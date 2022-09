Oulu keskeytti lainvastaisesti monien työntekijöiden palkan­maksun keväällä 2020, arvioi käräjäoikeus. Palkanmaksu keskeytettiin tilanteessa, jossa muun muassa kouluissa siirryttiin etäopetukseen ja kirjastot suljettiin pandemian vuoksi.

Oulun kaupunki keskeytti lainvastaisesti useiden työntekijöiden palkanmaksun keväällä 2020, katsoo Oulun käräjäoikeus. Oikeus velvoitti kaupungin maksamaan palkkasaatavat viivästyskorkoineen.

Palkanmaksu keskeytettiin tilanteessa, jossa kouluissa siirryttiin etäopetukseen koronapandemian vuoksi. Myös kirjastot suljettiin ja lasten harrastustoimintaa keskeytettiin.

Oikeuden käsiteltävänä oli muun muassa nuoriso-ohjaajien, kirjastovirkailijoiden ja koulunkäynninohjaajien palkanmaksun keskeytyksiä. Ne kestivät muutamista päivistä noin kuukauteen.

Käräjäoikeuden mukaan työnteko ei ollut estynyt työntekijästä tai työnantajasta riippumattomasta syystä, vaan syynä oli kaupungin oma päätös keskeyttää työnteko ja palkanmaksu. Henkilöitä ei ollut lomautettu.

”Koulunkäynninohjaajan säännönmukaiset tehtävät jatkuivat etäopetukseen siirtymisestä huolimatta, eikä niiden teko ollut estynyt. Tarvittaessa koulunkäynnin­ohjaaja olisi voinut työskennellä etänä, kuten opettajatkin”, perustelee käräjäoikeus yhdessä ratkaisuista.

Ammattiliitto Jyty riitautti Oulussa kymmenen jäsenensä palkanmaksun keskeytykset, jotka käräjäoikeuden mukaan olivat lainvastaisia.

Työsopimuslaki velvoittaa työnantajan maksamaan täyden palkan, jos työntekijä on ollut sopimuksen mukaisesti työnantajan käytettävissä mutta ei ole voinut tehdä työtä työnantajasta johtuvasta syystä. Poikkeuksena on tilanne, jossa työtä ei voida tehdä esimerkiksi työpaikkaa kohdanneen tulipalon tai poikkeuksellisen luonnontapahtuman vuoksi. Tällöin työntekijällä on oikeus saada enintään 14 päivän palkka esteen ajalta.

”Koronakriisin alussa useat kunnat turvautuivat tähän työsopimuslain säännökseen. Palkanmaksun keskeytyksien perusteena käytettiin valtioneuvoston päätöksiä sulkea muun muassa koulut, oppilaitokset ja kirjastot”, kertoo Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima liiton tiedotteessa.