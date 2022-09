Häkki­kuvat oma­koti­talon myynti-ilmoituksessa tempaisivat kennelin­pitäjän keskelle some-myrskyä – ”Se on ollut kiusan­tekoa”

Omakotitalon myynti-ilmoituksesta tehty sosiaalisen median video poiki joukon yhteydenottoja valvontaeläinlääkärille. Talossa asuva kennelinpitäjä on tehnyt asiasta rikosilmoituksen.

Iitissä tuli elokuun lopulla myyntiin omakotitalo, jonka myyntikuvissa näkyi häkkejä ja häkeissä olevia koiria. Pian sosiaalisessa mediassa alkoi levitä häkkikuvia esittelevä video, ja talossa kenneliä pitävä Janne Kovaljeff joutui myrskyn silmään.

”Esitettiin syytöksiä pentutehtailusta. Se tuntui tosi pahalta, eikä ole ensimmäinen kerta, kun meistä on tehty eläinsuojeluilmoituksia. Se on ollut kiusantekoa”, sanoo Kovaljeff.

Ulosottolaitoksen huutokauppaama omakotitalo Iitin Perheniemessä Päijät-Hämeessä oli myynnissä Huutokaupat.comissa. Kovaljeffin perhe asuu talossa vuokralla.

Myynti-ilmoituksen kuvat ja Tiktokissa levinnyt video saivat nopeasti aikaan useita yhteydenottoja valvovalle eläinlääkärille. Ilmoittajat olivat huolissaan koirien hyvinvoinnista.

”Prosessi on kesken, eli asia on tällä hetkellä meillä työn alla. Pari aikaisempaa tarkastusta on tehty aiemman valvontaeläinlääkärin toimesta, eikä silloin ole todettu puutteita. Nämä käynnit ovat muutaman vuoden takaa”, sanoo valvontaeläinlääkäri Taru Nenonen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä.

Selvitystyöhön kuuluu Nenosen mukaan tarkastuksia. Niiden pohjalta tehtyihin tarkastuspöytäkirjoihin on myös asianosaisilla oikeus lausua mielipiteensä ja antaa vastine. Jos kohteessa vaaditaan korjauksia, annetaan asiasta määräys. Uusintatarkastuksella valvotaan määräysten noudattamista.

Tarvittaessa valvova eläinlääkäri tekee tutkintapyynnön poliisille.

Aiemmat käynnit Perheniemen kohteessa on Nenosen mukaan tehty, koska ulkopuolisen ilmoituksen johdosta on syntynyt epäilys, että eläimiä pidetään eläinsuojelulain vastaisesti.

Nyt yhteydenottoja alkoi tulla Nenosen mukaan sen jälkeen, kun kohteen myynti-ilmoitus tuli nettiin.

Ilmoituksessa kaupataan ulosmitattua, vuonna 1964 rakennettua 200 neliön omakotitaloa neljän hehtaarin tontilla. Kiinteistön kaikki rakennukset vaativat laajoja kunnostustöitä.

Myynti-ilmoituksen mukaan talossa on pidetty ja pidetään edelleen paljon koiria ja pintamateriaalit ovat tämän takia huonossa kunnossa. Kiinteistön asukkailla on toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus.

Paikassa pidetään myös hevosia.

Syytökset pentutehtailusta ovat Kovaljeffin mielestä perusteettomia. Hän on antanut asian asianajajan hoidettavaksi ja jättänyt asiassa rikosilmoituksen.

”Meillä on ollut koirien kasvatustoimintaa vuodesta 1995 asti ja olemme allekirjoittaneet Kennelliiton kasvattajasitoumuksen”, sanoo Kovaljeff.

”Pentutehtailijat yleisesti myyvät koiriaan jossain torissa ja ne ovat rekisteröimättömiä. Meidän koirat ovat kaikki rekisteröityjä.”

Kovaljeffin Pure Power -kennelit kasvattaa amerikanstaffordshirenterrierejä, joita menee paljon myös ulkomaille. Toimintaa on harjoitettu Iitissä nyt vuodesta 2018. Sitä ennen perhe asui Irlannissa.

Nyt kenneliin on tehty uusi valvontaeläinlääkärin tarkastus. Kovaljeffin mukaan vaaditut muutokset liittyvät siisteyteen ja kennelien kokoon, jotka ovat alimitoitettuja tällä hetkellä.

Viranomaisrekisterissä Kovaljeffin kenneli ei ole tähän asti näkynyt ammattimaisen eläintoiminnan kohteena. Koirien kohdalla toiminta muuttuu ammattimaiseksi, jos siitosnarttuja on kuusi tai enemmän, ja narttu on tehnyt ainakin yhdet pennut.

Kovaljeffin kennelissä pentueita teetetään 2–4 vuodessa. Hevosia talosta löytyy viisi.

”Ammattimainen määrä ei meillä vielä koirien kohdalla täyty, mutta se täyttyy kyllä tulevaisuudessa. Hevosten takia ilmoitus on nyt tehty ja se on kunnossa”, hän sanoo.

Kovaljeff huomauttaa, että häkkejä on heidän kodissaan paljon siksi, että koirat ovat sisätiloissa.

”Ihmiset näkevät häkkejä ja niistä herää mielikuvia, jotka yleensä ovat niitä pahimpia mahdollisia”, Kovaljeff sanoo.

Hän kertoo itse joutuneensa jäämään somemyrskyn keskellä sairauslomalle.

Kovaljeff muistuttaa, että he asuvat vuokralla ulosmitatussa talossa.

”Meillä ei ole kohta kahteen vuoteen ollut vuokraisäntää, johon voisimme olla yhteydessä asioista, jotka ovat pielessä tai eivät toimi. Tässä olisi tekemistä, mutta kukaan ei omista taloa”, Kovaljeff sanoo.

Vastikään päättyneessä huutokaupassa jätetty korkein tarjous, 31 000 euroa, hylättiin. Kohde on menossa uudelleen myyntiin kuukauden kuluttua.