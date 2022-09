Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa selvisi, että Uudellamaalla asuvista alle 18-vuotiaista noin 90 prosentilla oli joko rokottamisen tai tartunnan seurauksena saatuja vasta-aineita. Tuloksen voi yleistää myös muualle Suomeen.

THL suosittelee koronarokotetta kaikille 12–17-vuotiaille lapsille. 5–11-vuotiaille riskiryhmäläisille suositellaan rokotetta, ja perusterveiden osalta rokottamispäätös on lasten ja vanhempien harkinnassa.

Valtaosalla lapsista on koronatartunnan tai rokottamisen seurauksena koronaviruksen vasta-aineita, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksesta.

Vasta-aineiden esiintymistä tutkittiin seeruminäytteistä, jotka oli otettu 1–17-vuotiailta lapsilta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Huslab-laboratoriossa koronatautiin liittymättömissä tutkimuksissa. Näytteet valittiin satunnaisesti joulu-, tammi- ja toukokuulta niin, että jokaisesta ikäryhmästä otettiin tarkasteluun 20 näytettä. Yhteensä näytteitä tutkittiin 1 020.

Kun tutkijat mittasivat rokottamisen ja tartunnan yhteisvaikutuksena muodostuneita vasta-aineita, vasta-aineita löytyi toukokuussa 1–4-vuotiailla 76 prosentilla, 5–11-vuotiailla 89 prosentilla ja 12–17-vuotiailla 98 prosentilla.

Eli yhteensä Uudellamaalla asuvista alle 18-vuotiaista noin 90 prosentilla oli joko rokottamisen tai tartunnan seurauksena saatuja vasta-aineita. Tämä tarkoittaa sitä, että koronatartunnat lisääntyivät kevään aikana myös rokotteen saaneilla lapsilla.

Tutkimuspäällikkö Merit Melin THL:stä arvioi, että tuloksen voi yleistää myös Uudenmaan ulkopuolelle.

Tutkimuksen perusteella voidaan siis sanoa, että monelle lapselle on muodostunut rokotteiden ja sairastetun koronataudin yhteisvaikutuksesta hybridi-immuniteetti.

Tällainen immuniteetti on voimakkaampi ja tunnistaa laajemmin erilaisia virusmuunnoksia kuin yksin tartunnan tai rokottamisen seurauksena muodostunut suoja, Melin kertoo. Hybridi-immuniteetista on puhuttu julkisuudessa myös superimmuniteettina.

”Se on ilman muuta hyvä asia”, Melin sanoo.

”Sen avulla etenkin oireisen tai vakavan infektion todennäköisyys pienenee koko ajan.”

THL suositteli lasten rokotuksista ensimmäisenä rokotuksia 16–17-vuotiaille. Vasta myöhemmin suositus laajennettiin myös 12-vuotiaisiin.

5–11-vuotiaiden osalta rokotetta on suositeltu riskiryhmään kuuluville sekä lapsille, joiden lähipiirissä on vakavasti immuunipuutteisia. Lisäksi rokotetta tarjotaan 5–11-vuotiaille. Tämä tarkoittaa sitä, että perusterveiden 5–11-vuotiaiden osalta rokottautuminen on lasten ja heidän vanhempiensa harkinnan varassa.

Nyt saadut tutkimustulokset ovat apuna myös, kun THL:n alainen Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (Krar) käsittelee lasten ja nuorten rokotussuosituksia. THL:stä kerrottiin viime viikolla, että suosituksia ollaan päivittämässä.