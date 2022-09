Yersinioosiksi kutsuttua vakavaa kalojen bakteeritautia on todettu kahdella sisävesialueella, Ruokavirasto kertoo.

Yersinioosiksi kutsuttua vakavaa kalojen bakteeritautia on todettu kahdella sisävesialueella, Ruokavirasto kertoo. Bakteeria on todettu kesän ja alkusyksyn aikana kahdella eri kalanviljelylaitoksella Iijoen ja Oulujoen vesistöalueilla.

Ruokaviraston mukaan yersinia ruckeri biotyyppi 2 on vakava, korkeaakin kuolleisuutta aiheuttava kalatautibakteeri. Tähän mennessä bakteeria on todettu Suomen sisävesialueella vain kerran vuonna 2020 Kymijoen vesistössä. Nyt todettujen uusien tartuntojen alkuperä on tuntematon.