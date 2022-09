Rinta­syövän hoito kehittyy nyt vauhdilla, mutta lääkkeiden hinta on iso kysymys

Rintasyöpään on tullut viime vuosina paljon uusia hoitovaihtoehtoja. ”Iso kysymys nykyään on, paljonko uusi, kallis lääke saa maksaa”, sanoo HUS:n syöpäkeskuksen johtaja.

Levinneeseen rintasyöpään kehitetyt uudet lääkehoidot voivat lähes kaksinkertaistaa sairastavien elinajan. Lisäksi ne mahdollistavat hoidon kolminkertaiselle määrälle potilaita.

Yhdysvalloissa vastikään myyntiluvan saaneista uusista lääkkeistä kertoi yksityinen syöpäsairaala Docrates tiedotteessaan.

”Pitkälle edenneissä rintasyövissä ei toistaiseksi ole olemassa parantavaa hoitoa, mutta uusilla hoitomuodoilla voidaan pidentää potilaiden elämää ja taudin etenemisvapaata aikaa sekä lievittää oireita. Samalla yhä useammalla on mahdollisuus saada tehokasta hoitoa”, kertoo Docrates tiedotteessaan.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) Syöpäkeskuksen johtava ylilääkäri Johanna Mattson sanoo tulosten olevan merkittäviä. Uusien lääkkeiden avulla saavutetaan selkeä elinajan pidennys aiempaa useammissa rintasyövän alatyypeissä verrattuna tavanomaiseen sytostaattihoitoon.

Uusi läpimurto on Mattsonin mukaan se, että niin sanottu HER-2-täsmälääke tehoaa nyt myös sellaisiin alatyyppeihin, joita on aiemmin pidetty HER-2-hoitojen suhteen negatiivisina.

”Tässä uudentyyppisessä lääkekonjugaatissa perinteinen sytostaatti on yhdistetty HER-2 pintarakenteen tunnistavaan vasta-aineeseen, jolloin pienempikin määrä HER-2 pintareseptoria riittää aikaansaamaan suuret lääkepitoisuudet solun sisälle”, sanoo Mattson.

Uusilla lääkkeillä keskimääräinen elinikä parantumattomissa tautitilanteissa nousi puolella vuodella. Kun se tavallisella sytostaatilla oli 6,7 kuukautta, uusilla lääkkeillä keskimääräinen elinaika nousi 12,1 kuukauteen.

Kahden vuoden kuluttua lääkityksen aloittamisesta 22,4 prosenttia potilaista oli lääkkeen ansiosta elossa, kun tavallisilla sytostaateilla osuus oli 5,2 prosenttia.

Taudin etenemisvapaa aikaa oli 5,5 kuukautta, kun tavallisilla sytostaattihoidoilla se oli keskimäärin neljä kuukautta.

Rintasyöpään on Mattsonin mukaan tullut viime vuosina paljon uusia hoitovaihtoehtoja.

”Aiemmin on nähty uusia syöpälääkkeitä, joilla on ollut parempiakin elossaoloajan pidennyksiä. Mihin nämä uudet lääkkeet asettuvat, se jää nähtäväksi”, Mattson sanoo ja jatkaa:

”Parantumattomassa tautitilanteessa tietenkin jokainen hoito, joka pystyy tuomaan lisää aikaa, on tervetullut.”

Toistaiseksi Euroopan lääkevirasto EMA ei ole antanut myyntilupaa indikaation laajennukselle. Indikaation laajennuksella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että lääke otetaan käyttöön uudessa yhteydessä tai uudella ikäryhmällä.

”Sen jälkeen edessä ovat vielä kansalliset hintaneuvottelut. Usein muotoilu on se, että lääke otetaan käyttöön edellyttäen, että hinta saadaan neuvoteltua riittävän alhaiseksi. Nykyään on menty siihen suuntaan, että Husin sairaala-apteekki neuvottelee hinnan muiden sairaanhoitopiirien puolesta”, sanoo Mattson.

Iso kysymys Mattsonin mukaan nykyään on, paljonko uusi, kallis lääke saa maksaa.

”Iloinen asia on, että uusia lääkkeitä on viime vuosien aikana tullut kiihtyvään tahtiin. Aika monilla lääkkeillä tyypillinen hintataso on ollut 6 000–8 000 euroa kuukaudessa”, Mattson kuvaa.

Mattson iloitsee siitä, että Suomessa on parhaillaankin käynnissä lääketutkimuksia, jossa lääkkeitä saadaan käyttöön ilmaiseksi.

”Esimerkiksi Husissa on meneillään levinneiden syöpien lääkeainetutkimus, jossa standardihoitojen menetettyä tehonsa potilaille valitaan syöpäkasvaimen tarkan analysoinnin perusteella kokeellinen täsmälääke, joka saadaan lääkefirmoilta maksutta käyttöön”, sanoo Mattson.

Lähiaikoina on Mattsonin mukaan käynnistymässä myös toinen laaja tutkimusohjelma, jossa muualla myyntiluvan saanutta valmistetta saadaan ilmaiseksi käyttöön, kun sen vaikuttavuudesta kerätään uutta tietoa.

Uudet, tehokkaat lääkkeet pitäisi Suomessakin saada käyttöön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

”Meidän lääkearviointiprosessi voisi olla nopeampikin. Se olisi kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta tärkeää”, Mattson sanoo.

Syöpälääkkeet ovat kalliita, ja Suomessa on perinteisesti ajateltu, että pohjoismainen hyvinvointivaltio hoitaa kansalaisensa.

”Onko meidän järjestelmä menossa siihen suuntaan, että omalla rahalla pystyy saamaan uutta tehokasta hoitoa huomattavasti aiemmin? Se on vaivihkaa tapahtunut muutos. Toki ihmiset ovat ottaneet erilaisia vakuutuksia pitkään”, Mattson pohtii.

Rintasyöpä on suomalaisnaisten yleisin syöpä, lähes joka kahdeksas nainen sairastuu siihen elinaikanaan. Vuosittain rintasyöpä todetaan noin 5 000 naisella.

Sairastuneista 91 prosenttia on elossa viiden vuoden kuluttua diagnoosista. Suurin osa on parantunut pysyvästi. Rintasyöpä voi kuitenkin uusia pitkänkin ajan kuluttua, ja 15–20 prosentilla se uusiutuu myöhemmin levinneenä. Tähän ei yleensä ole parantavaa hoitoa.