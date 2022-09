Suomessa suositun kissa­rodun taustalla on kammottava sairaus – "Kissa on aina kipeä"

Löytöeläintaloon tuodun Jake-kissan nivelissä oli niin pahat vauriot, ettei kipulääkitys olisi enää auttanut. Scottish fold -rotu kärsii nivelrikkoon johtavasta sairaudesta, joka aiheuttaa myös rodulle ominaiset luppakorvat.

Lohjan löytöeläintaloon tuotiin kesäkuun lopussa kiltti ja ihmisystävällinen kissa, jonka ohikulkija oli löytänyt. Suloiset luppakorvat paljastivat heti, että kissa oli scottish fold -rotuinen.

Kissa sai nimen Jake. Omistajan yhteydenottoa odotettiin pari viikkoa, mutta kukaan ei kysellyt kissan perään, kertoo Lohjan eläinsuojeluyhdistyksen varapuheenjohtaja Sanna Vainio.

Jakesta päätettiin ottaa röntgenkuvat. Siihen päädyttiin, koska scottish fold -rotu kärsii osteokondrodysplasia-nimisestä sairaudesta. Se on ruston kehityshäiriö, joka aiheuttaa muun muassa niveloireita ja ruston liikakasvua.

Sairaus aiheuttaa rodulle tunnusomaiset luppakorvat. Korvien lisäksi Jakessa oli muitakin merkkejä sairaudesta.

”Se istui usein jalat suorana tai makoili tason päällä niin, että jalat riippuivat suorana alas”, Vainio kertoo.

Myös Jaken liikkuminen oli vaivalloista.

”Jos muut kissat tulivat juosten hakemaan aamuruokaa, Jake nousi hyvin rauhallisesti ja liikkui hyvin hitaasti.”

Silti röntgenkuvien paljastamat vauriot yllättivät.

Jakella oli pahat nivelrikkomuutokset erityisesti takajaloissa, kertoo eläinlääkäri Johanna Raulio.

”Jalkoihin oli myös kasvanut ekstraluuta. Esimerkiksi oikeassa takajalassa oli valtavan iso luumuodostuma, joka peitti koko nivelen. Osa nilkasta ei taipunut ollenkaan”, Raulio kertoo.

Erityisesti Jake-kissan takajaloissa oli pahoja nivelrikkomuutoksia. Kuvassa ylempänä on Jaken oikea takajalka, jossa nivelen päälle oli kasvanut banaaninmuotoinen luumuodostelma.

Lisäksi Jaken henkitorvi oli taittunut z-kirjaimen muotoiselle mutkalle.

”Kissa joutui pitämään kaulaansa hyvin ojennettuna, jotta se sai henkeä.”

Löydökset olivat niin vakavia, että Jake päätettiin elokuussa lopettaa.

”Kissaa ei olisi pystytty enää auttamaan. Nivelrikon aiheuttama kipu ei tunnu ainoastaan liikkuessa, vaan se aiheuttaa myös jatkuvaa särkyä.”

Lopetuspäätös ei ollut Lohjan löytöeläintalon työntekijöille helppo, vaikka se olikin kissan kannalta oikea.

”Jake oli luonteeltaan niin ihana, leppoisa ja kaikkien kaveri”, Sanna Vainio kertoo.

Scottish fold -rotuisia kissoja ei hyväksytä Suomen Kissaliiton rekisteriin. Rodut, joilla on kipua sekä todennäköisesti lyhyemmän eliniän aiheuttavia ongelmia, on suljettu rekisteristä pois, sanoo liiton varapuheenjohtaja Pia Nyman.

Rotua on Nymanin mukaan kuitenkin yritetty saada rekisteriin.

”Mutta meille ei ole pystytty toimittamaan todisteita siitä, että rotu ei kärsisi luusto-ongelmista.”

Rodun edustajia on Suomessa valitettavasti melko paljon, Nyman sanoo. Niitä tulee hänen mukaansa erityisesti Venäjältä, mutta rotua kasvatetaan myös Suomessa.

”Voi olla, ettei kissan ongelmia huomata, koska kissa piilottaa kipunsa. Kissa voi vaikuttaa rauhalliselta, koska se ei liiku paljon.”

Jake oli rauhallinen ja ihmisläheinen kissa. ”Jossain mainostetaan, että ihanan rauhallinen rotu – mutta rauhallisuus johtuu taatusti kivuista ja vaikeuksista”, Lohjan eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Sanna Vainio sanoo.

Lohjan eläinsuojeluyhdistyksen Sanna Vainio toivoo, että tiedon levittäminen rodun ongelmista vaikuttaisi sen suosioon.

Hän arvelee, että jos Jakesta olisi tehty kodinetsintäilmoitus, se olisi saanut monikertaisen huomion normaaliin maatiaiskissaan verrattuna.

”Villi veikkaukseni on, että Jakesta olisi tullut kymmeniä kyselyitä, jos olisimme laittaneet ilmoitukseen söpön kuvan, missä se istuu nököttää.”

Myös eläinlääkäri Johanna Raulio toivoo, ettei rotua teetettäisi enää ollenkaan.

”Parasta olisi, ettei kukaan hankkisi näitä. Mutta ei omistajia voi tuomita, koska rodun ongelmista ei kerrota. Ei kerrota, että kissa, jolla on krooninen nivelrikko, on aina kipeä – ja että käytännössä kaikilla luppakorvaisilla yksilöillä on näitä ongelmia.”