassa on ollut mukana myös ihmisiä, jotka käyvät töissä ja joilla ei ole rikosrekisteriä.

Tuomioistuimet ovat määränneet ennen Cannonballia lakkautettaviksi rikollisjärjestö United Brotherhoodin ja uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen.

Poliisi uskoo, että osa jäsenistä siirtyy muihin jengeihin.

Keskusrikospoliisin mukaan Cannonballin lakkauttaminen voi olla monelle sen jäsenelle halutessaan hyvä hetki irtautua jengitoiminnasta ilman vakavia seuraamuksia.

”Normaalioloissa irtautuminen ei ole lainkaan yksinkertaista. Rikollisjengeistä irtaantumista varten on perustettu erinomaisia tuloksia saavuttanut poliisin Exit-toiminto”, rikosylikomisario Ahlgren sanoo.

Joissakin tilanteissa eri jengien eroavat tai erotetut jäsenet ovat voineet joutua esimerkiksi maksamaan rahaa tai luovuttamaan moottoripyörän jengille. Irtautumistilanteisiin voi liittyä joissakin jengeissä myös väkivaltaa.

Poliisi pitää kuitenkin selvänä, että osa Cannonballin ja Squad 32:n jäsenistä jatkaa rikollista elämää. Ahlgrenin mukaan osa heistä liittyy muihin rikollisjengeihin ja jotkut järjestäytyvät muulla tavoin uudelleen.

”Järjestäytynyt rikollisuus perustuu suurelta osin verkostoitumiseen ja vakavaan väkivaltaan tai sillä uhkaamiseen. Entinen jengiläinen on alallaan aika voimaton ilman rikollisjengin tunnuksia ja tukea”, Ahlgren sanoo.

Etukäteen on vaikea arvioida, mihin jengeihin väkeä mahdollisesti siirtyy. Cannonballilla on keskusrikospoliisin mukaan ollut hyvät välit Bandidosin kanssa, mutta se on tehnyt tarvittaessa yhteistyötä muidenkin jengien kanssa.

Järjestäytyneen rikollisuuden toiminta on perinteisesti monialarikollisuutta. Suomessa se on keskittynyt erityisesti huumausaineisiin, rakennusalaan ja talousrikoksiin.

”Cannonball MC ja sen alajengi Squad 32 on yksi Suomen vakiintuneista tunnuksellisista rikollisjengeistä. Cannonball on useasti eri oikeusasteissa katsottu lainvoimaisesti rikoslain 6. luvun 5. pykälän mukaiseksi järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi. Toiminnan pääasiallinen tulonlähde on kansallinen ja kansainvälinen huumekauppa ja siihen liittyvä talous- ja väkivaltarikollisuus”, Ahlgren sanoo.

Cannonballin lakkauttamisen myötä Bandidosista tuli entistä selvemmin jäsenmäärältään Suomen suurin rikollisryhmä.

Yksi Cannonballin lakkauttamisen seuraus on myös se, että Bandidosista tuli poliisin mukaan entistä selvemmin jäsenmäärältään Suomen suurin järjestäytynyt rikollisryhmä.

”En usko, että tällä on kuitenkaan suoranaisesti vaikutusta Bandidosin asemaan Suomen rikollisjengiskenessä. Cannonball MC:n jättämä tyhjiö tulee toki täyttymään, ja tästä varmasti myös Bandidos lohkaisee osansa”, keskusrikospoliisin Ahlgren sanoo.

Bandidosiin ja sen neljään lähijengiin kuuluu poliisin mukaan noin kaksisataa henkilöä, kun Helvetin enkeleillä vastaava määrä on noin 70 ja Outlawsilla noin 25.

Suomen Bandidos-porukka johtaa poliisin mukaan myös yhtä 16:sta Bandidos MC Europen ”federaatiota”. Siihen kuuluvat Suomen lisäksi Venäjä, Viro ja Liettua.

”Rikollisjengin jäsenmäärä ei korreloi suoraan sen kanssa, kuinka haitallista ryhmän toiminta on yhteiskunnallisesti. Toiminta perustuu verkostoitumiseen, ja joillakin jengeillä voi siten olla enemmän vaikutusta, vaikka jäsenmäärä olisi pienempi”, Ahlgren sanoo.

Suomen järjestäytynyt rikollisuus on ollut monin tavoin murroksessa jo ennen Cannonballin lakkauttamista.

Keskusrikospoliisin mukaan rikollisjengit ovat hakeneet uusia asemia aiemmin tapahtuneen United Brotherhoodin lakkauttamisen jälkeen. Nyt Cannonballin lakkauttaminen voi vaikuttaa jossain määrin samalla tavalla.

”Osa jengiläisistä alkaa olla jo sen ikäisiä, että nuorempien ääni kantaa kuuluvammin. Viranomaisten menestyminen rikostorjunnassa on osaltaan aiheuttanut hämminkiä ja liikehdintää rikollisjengeissä”, Ahlgren sanoo.

Hän uskoo myös, että katujengi-ilmiö on rantautunut Suomeen pysyvästi.

