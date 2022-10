Tuotantotalouden professori Paul Lillrank pitää yhtenä hyvinvointialueiden johtajien tärkeimmistä tehtävistä huolehtia siitä, että tietojärjestelmät toimivat.

Suomeen on syntynyt parikymmentä uutta huipputyöpaikkaa. Jokaiselle hyvinvointialueelle on valittu uusi johtaja, jonka tehtävä on johtaa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamista.

Odotukset johtajille ovat kovat ja vastuu suuri. Tämä näkyy hyvinvointialueiden johtajien palkoissa. Esimerkiksi pääministeri Sanna Marinin (sd) palkkio on pienempi kuin valtaosan uusista hyvinvointialuejohtajista.

Suurin kokonaispalkka on Varsinais-Suomen hyvinvointialuejohtajalla Tarmo Martikaisella: 17 800 euroa. Martikainen valittiin paikalle Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johdosta. Moni muukin uusi hyvinvointialuejohtaja vaihtaa nyt maantieteellisesti toiselle alueelle jonkin toisen sairaanhoitopiirin johtotehtävistä. Alueen vaihtaja on esimerkiksi Kanta-Hämeestä Etelä-Karjalaan vaihtanut Sally Leskinen.

HS selvitti kaikkien hyvinvointijohtajien kokonaispalkat. Jokainen heistä pääsee Suomen hallituksen ministerien palkkioita parempaan kuukausipalkkaan. Ministerin palkka on noin 10 400 euroa ja pienin hyvinvointialuejohtajan palkka on Etelä-Savon hyvinvointialuejohtajalla, 12 500 euroa.

Hyvinvointialuejohtajien mediaanipalkka on 15 000 euroa. Mediaani tarkoittaa suuruusjärjestyksessä keskimmäistä lukua. Helsingin pormestarin Juhana Vartiaisen palkka sijoittuu hieman hyvinvointijohtajien mediaanin alle, se on 14 500 euroa.

Hyvinvointialuejohtajien joukossa on monia tuttuja nimiä. Satakunnan hyvinvointijohtajaksi valittiin koronahoidon kärkivirassa sosiaali- ja terveysministeriössä ollut Kirsi Varhila.

Pääkaupunkiseudun hyvinvointialueilla johdossa on tuttuja sote-nimiä. Länsi-Uusimaan hyvinvointialuetta johtaa entinen Espoon perusturvajohtaja Sanna Svahn. Vantaa-Keravan alueen hyvinvointipäätöksiä taas luotsaa Timo Aronkytö, joka oli aiemmin Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja.

Helsinki hoitaa ainoana Suomen kuntana sote-asiat itse eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen. Helsingin sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja on Juha Jolkkonen.

Hyvinvointijohtajilta edellytetään muutosjohtajuutta, josta yrityselämässäkin paljon maksetaan.

Helsingin Sanomien pyynnöstä Aalto-yliopiston tuotantotalouden professori Paul Lillrank esittää hyvinvointijohtajille neljän kohdan tehtävälistan, jota hän pitää sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kannalta järkevänä. Järkevä tarkoittaa sitä, että potilaat saavat oikeaan aikaan tarvitsemansa hoidon ja että järjestelmä toimii kustannustehokkaasti.

Tärkeimpänä asiana Lillrank pitää sitä, että terveydenhuollon järjestelmään luodaan valtakunnallinen perusstandardi, jonka avulla kaikki järjestelmät pystyvät keskustelemaan toistensa kanssa.

”Valtion pitäisi ottaa päättäväinen kanta asioihin ja sanoa, että nyt lopetatte sen alueellisten himmeleitten virittämisen. Pitää olla peruspohja, jossa data siirtyy järjestelmästä toiseen. Paikallisesti sen päälle voi kyllä tehdä sellaisia sovelluksia, joita paikallisesti halutaan”, hän sanoo.

Lillrank pitää datan sekavuutta suomalaisessa terveydenhuollossa perimmäisenä syynä siihen, että hyviä, vaikuttavia päätöksiä ei pystytä tekemään.

Erityisesti hän korostaa niiden potilaiden hoitoa, joilla on monia sairauksia. Lillrankin jatko-opiskelija selvitti Parkinson-potilaiden hoitoa Suomessa. Hän haastatteli potilaita ja heidän läheisiään.

”Se meni näin: tässä on diagnoosi, elämäsi tulee olemaan kurjaa, tässä on resepti, mene apteekkiin ja moido”, Lillrank tiivistää.

Hänen mukaansa moniongelmaisten potilaiden hoitoa voitaisiin parantaa, jos heille tehtäisiin kunnolla hoitosuunnitelmat, joita myös noudatettaisiin. Lisäksi heille luotaisiin oma väylä ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon, jossa asiaan koulutetut hoitajat olisivat aina näiden potilaiden tavoitettavissa. Olisi se sitten puhelimitse tai chatissa.

”Pahimpia esimerkkejä ovat päivystyskäynnit. Monet sinne tulevat ovat pitkäaikaissairaita. Jos potilas ei ole saanut säännöllistä hoitoa, hänen sairautensa jossakin kohtaa pahenee, ja sitten lähdetään hätääntyneenä päivystykseen”, Lillrank sanoo.

Hänen mukaansa hallitsematon potilaspolku aiheuttaa häiriöitä sekä järjestelmälle että potilaille. Sen takia ne pitäisi saada karsittua pois.

Vanhusten hoiva on yksi hyvinvointialueiden suurimmista kysymyksistä. Siihen tarvitaan paljon innovaatioita. Lillrank ehdottaa yhtä Vaasassa testattua toimintamallia.

”Hoivakodeilla pitäisi olla päivystävä geriatri. Jokaiselle potilaalle oli tehty potilaskorttiin lista hänelle tyypillisistä vaivoista tai oireista. Kun yöhoitajan piippari soi yöllä, hän näkee kortista, mitä tulee tehdä. Jos ei ole selvää, hän soittaa päivystävälle geriatrille. Se toimi aivan loistavasti”, Lillrank sanoo.

Ensimmäisen vuoden aikana Vaasan kaupunki säästi miljoona euroa, kun ambulanssimatkat hoivakodeista päivystyksiin vähenivät niin paljon.

Ylipäätään Lillrank perää hyvinvointialueilta rohkeutta kehittää yksityisen sektorin kanssa toimintamalleja.

”Nyt on paljon kiinni siitä, että onko jollakin alueella innostunut ihminen, joka on innostunut kehittämään tällaisia juttuja”, hän sanoo.

Myös terveydenhuollon järjestelmään perehtynyt emeritaprofessori Marjukka Mäkelä kehottaa hyvinvointialueiden johtajia haastamaan ammattilaisia – esimerkiksi karsimaan heikkoja työtapoja ja miettimään, kuinka toimintaa voi keventää tulosten heikentymättä.

Hän pitää myös järkevänä, että kaikki alueet eivät tee kaikkea.

”Syvää erityisosaamista voisi keskittää yhdelle tai muutamalle hyvinvointialueelle”, Mäkelä sanoo.