Lapsi­lisään liittyy yksi perustavan­laatuinen väärin­käsitys, ja siksi hyvätuloiset julistavat, etteivät he tukea tarvitse

Lapsilisä on ensimmäisiä laajoja toimeentuloturvan muotoja, jotka Suomeen luotiin. Poliitikot ovat tehneet lapsilisillä politiikkaa aina, kirjoittaa HS:n kotimaantoimittaja Pauliina Grönholm.

Hallitus päätti torstaina päättyneissä budjettineuvotteluissaan jakaa joulukuussa ylimääräinen lapsilisä.

Jo ennakolta moni hyvätuloinen on kiiruhtanut ilmoittamaan, ettei sitä tarvitse. Julkisessa keskustelussa on pohdittu lapsilisän mielekkyyttä hyvätuloisille perheille, jotka saattavat esimerkiksi sijoittaa ne sen sijaan, että rahat käytettäisiin juokseviin kuluihin.

Entinen ministeri ja Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälä moitti HS:ssa julkaistussa mielipide­kirjoituksessaan puheita historiattomiksi ja populistisiksi. Hän muistutti, ettei lapsilisää ole pakko hakea ja sen voi halutessaan lakkauttaa koska vaan.

Harva kuitenkaan jättää sen hakematta. Kelalla ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka moni ei lapsilisää hae ja mistä syystä.

”Todennäköisesti ne ovat harvinaisia yksittäistapauksia. Kovin yleistä se ei ole”, arvioi Kelan lainsäädäntöjohtaja Marjukka Turunen.

Harva etuus herättää yhtä paljon keskustelua yhtä paljon kuin lapsilisä. Nyt käynnissä oleva keskustelu lapsilisistä toistuu aika ajoin. Aiemmin on harkittu lapsilisän verottamista, ehdotettu sen porrastamisesta iän mukaan tai vastaavasti ehdotettu sen palauttamista tasasuuruiseksi.

Nyt lapsilisässä on käytössä sisaruskorotus. Lapsilisää maksetaan ensimmäisestä lapsesta 94,88 euroa, ja tuen määrä kasvaa lasta kohden aina viidenteen lapseen asti. Yksinhuoltajat saavat 63,30 euron korotuksen. Tähän on hallituksen esityksessä tulossa ensi vuodelle viiden euron väliaikainen korotus.

Lapsilisää maksetaan sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin lapsi täyttää 17 vuotta.

Normaalisti lapsilisä vaikuttaa toimeentulotukeen. Tänä vuonna kaikille lapsiperheille maksettava ylimääräinen lapsilisäkuukausi ei vaikuta toimeentulotuen tasoon.

Miksi lapsilisästä nousee aina näin iso kohu? Se on hyvä kysymys, sanoo lapsiasia­valtuutettu Elina Pekkarinen. Ennen lapsiasiavaltuutetun tehtävää Pekkarinen on työskennellyt tutkijana ja Turun yliopiston sosiaalityön professorina.

On myös muita tukimuotoja, jotka eivät ole sidottu tuloihin. Tällaisia ovat muun muassa lääkekatto. Lääkekatto tarkoittaa korvattujen lääkekustannusten vuosittaista ylärajaa. Sen saa jos on lääkemenoja eli on sairas, Pekkarinen sanoo.

Hallitus esitti budjetissaan myös lääkekaton jäädytystä vuodelle 2023.

Kansaneläkekin on tavallaan universaali, sillä periaatteessa sen saavat kaikki. Sitä ei kuitenkaan makseta, jos työeläke on tarpeeksi suuri.

Nykyisin lapsilisä on etuuksissa käytännössä ainoa puhtaasti universaali tukimuoto, sanoo Tampereen yliopisto sosiaalipolitiikan professori Minna van Gerven.

Lapsilisän juuret ovat 1800-luvun lopun perhepalkka­järjestelmässä. Nykymallinen lapsilisä otettiin käyttöön vuonna 1948. Se oli yksi ensimmäisistä laajoista toimeentuloturvan muodoista, joka Suomeen luotiin. Alkuun se oli tasasuuruinen, porrastus otettiin käyttöön vasta vuonna 1962.

Poliitikot ovat käyneet lapsilisillä politiikkaa aina. Jo 1940–50-luvun taitteessa hallitus yritti ajaa lapsilisiin muutosta niin, ettei lisää olisi maksettu vielä ensimmäisestä lapsesta, jotta se olisi kannustanut hankkimaan lisää lapsia, mutta joutui perääntymään.

Vuonna 1987 käytiin vaalitaistelu, jossa puolueet kilpailivat siitä, kuka korottaa eniten lapsilisiä. Sdp:n puoluesihteeri Erkki Liikanen ja puheenjohtaja Kalevi Sorsa lupasivat kolminkertaistaa lapsilisät.

Vuonna 1995 aloittaneen Paavo Lipposen (sd) ensimmäinen hallitus leikkasi lapsilisiä 700 miljoonalla markalla, mikä vastaa noin 160 miljoonaa euroa.

Lapsilisä on tulonsiirto lapsettomilta lasten vanhemmille. Sillä pyritään tasaamaan perhekustannuksia lapsiperheiden ja lapsettomien perheiden välillä.

Lapsilisän tarkoitus on kattaa osittain lapsesta aiheutuvia kustannuksia. Niitä lapsiperheissä riittää. Aina jotkut vaatteet jäävät pieneksi ja on hankittava uusia, tulee harrastusmaksuja tai vähintään on ostettava vaippoja.

Jos lapsilisän summa pysyisi vuodesta toiseen samana, yhden lapsen lapsilisästä kertyisi koko sen 16 vuoden maksuaikana yhteensä 18 216 euroa.

Koska lapsilisää ei ole sidottu indeksiin, eikä sen taso ole noussut elinkustannusten nousun mukaan, sen ostovoima on kuitenkin pudonnut 30–40 prosentilla 1980-luvulta.

Vuonna 2011 lapsilisät sidottiin indeksiin hetkeksi, mutta indeksikorotukset jäädytettiin heti seuraavan vuoden syksyllä, kun menoja piti karsia.

Lapsilisää ei ole alun alkaenkaan tarkoitettu tulojen tasaamiseen lapsiperheiden välillä. Sitä varten on parempia työkaluja, joista osaan nyt tuli hallituksen esityksessä myös lisäyksiä, Pekkarinen huomauttaa.

Tällaisia ovat lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen sekä työttömyysturvan lapsikorotuksen nostaminen vuoden määräajaksi.

Koska lapsilisä on kaikille sama, se on yhteiskunnan keino osoittaa, että kaikki lapset ovat samanarvoisia.

Pekkarinen myös muistuttaa, että koska lapsilisää maksetaan 17 vuotta, voi näihin vuosiin mahtua myös yllättäviä tilanteita, joissa lapsilisää tarvitaankin perheen lasten akuuttien menojen kattamiseen, vaikka sitä olisikin siihen asti säästetty esimerkiksi lapsen sijoitustilille.