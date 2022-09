Johanna Sjöholmin johtama Nicehearts ry on ollut tyttöjen ja naisten tukena vuodesta 2001.

”Olen aika perhekeskeinen luontoihminen. Perhe on sen kokoinen, että yhdessä tulee vietettyä paljon aikaa”, neljän lapsen äiti Johanna Sjöholm sanoo. Hänet kuvattiin Helsingissä Lammassaaren pitkospuilla.

Nicehearts ry:n toiminnanjohtaja Johanna Sjöholm vastaa puhelimeen kolmannella yrittämällä.

”Olen täällä Berliinissä”, hän kertoo.

Berliiniin Sjöholmin on vienyt kansainvälinen maahanmuuttoon liittyvä konferenssi, jonka tämän vuoden teemoina ovat ilmastonmuutos ja pandemia. Miten ne ovat näkyneet tyttö- ja naistyötä tekevässä yhdistyksessä?

”Pandemia vaikutti niin, että ihmiset, jotka erityisesti tarvitsisivat tukea, hävisivät. Nyt he ovat onneksi löytäneet takaisin.”

Taitaakin olla niin, että kun ympäröivässä yhteiskunnassa myllertää, seuraukset heijastuvat nopeasti matalan kynnyksen palveluihin. Kyllä vain, Sjöholm sanoo: Niceheartsillakin ovia pidetään auki aina uusille tulijoille.

”Esimerkiksi Ukrainan tilanne näkyy niin, että meidänkin ovet ovat auki Ukrainasta saapuville tytöille, naisille ja perheille. Erityisesti Lappeenrannassa ukrainalaiset ovat erityisesti löytäneet toimintaamme.”

Vuodesta 2001 tasa-arvoisemman ja yhdenvertaisemman yhteiskunnan puolesta työtä tehneellä Niceheartsilla on nykyään toimipisteet Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Lappeenrannassa.

Sjöholm on itse ollut mukana perustamisesta asti.

”Silloin parikymmentä vuotta sitten ajattelin, että tarve työllemme vähenee vuosien saatossa. Nyt kuitenkin huomaan, että tarve ja kysyntä vain lisääntyy.”

Syitä on hänen mukaansa monia. Positiivista on se, että ihmiset ovat tietoisempia yhdistyksen toiminnasta. Toisaalta taustalla painavat myös yhteiskunnalliset asiat: nuorten ja erityisesti tyttöjen lisääntynyt pahoinvointi.

”Yhteiskunnan tahti on niin kova, että kaikki eivät pysy mukana. Pitäisi olla itseohjautuva ja saada paljon aikaan. Kaikki eivät pysy osaamisen kanssa perässä esimerkiksi digitalisaation kanssa. Sama näkyy niin aikuisilla kuin nuorilla.”

Ajatus tytöille ja naisille suunnatusta toiminnasta virisi, kun Amnestyn ja Naisasialiike Unionin toiminnassa mukana ollut Sjöholm työskenteli Vantaalla Hiekkaharjun nuorisotalolla.

”Siellä havahduin siihen, että samassa tilassa tytöt ja pojat toimivat eri tavalla. Pojat olivat usein aktiivisempia. Kokeilujen ja keskustelujen kautta tuli ajatus, että voisi olla vain tytöille suunnattua toimintaa.”

”Ne olivat hurjan suosittuja tilaisuuksia. Paikalle saapui paljon eri-ikäisiä ja eri taustoista tulevia tyttöjä. Keskenään tytöt olivat aktiivisia toimijoita. Rohkeus olla oma itsensä oli hyvin toisenlaista kuin poikien kanssa. Joku voi olla eri mieltä, mutta näin minä olen sen nähnyt. Toki kulttuuriset kysymyksetkin selittävät asiaa.”

Osin noista havainnoista kehittyi Nicehearts ry.

”Sen jälkeen aika nopeasti ymmärsimme, että myös näiden tyttöjen äidit olisi hyvä saada mukaan. Aluksi toimintamme oli kohdennettu maahanmuuttajiin. Nykyään aikuisissa suurin osa on Suomeen muuttaneita, mutta tytöissä on enemmän kantaväestöä.”

Nykyään myös omien lasten kautta tulee havainnoitua, missä nuorten tyttöjen elämässä mennään, Sjöholm sanoo. Hän on itse neljän lapsen, kahden tytön ja kahden pojan, äiti.

”Samanlaisia nuoria minunkin lapset ovat kuin muutkin. Työn ja omien lasten kautta on nähnyt, etteivät ongelmat kosketa vain vaikka maahanmuuttajataustaisia: ongelmia voi olla ihan kaikilla.”

Sjöholmin puheessa toistuu, kuinka Niceheartsin toiminnan ytimessä on inhimillisyys ja ihmisten kohtaaminen.

”Tämä on kohtaamistyötä.”

Jokaisella tukea tarvitsevalla on oma tarinansa, ja apua kaivataan monenlaisiin arkisiinkin asioihin.

”Aikuisista naisoletetuista asiakkaista monet tarvitsevat tukea esimerkiksi luku- ja kirjoitustaitoon liittyviin asioihin, asunnonhakuun, talousasioihin, tukihakemusten tekemiseen. Vakavimmat ja pitkäkestoisimmat tapaukset liittyvät lähisuhde- ja perheväkivaltaan. Tyttöjen kanssa taas ongelmat liittyvät usein yksinäisyyteen, rasismiin ja omaan itseensä tutustumiseen. Me tarjoamme yhteisön, johon voi tulla sellaisena kuin on.”

Mikä sinua motivoi?

”Koen tärkeäksi jokaisen kuulemani tarinan siitä, että jonkun ihmisen kanssa on päästy eteenpäin pienissäkin asioissa. Ne ovat paras anti tässä työssä.”

Sjöholm ei usko, että seuraavankaan parinkymmenen vuoden aikana tarve Niceheartsin tekemälle työlle katoaa.

”Onneksi nuoret ovat fiksuja ja tiedostavia. Heissä on toivo, vaikkei sitä heidän harteilleen voi yksin laittaa. He ovat monessa asiassa paljon viisaampia kuin me viisikymppiset.”