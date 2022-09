Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös presidenttiparin Aaro-pojan kuvan julkaisemisesta syntyi äänin 10–3. Presidentti Niinistö on tyytyväinen päätökseen: ”Hyvä, että media keskusteli korkeimmalla mahdollisella tasolla.”

Presidenttiparin nelivuotiaasta Aaro-pojasta julkaistu kuva urheilukisojen katsomossa ei rikkonut hyvää journalistista tapaa. Tähän tulokseen päätyi Julkisen sanan neuvosto (JSN) perjantaina antamassaan päätöksessä. Päätös syntyi äänin 10–3.

Kesäkuussa otetussa kuvassa presidentti Sauli Niinistö, rouva Jenni Haukio ja Aaro-poika olivat katsomassa Paavo Nurmen kisoja Turussa. STT-Lehtikuvan ottama kuva julkaistiin useissa tiedotusvälineissä, myös Helsingin Sanomissa.

Kantelu kohdistui STT:hen ja Iltalehteen. Presidenttipari ei itse ollut kannellut kuvien julkaisusta, vaan kantelut olivat tulleet yksityishenkilöiltä.

Päätöksessään JSN korostaa, että tasavallan presidentin alaikäinen lapsi ei ole lähtökohtaisesti julkisuuden henkilö. Tiedotusvälineiden vastuulla on noudattaa alaikäisten suhteen erityistä varovaisuutta.

Toisaalta urheilutapahtuma oli julkinen yleisötilaisuus, jossa ihmisten kuvaaminen oli sallittua.

”Myös lapsia saa lähtökohtaisesti kuvata julkisella paikalla. Neuvosto katsoo, että tässä tapauksessa julkaistuissa kuvissa tai asiayhteydessä ei ollut mitään sellaista, mikä olisi loukannut lapsen yksityisyyttä.”

Presidentti Sauli Niinistö on tyytyväinen päätökseen.

”Hyvä, että media keskusteli korkeimmalla mahdollisella tasolla”, Niinistö sanoo Helsingin Sanomille.

Juuri median sisäistä pelisääntökeskustelu Niinistö kertoi toivovansa heti kuvan julkaisun jälkeen. Iltalehden haastattelussa hän sanoi, että mediakentän olisi syytä pohtia asiaa yhdessä Julkisen sanan neuvoston kanssa.

Iltalehden haastattelussa Niinistö huomautti, että katsomokuvat otettiin heidän tietämättään ja lupaa kysymättä. Perhe on kieltänyt kuvaamiseen aina, kun lupaa on kysytty, ja itse se on julkaissut kuvan pojasta ainoastaan kerran. Se tapahtui elokuussa 2018, kun Niinistö täytti 70 vuotta.

Niinistö sanoo HS:lle lukevansa päätöstä niin, että lapsesta ei tule julkisuuden henkilöä, vaikka hän kävisi julkisissa tilaisuuksissa ja tulisi kuvatuksi.

Aiemmin käymiensä keskustelujen perusteella hän kertoo saaneensa käsityksen, että mitä useammin lapsen kuva on lehdessä, sitä alemmaksi julkisuuskynnys laskee.

”Minusta tuossa [JSN:n päätöksessä] on luettavissa se, että vaikka julkisissa tilaisuuksissa kuvattaisiinkin, julkisuuskynnys ei madallu. Se on minusta olennaista. Jos johtopäätös on päinvastainen, silloin jouduttaisiin kyllä jarruttamaan kaikkea ulkona olemista.”

Niinistön mukaan pelisäännöt vaikuttavat nyt olevan selvät. Tuore päätös saattaa jonkin verran vaikuttaa siihen, millaisiin tilaisuuksiin poikaa voidaan viedä, Niinistö luonnehtii. Pojan tekisi esimerkiksi mieli Suomi–Ruotsi-maaotteluun, mutta ”tuskinpa mennään”.

JSN:n mukaan yksinomaan lapsen kasvojen näkyminen nimeen yhdistettynä ei ollut arkaluontoinen yksityisyyden piiriin kuuluva seikka. Se myös katsoi, että uutisoinnille presidenttiperheen harvinaisesta julkisesta esiintymisestä yleisötilaisuudessa oli journalistiset perusteet.

Neuvosto on vuonna 2014 antanut periaatelausuman, joka koskee lasten ja alaikäisten esiintymistä mediassa. Se on kuitenkin tarkoitettu tilanteisiin, joissa lapset esiintyvät tiedotusvälineissä itsenäisinä toimijoina kuten haastateltavina ilman vanhempiensa läsnäoloa.

”Tästä tapauksessa ei ollut kyse, joten lapsen huoltajilta ei tarvinnut pyytää lupaa kuvaamiseen tai kuvan julkaisemiseen.”

Aaro-pojan kuvan julkaiseminen aloitti keskustelun siitä, milloin päättäjien lasten kuvia voi julkaista.

Kuvakohun alettua pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoitti Twitterissä, ettei hän miehensä kanssa anna lupaa lapsensa kuvaamiseen tai kuvien julkaisuun.

”Toivomme, että tätä kunnioitetaan. Lapsella on oikeus yksityisyyteen vaikka vanhemmat olisivat julkisessa työssä”, Marin twiittasi.