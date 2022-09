Yöpakkasia oli viime yönä laajasti. Suomeen on virrannut kylmää ilmaa suoraan pohjoisnavalta, mutta viikonloppuna virtaus vaihtuu lämpöisempään.

Suomessa on saatu edelleen värjötellä keskimääräistä koleammassa syyssäässä. Viime yö oli todella kylmä, sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Jani Parviainen.

”Yöpakkasia oli laajalti maan pohjois- ja länsiosassa, ja maan pinnalla on Etelä-Suomea myöten menty pakkaselle.”

Aamun kylmin lukema löytyy Sodankylästä, jossa maan pintalämpötila oli noin -7 astetta.

Ankaraa hallaa oli myös Pohjanmaalla, jossa maan pinnalta mitattiin lähes -6 asteen lämpötila.

Syyskuun alun kylmän sään on aiheuttanut kylmä pohjoisvirtaus. Maan länsipuolella on ollut pitkään korkeapaine ja itäpuolella matalapaine.

”Pohjoisesta on sitten päässyt virtaamaan kylmää ilmaa, ja koska ilma on tullut suoraan pohjoisnavalta, viileyskin on ollut tuntuvaa.”

Keskiarvoon nähden erityisen kylmää on ollut maan etelä- ja keskiosissa, joissa pohjoisvirtaus tuntuu heti lämpötiloissa. Kuun alussa ollaan oltu jopa viitisen astetta tavanomaista kylmemmissä lukemissa.

Käännettä lämpimämpään saadaan odottaa vielä ainakin muutama päivä.

Torstaina Suomen päällä on korkeapaine, ja sää on enimmäkseen poutaista. Lämpötilat liikkuvat noin 10–15 asteen välillä.

”Ensi yönä on taas selkeää hallanvaaraa, ja yöpakkasia tulee todennäköisesti kylmimmillä alueilla.”

Perjantaina korkeapaine on liikkunut maan kaakkoispuolelle ja vaikuttaa yhä säähän. Suurimmassa osassa maata on poutaista, eikä päivälämpötiloissa ole suuria muutoksia.

Viikonloppuna etelässä päästään nauttimaan hieman lämpimämmistä syyspäivistä, kun ilmavirtaus kääntyy ja Venäjän kautta pääsee virtaamaan Suomeen lämpimämpää ilmaa.

”Etelä- ja Länsi-Suomessa voidaan käväistä lauantaina 15–17 asteen välillä. Etelässä myös aurinko voi näyttäytyä laajemminkin.”

Muualla maassa lämpötiloissa ei ole nousua. Sunnuntaina sää jatkuu samankaltaisena, mutta Lappiin virtaa epävakaista ilmaa.

”Aivan pohjoisimmassa Lapissa voi tulla sateita.”

Ensi viikon aikana sää saattaa lämmetä, Parviainen sanoo.

”Matalapaineet näyttävät aktivoituvan Länsi-Euroopasta Pohjois-Atlantille, joten lämpimämpää ilmaa saattaa tulla Suomeenkin asti. Matalapaineaktiivisuuden alkaminen tietää myös ajoittaisia sateita.”