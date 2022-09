Eritteiden etsintä hyväksyttiin poliisikoirien uudeksi erikoiskoulutusalaksi.

Poliisi on kokeillut eritekoirien hyödyntämistä rikostutkinnassa muutaman vuoden ajan. Poliisihallitus on nyt hyväksynyt eritekoirien koulutuksen poliisikoiratoiminnan uudeksi erikoiskoulutusalaksi.

”Eritekoira on merkittävä ja tehokas tutkinnan apuväline erityisesti seksuaali- ja väkivaltarikosten tutkinnassa. Koirat voivat löytää siemennestetahroja, joita poliisi ei muuten löytäisi kenttäolosuhteissa. Tähän mennessä eritekoiria on Suomessa käytetty jo yli 40 rikospaikkatutkimuksessa. Suomen poliisilla on nyt kuusi eritekoiraa ja kaksi uutta koiraa on koulutettavana”, sanoo poliisikoiralaitoksen johtaja, ylikomisario Pekka Kokkonen tiedotteessa.

Myös muun muassa Ruotsin ja Tanskan poliisit käyttävät eritekoiria.

Poliisikoiralaitos selvittää poliisikoirien uusia erikoiskoulutusaloja poliisitoiminnan tarpeiden mukaan.

Seuraavaksi laitos kokeilee koirilla elektronisten esineiden etsintää. Etsinnän kohteina voisivat olla esimerkiksi kätketyt puhelimet, kovalevyt sekä muistikortit ja -tikut.

”Elektronisten esineiden etsintään erikoistuneet koirat voisivat olla avuksi poliisin rikospaikkatutkinnassa. Olemme hankkineet yhden koiran, jolle olemme opettaneet elektronisten esineiden etsintää erilaisista ympäristöistä, kuten asunnoista, autoista ja varastoista”, Kokkonen sanoo.

”Syksyn aikana jatkamme tämän kokeilukoiran koulutusta ja valmistelemme mahdollista testausjaksoa poliisiyksiköiden kanssa. Elektronisten esineiden etsintäkoirien pilottikäytöstä päättää Poliisihallitus ensi vuoden aikana.”

Poliisikoiria on Suomessa yhteensä noin 250.

Osa poliisikoirista on monikäyttöisiä partiokoiria. Ne on koulutettu hallittavuuteen, voimankäyttöön, jäljestämiseen, henkilöetsintään sekä esine- ja rikospaikkaetsintään.

Lisäksi niille opetetaan jokin erikoiskoulutusalue kuten huumeiden tai räjähdysaineiden etsintä.

Osa poliisikoirista on erikoiskoiria. Ne toimivat vain omalla erikoistumisalueellaan kuten räjähdys- tai huumausaineiden etsinnässä tai avustamassa palonsyyntutkintaa.