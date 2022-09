Oulun Syynimaan asemakaavan aikoinaan laatinut suunnittelija ymmärtää, että ihmisten mielikuvitus voi laukata alueen ilmakuvaa katsellessa.

Oululainen Marika Lamberg tarkasteli vuosia sitten Oulun karttaa Syynimaan alueen kohdalta, kun hän oli menossa käymään alueella.

Lamberg huomasi nopeasti alueen hauskan muodon. Kaaret muodostavat soikion, josta lähtee säteitä. Soikion keskellä on viheralue.

”Hämmästytti, etten ollut aiemmin hoksannut sitä. Ehkä ihmiset eivät hirveän tarkkaan zoomaile kotikaupunkinsa karttoja.”

Lamberg vastasi Helsingin Sanomien kyselyyn, jossa pyydettiin lukijoilta vinkkejä hauskoista karttanäkymistä.

Lamberg on julkaissut kuvakaappauksen Syynimaan kartasta myös Facebookissa. Julkaisu keräsi tuolloin huvittuneita kommentteja.

Eräs kommentoija vitsaili, että alue näyttää ”synnyinseudulta”. Joku muisteli keskustelleensa muodosta ja siihen liittyvistä mielleyhtymistä aiemminkin.

”Naureskeltiin, että sieltähän me kaikki olemme – Syynimaalta”, Lamberg muistelee.

”En tiedä, mikä tarina kaupunginosan suunnittelun takana on: onko oikeasti haettu sitä itseään vai onko kyseessä niin sanotusti vahinko.”

Alueen muotoon on kiinnittänyt huomiota myös Oulun kaupungin vuokrataloyhtiö Sivakka. Sen sivuilla aluetta kuvaillaan englanniksi näin:

”Syynimaa looks funny on the map but it’s a very popular area among students and young families.”

Syynimaa sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Oulun keskustasta lähellä Oulun yliopistoa. Kyseessä on rauhallinen asuinalue.

Alueen tämänhetkinen asemakaava on vuodelta 1980, kertoo Oulun kaupungin kaavoitusarkkitehti Pia Krogius.

”Onhan tämä hauska asemakaava. Se on perustettu tyhjän päälle neitseelliseen maastoon yliopiston ja Oulun keskustan väliin. Ajateltiin ehkä, että olisi omakotitalotarjontaa yliopiston henkilökunnalle.”

Krogius ymmärtää, että alueen pyöreä muoto, josta lähtee säteitä, voi laittaa mielikuvituksen lentämään.

”Voin kuvitella, että muoto on herättänyt monenlaisia mielleyhtymiä. Mielleyhtymien kirjo saattaa kummuta yliopistoyhteydestä – silloinhan karttoja katsellaan, kun ollaan muuttamassa opiskelupaikkakunnalle, ja voi huomata kaikenlaista.”

Alueen asemakaavan suunnittelija Rauno Anttila on jo jäänyt eläkkeelle.

Hän ei muista yksityiskohtia Syynimaan suunnittelusta, mutta kertoo, että muoto perustuu silloiseen maanomistukseen, maaston muotoon ja liikennetarpeeseen.

Myös Anttila kertoo ymmärtävänsä, että alueiden muodot voivat herättää monenlaisia mielikuvia.

”Me ihmiset olemme tällaisia – aina on jotain mielteitä, ja mielikuvitus laukkaa.”

Lue lisää: ”Mitä hittoa Suomessa oikein tapahtuu?” Erikoinen karttakuva ihastuttaa maailmalla