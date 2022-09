Osa tolppakameroista on viime vuosina säädetty välähtämään tavallista harvemmin tai laitettu pois päältä. Poliisin mukaan poikkeustilanne on päättymässä.

Ylinopeutta kaahaavilla kuljettajilla on viime vuosina ollut tavallista pienempi kiinnijäämisriski poliisin tietojärjestelmäongelmien vuoksi. Poliisi on säätänyt osan tolppakameroista välähtämään tavallista harvemmin tai laittanut ne kokonaan pois päältä.

Poliisin mukaan poikkeustilanne on päättymässä lähiaikoina.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Heikki Ihalainen kertoo, että poliisi on joutunut vuodesta 2020 lähtien vähentämään automaattista liikennevalvontaa ja sitä kautta käsittelyyn tulevien ylinopeustapausten määrää, jotta ne saadaan käsitellyksi poliisin liikenneturvallisuuskeskuksessa.

Sen vuoksi tavallista suurempi osa tolppakameroista ei ole ollut käytössä. Lisäksi joissakin käytössä olevissa tolpissa on nostettu nopeusrajaa, jonka ylittämisestä kuljettajalle määrätään seuraamuksia.

Näiden toimien seurauksena kuljettajille on määrätty viime vuosina ylinopeusseuraamuksia selvästi totuttua vähemmän. Tilanne on jatkunut myös tänä vuonna.

Automaattisen nopeusvalvonnan perusteella määrättiin tammi–heinäkuussa 25 prosenttia vähemmän liikennevirhemaksuja ja päiväsakkoja kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Automaattisen liikennevalvonnan ongelmilla on merkittävä vaikutus koko ylinopeusvalvontaan, sillä suurin osa seuraamuksista määrätään automaattivalvonnan perusteella.

Ihalaisen mukaan poliisi ei ole voinut noudattaa automaattisessa nopeusvalvonnassa omaa ohjeistustaan puuttumisrajoista kaikkialla.

Ohjeistuksen mukaan kuljettajalle määrätään liikennevirhemaksu, jos nopeusraja ylittyy 7–20 kilometrillä tunnissa. Tätä suuremmasta ylinopeudesta seuraa päiväsakkoja.

”Puuttumiskynnys ei ole ollut automaattisessa valvonnassa kaikkialla sama. Joissakin paikoissa se on jouduttu nostamaan ihan sakkorajan tuntumaan [21 km/h:n ylinopeus] tai jonkin verran sen alle. Jos joillakin alueilla on tapahtunut paljon onnettomuuksia, niissä puuttumisrajat on pidetty samalla tasolla kuin ennenkin”, Ihalainen sanoo.

Ihalaisen mukaan nopeusvalvonnan tilanne on jo parempi kuin mitä se on ollut välillä viime vuosien aikana.

”Nyt suurimmassa osassa kameroista on taas ohjeiden mukaiset puuttumisrajat”, hän sanoo.

Automaattisen liikennevalvonnan ongelmien taustalla on uusi tieliikennelaki, joka tuli voimaan kesäkuussa 2020. Tuolloin rikesakot korvattiin liikennevirhemaksuilla.

Ihalaisen mukaan uudistuksen jälkeen ylinopeuksien käsittely on ollut huomattavasti työläämpää kuin ennen sitä.

”Emme ehtineet saada tietojärjestelmäämme kuntoon uudistusta varten. Aikataulu oli epärealistinen. Vaikka kerroimme siitä etukäteen, meitä ei uskottu”, Ihalainen sanoo.

Ihalaisen mukaan poliisin järjestelmät on sittemmin saatu toimimaan suhteellisen hyvin, mutta tänä vuonna poliisi on joutunut rajoittamaan käsittelyyn tulevien ylinopeustapausten määrää Ukrainan tilanteen vuoksi.

Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen työntekijöitä on siirretty auttamaan ukrainalaisten turvapaikanhakijoiden rekisteröinneissä.

Ihalainen uskoo, että pahimmat ongelmat ylinopeuksien käsittelyssä ovat jo takana. Hänen mukaansa ylinopeusseuraamusten määrät kasvoivat elokuussa.

”Näyttää siltä, että olemme palautumassa suhteelliseen normaaliin tilanteeseen. Uskon, että ensi vuonna automaattisessa liikennevalvonnassa määrätään liikennevirhemaksuja ja päiväsakkoja enemmän kuin viime vuosina”, Ihalainen sanoo.