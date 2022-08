Elina Rouhiainen hämmästyi naapurin posti­­luukusta tulevaa sähkö­johtoa – Talo­yhtiön sähkön varastamisesta on jaettu jopa sakko­tuomio

Kiinteistöliiton neuvontalakimiehen mukaan asukkaat eivät saa käyttää taloyhtiön sähköä puhtaasti omiin tarpeisiinsa.

Helsingissä asuva Elina Rouhiainen huomasi muutama päivä sitten, että hänen naapurinsa postiluukusta tuli johto. Sen pistoke oli työnnetty rappukäytävän pistorasiaan.

Rouhiainen ei ollut nähnyt vastaavaa aiemmin. Aluksi hän ajatteli, että kyseessä on väliaikainen ratkaisu. Tilanne on kuitenkin nyt jatkunut jo muutamia päiviä.

”Tulin juuri kotiin, ja johto edelleen roikkuu siinä.”

Ensin näky huvitti Rouhiaista.

”Sähkön hinnasta on puhuttu niin paljon, että ajattelin, että onhan tämä aika veikeää ja kekseliästä.”

Pian häntä alkoi kuitenkin ärsyttää.

”Se menee taloyhtiön piikkiin. Asun vuokralla ja toivon, ettei vuokra nousisi. Taloyhtiön sähkön käyttäminen tuntuu vähän yhteisestä kuormasta syömiseltä.”

Elina Rouhiainen on törmännyt rappukäytävässään useana päivänä siihen, että naapuriasunnossa käytetään taloyhtiön sähköä.

Sähkön hinnan nouseminen saattaa lisätä vastaavien tapausten määrää, sanoo Kiinteistöliiton neuvontalakimies Tapio Haltia.

”Voisi kuvitella, että tietynlainen innovatiivisuus ja epätoivokin ajavat tämän tyyppisiin ratkaisuihin.”

Asukas ei saa käyttää taloyhtiön sähköä puhtaasti omaan tarpeeseensa.

Taloyhtiön yhteisissä tiloissa voi Haltian mukaan kuitenkin tulla tilanteita, joissa taloyhtiön sähköä voi käyttää tarkoitukseen, johon tila on suunniteltu.

”Saunassa tällaisia laitteita voivat olla esimerkiksi oma hiustenkuivaaja tai parranajokone ja pesutuvassa vaikka silitysrauta.”

”Ja tavallisin tapa on varmaan käyttää taloyhtiön sähköä auton lämmittämiseen, jos taloyhtiö on antanut siihen luvan, kun on antanut paikan asukkaalle käyttöön.”

Toistaiseksi taloyhtiön sähkön luvattomassa käytössä on Haltian mukaan ollut kyse yksittäistapauksista.

"Kyse on muun muassa tilanteista, joissa huoneiston sähköt on katkaistu varmaan maksamattomien laskujen takia ja asuntoon on yritetty saada sähköä vetämällä jatkojohto taloyhtiön siivouspistorasiaan.”

Jollakulla on myös saattanut olla pakastearkku kellarikomerossa, johon on vedetty sähköt taloyhtiön pistorasiasta.

Tällaisissa tilanteissa asukasta pyritään kieltämään ja toiminta yritetään saada loppumaan.

”Ja tietysti jos toiminta jatkuu, taloyhtiö voi vaatia vahingonkorvausta. Vahinkoja voi tosin olla haasteellista määrittää kovin tarkkaan.”

Vahingonkorvaus on Haltian mukaan käytännössä kovin rangaistus, jonka sähkön varastamisesta voi saada.

”Teoriassa voi ajatella rikosvastuutakin, mutta en muista sellaisesta kuulleeni.”

Jos taloyhtiön asukas havaitsee yhtiön sähkön luvatonta käyttöä, Haltia neuvoo olemaan yhteydessä isännöitsijään tai hallitukseen.

Taloyhtiöiden täytyy kuitenkin välttää oman käden oikeuteen syyllistymistä, jos luvaton käyttö ei huomautuksista huolimatta lopu.

”Virallisesti asian voi viedä käräjäoikeuteen. Siellä velvoittamiskanteella velvoitetaan kiellon rikkoja lopettamaan rikkominen.”

Etelä-Saimaa kertoi helmikuussa 2020 tapauksesta, jossa mies oli tuomittu Taipalsaaressa sähkön varastamisesta taloyhtiöltä. Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi miehen sakkoihin varkaudesta ja vahingonteosta.

Elina Rouhiainen on nyt laittanut tilanteesta viestiä isännöitsijälle. Hän ei ole vielä saanut vastausta.

”Katsotaan, mitä tapahtuu. Ymmärrän, että ihmisillä on erilaisia kiperiä tilanteita, joissa sähkö on pakko saada jostain. Mutta ehkä se on kaikkien kannalta oikeudenmukaisinta ja kohtuullisinta, että maksetaan omasta käytöstä.”