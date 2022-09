Edes heinä- ja elokuun helteet eivät haitanneet puolukan kypsymistä. Lämpimän loppukesän vuoksi puolukat kypsyvät samassa tahdissa ympäri Suomen.

Puolukkasadon määrä on tänä syksynä keskimääräistä suurempi.

Kukkia oli alkukesästä runsaasti ja pölytys onnistui hyvin, kertoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Rainer Peltola.

Heinä- ja elokuun helteet eivät haitanneet puolukan kypsymistä, sillä puolukka on kuivien ja paahteisten paikkojen kasvi. Syksyn nopeasti laskevasta lämpötilastakaan puolukka ei ota nokkiinsa.

”Kylmä sää vaikuttaa tässä vaiheessa enemmän poimijoihin kuin marjoihin, mutta napakat yöpakkaset on tietysti oma lukunsa. Toivottavasti niitä ei ihan vielä tule”, Peltola sanoo.

Peltolan mukaan puolukka alkaa lämpimimmillä alueilla olla jo valmista poimittavaksi. Tavallisesti puolukat kypsyvät Etelä-Suomessa selvästi nopeammin kuin pohjoisessa. Tänä vuonna puolukat kypsyvät eri puolilla maata lähes samaan aikaan.

”Loppukesä on ollut niin lämmin koko maassa, että erot kypsymisnopeudessa kuroutuvat umpeen”, sanoo Peltola.

Puolukka kukoistaa tänä vuonna erityisesti Satakunnassa ja eteläisellä Pohjanmaalla, missä puolukkaa on aiempinakin vuosina ollut runsaasti.

Luonnonvarakeskus on tehnyt seurantaa puolukan sadosta jo parikymmentä vuotta, Peltola kertoo. Puolukan sadon määrässä ei ole näkynyt merkittäviä muutoksia vuosien varrella, vaikka kesät ovatkin nykyään usein kuumia.

Peltola kannustaa pitämään silmät auki sosiaalisessa mediassa, jos haluaa vinkkejä oman alueensa puolukoiden kypsymisestä.

”Kyllä siellä ensimmäisiä puolukkaämpäreitä näkyy jo, niin se tarkoittaa sitä, että puolukka alkaa olla pikkuhiljaa valmista poimittavaksi”, Peltola sanoo.

Puolukkaan mennessä kannattaa hakeutua kuivempiin mäntymetsiin sekä pitää kännykkä mukana ja ladattuna.

”Poimijoiden etsiminen metsistä on pelastuslaitoksille ihan peruskauraa, mutta etsiminen helpottuu, jos eksyneellä on kännykkä mukana”, Peltola muistuttaa.

Puolukan poimintakelpoisesta sadosta poimitaan eteläisessä Suomessa vuosittain noin kolmasosa ja pohjoisessa vähemmän. Poimintakelpoista marjaa on se osa sadosta, joka on kohtuullisen helposti otettavissa, eli marjaa on tiheässä ja se on lähellä tietä.

Talteenoton määrä riippuu vuosittaisesta sadosta.

”Puolukan vuosittainen maksimisato voi olla jopa kolminkertainen verrattuna minimisatoon, ja tämä suuri vaihtelu näkyy tietysti myös poiminnassa”, Peltola sanoo.

Puolukkaa poimitaan enemmän eteläisessä Suomessa kuin pohjoisessa, koska etelässä marjat kypsyvät nopeammin, asutus on tiheämpää ja poimijoita on enemmän.