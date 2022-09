Kotkalaisessa karaokebaarissa tapahtui viikonloppuna yönä järjestyksenvalvojaan kohdistunut väkivallanteko

Kotkassa sijaitsevassa karaokebaari Pataässässä tapahtui viime perjantain ja lauantain välisenä yönä järjestyksenvalvojaan kohdistunut väkivallanteko, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi.

Tapausta tutkitaan epäiltynä tapon yrityksenä.

Valvontatallenteiden mukaan ravintolan asiakkaat kuvasivat tekoa, joka tapahtui tanssilattialla hieman ennen kello kolmea.

”Järjestyksenvalvoja on ollut tehtäviään hoitamassa, ja sitten siinä on aiheutunut kärhämä. Asiassa on yksi epäilty, joka on nyt poliisin hallussa”, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kai Virtanen sanoo.

Pataässän edustaja, aluepäällikkö Kreetta Kontio sanoo, että hänen ravintolan henkilökunnalta saamansa tiedon mukaan järjestyksenvalvojaa olisi isketty veitsellä tai muulla teräaseella.

”Hänellä oli kuitenkin liivit päällä, joten [isku] ei mennyt läpi.”

Tutkinnanjohtaja Virtanen ei avaa tai vahvista tapauksen yksityiskohtia esitutkinnan ollessa vasta alkuvaiheessa.

Poliisi pyytää tilanteen kuvanneita sekä muita havaintoja tapahtumista tehneitä henkilöitä olemaan välittömästi yhteydessä poliisiin soittamalla numeroon 050 447 9574.