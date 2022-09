Hallitus toi Kelalle liudan uusia tukimuotoja ja nykyisten tukien korotuksia hintojen nousun vuoksi. Miten Kela selviytyy niistä?

Hallitus esitteli torstaina talousarvio­esityksensä ensi vuodelle. Sen yhteydessä hallitus esitti liudan uusia tukimuotoja ja nykyisten tukien korotuksia hintojen nousun vuoksi.

Tuista iso osa kohdennetaan kansalaisille Kelan kautta.

HS:n politiikan toimittaja Teemu Luukka totesi analyysissaan, että poliitikkojen ja virkamiesten haluttomuus alkaa valmistella järjestelmiä, jotka eivät ole olemassa, jättää toimeenpanevat viranomaiset, kuten Kelan ja verottajan, kohtuuttomaan asemaan, sillä niille jää lyhyt aika varautua tilanteeseen.

Kelan lainsäädäntöjohtaja Marjukka Turunen ei vielä osaa arvioida, kuinka paljon uusien tukimuotojen toimeenpaneminen edellyttää Kelalta lisäresursseja.

”Suurin osa muutoksista on sellaisia, jotka pystytään toimeenpanemaan helposti nopealla aikataululla, sillä ne liittyvät jo olemassa olevaan tukeen”, Turunen sanoo.

Tällaisia tukia ovat hänen mukaansa esimerkiksi työttömyysturvan lapsikorotuksen nostaminen tai lapsilisän yksinhuoltaja­korotuksen nostaminen.

Kela pyrkii Turusen mukaan toteuttamaan muutokset niin, ettei tuensaajien tarvitsi hakea niitä erikseen.

Työttömyysturvan lapsikorotukseen tulee 20 prosentin ja yksinhuoltaja­korotukseen viiden euron kuukausittainen nosto ensi vuodelle. Yksinhuoltajakorotusta saa Turusen mukaan kuukausittain noin 170 000 henkilöä.

Lisäksi opintorahan huoltajakorotukseen ehdotetaan 10 euron ja toimeentulotuen alle 18-vuotiaiden lasten perusosaan 10 prosentin korotusta ensi vuodeksi.

Myöskään lääkekaton indeksikorotuksen jäädyttäminen ei Turusen mukaan vaadi suuria toimenpiteitä. Lääkekatto tarkoittaa korvattujen lääkekustannusten vuosittaista ylärajaa, jonka ylittymisen jälkeen henkilöllä on oikeus lisäkorvaukseen.

Se on muutos, joka kohdentuu kaikkein pienituloisimmille asiakkaille.

”Kyseessä on hyvä ja kannatettava muutos, kuten kaikki muutkin hallituksen budjettiriihen pienituloisille kohdennetut muutokset”, Turunen sanoo.

Fakta Kelaan vaikuttavat hallituksen esitykset Määräaikainen sähkötuki

Ylimääräinen lapsilisä joulukuulle 2022, ei vaikuta toimeentulotuen tasoon

Lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen nostaminen vuoden määräajaksi

Työttömyysturvan lapsikorotuksen nostaminen vuoden määräajaksi

Lääkekaton jäädytys vuodelle 2023

Yksityisen hoidon tuen korotus

Yleisessä asumistuessa ja eläkkeensaajan asumistuessa hyväksyttävien lämmityskulujen korotus

Alueellisen opintolainahyvityksen kokeilu

Opintotuen huoltajakorotuksen nostaminen määräajaksi

Korotus opiskelijoiden ateriatukeen

Toimeentulotuen perusosan korotus alle 18-vuotiaille vuoden määräajaksi Lähde: Kela

Kokonaan uusi tukimuoto on sähkötuki. Sen avulla vähätuloiset, joille verovähennyksestä ei olisi apua, voisivat hakea nousseen sähkölaskun perusteella toimeentulotuen tyyppistä rahaa. Tähän varataan yhteensä 600 miljoonaa euroa.

Turusen mukaan tuen yksityiskohdat eivät vielä ole täsmentyneet. Hän kertoo, että Kelalla on asiakkaista paljon sellaista tietoa, jota voidaan hyödyntää tuen kohdentamisessa.

”On vielä vaikea sanoa, mitä se tarkoittaa tukimuodon toimeenpanon kannalta. Se riippuu lainsäädännön muutoksista ja siitä, kenelle tukea halutaan kohdentaa”, Turunen sanoo.

”Asiakkaiden näkökulmasta toivomme sujuvaa toimeenpanoa.”

Valmistelutyötä tehdään nyt nopealla aikataululla. Kelalla on Turusen mukaan jo korona-ajalta hyviä kokemuksia uusien tukimuotojen toimeenpanosta.

”Tällaisia olivat esimerkiksi väliaikainen epidemiatuki sekä työttömyysturvan ja sairausvakuutuksen pikaiset korona-ajan muutokset”, hän sanoo.

Toimeentulotuesta vastaava Kelan etuuspäällikkö Kirsi Metsävainio kertoo, ettei hintojen nousu ole vielä lisännyt toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrää.

”Niiden määrä on pysynyt aika lailla ennallaan keväästä lähtien, joten siltä osin tilanne näyttää tällä hetkellä vielä aika rauhalliselta ja stabiililta. Sähkösopimusten loppuminen ja sähkön hinnan nousu voi tuoda perustoimeentulotukeen uutta asiakaskuntaa syksyllä”, Metsävainio sanoo.

Kela on Metsävainion mukaan tarkentanut ohjeistustaan esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa sähkön hinnannousu on nostanut sähkölaskuja huomattavasti. Tällöin laskuja on harkinnan mukaan huomioitu menona perus­toimeentulo­tuessa, mikäli hakijan kulutuksessa ei ole tapahtunut muutoksia, ja kulutus on pysynyt kohtuullisena.

Toimeentulotuen ylimääräinen 3,5 prosentin indeksikorotus puolestaan on auttanut kattamaan kasvavia ruokamenoja.

Kelan mukaan myöskään joulukuussa jaettavaa ylimääräistä lapsilisää ei huomioida toimeentulotuessa.