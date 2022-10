Jouni Leskinen, 34, astelee työvaatteissa ulos työpaikaltaan Keiteleen sahalta. On syyskuinen tiistai-iltapäivä Keiteleellä Pohjois-Savossa.

Työpäivä on päättynyt, mutta Leskinen ei lähde suoraan kotiin vaan polkaisee pyörällään Keitele Groupin sahan vieressä sijaitsevalle paloasemalle.

Rakennusmiehenä työskentelevällä Leskisellä on harrastus, joka lohkaisee ison palan hänen arjestaan. Hän on vapaaehtoinen palokuntalainen eli tarvittaessa töihin tuleva toimenpidepalkkainen palomies.

Jos siis kotikunnassa tai lähiseudulla syttyy tulipalo tai tapahtuu onnettomuus, Leskinen lähtee auttamaan. Hän on valmis toimimaan iltaisin, öisin ja päivisinkin, sillä hänellä on työnantajan lupa lähteä hälytyksille myös kesken työpäivän.

Tiistaina Leskinen on lisäksi vapaaehtoisena varallaolijana. Hän hakee työpäivänsä päätteeksi paloasemalta hälytyspuhelimen ja palokunnan auton. Seuraavaan aamuun saakka Leskinen on se, joka hälytetään ensimmäisenä liikkeelle.

Maaseudulla pelastustoimi nojaa paljolti vapaaehtoisiin, tarvittaessa töihin tuleviin sopimuspalokuntiin. Paikalliset sopimuspalokunnat ehtivät hädän tullen paikalle yleensä ensimmäisenä, koska ammattipalokunnat ovat kaukana isoissa kaupungeissa.

Suomessa on noin 15 000 sopimus­palo­kuntalaista, jotka osallistuvat hälytystehtäviin mutta joiden leipätyö on pelastustoimen ulkopuolella. Suomessa on yli 830 paloasemaa. Niistä lähes 750 asemalta lähtee liikkeelle sopimuspalokuntalaisia.

Vuodenvaihteessa myös pelastustoimen järjestäminen siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle. Jo tähän saakka pelastuslaitokset ovat toimineet maakunnallisesti, mutta uudistus aiheuttaa joitakin muutoksia, joista keskustellaan nyt pelastusalalla.

Keitele on 2 000 asukkaan kunta Pohjois-Savon länsiosassa. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen alaisella Keiteleen pelastusasemalla työskentelee vakituisesti yksi palomies ja palomestari Teemu Tenhunen. Palomestarin vastuulla ovat myös naapurikunnat Pielavesi ja Vesanto.

Lähin ammattipalokunta sijaitsee Siilinjärvellä, tunnin ajomatkan päässä Keiteleeltä. Lähimmät ambulanssit tulevat 30 kilometrin päästä Pielavedeltä tai Vesannolta.

Keiteleellä palokunta koostuu 19 toimen­pide­palkkaisesta palomiehestä, jotka Jouni Leskisen tapaan lähtevät hälytyksille omalla ajallaan, kun tarve vaatii. Keiteleen palokunnalle tulee vuosittain 120–140 hälytystä, keskimäärin joka kolmas tai neljäs päivä.

Palomestari Tenhusen mukaan jopa 90 prosenttia tehtävistä jäisi hoitamatta, jos toimenpidepalkkaisia palomiehiä ei olisi.

”Suurinta osaa tehtävistä, joissa oikeasti ihmisen henki tai terveys on vaarassa, ei pystyttäisi hoitamaan ilman heitä. Tai ehditäänkö talo pelastaa ennen kuin se palaa hiilikasaksi. Ilman heitä apu olisi kaukana. Aikaviive moninkertaistuisi.”

Palomestari Teemu Tenhusen vastuulla ovat Keiteleen, Pielaveden ja Vesannon pelastustoimet.

Oman kunnan asumisturvallisuus on useille ihmisille syy lähteä mukaan palo­kunta­toimintaan. Sopimus­palo­kunnassa maksetaan monin paikoin myös palkkaa.

Palokuntatoiminta on kuitenkin vaativa ja sitova harrastus. Hälytystehtäviin osallistuminen vaatii kouluttautumista. Lisäksi on ylläpidettävä tietoja, taitoja ja omaa kelpoisuutta. Harjoituksia on viikoittain, ja hälytyksiä voi tulla milloin vain.

Monilla sopimuspalokunnilla onkin vaikeuksia saada uusia ihmisiä mukaan toimintaan. Maaseudulla väestö vähenee ja vanhenee. Työikäisistä ihmisistä kilpailevat palokuntatoiminnan lisäksi järjestöt ja monet harrastetoiminnan järjestäjät.

Pula sopimuspalokuntalaisista on tullut esiin muun muassa Pohjois-Pohjanmaan Kärsämäellä syyskuussa, kun oman kunnan alueella olevaa palokuntayksikköä ei saatu liikkeelle.

Rakennuspalo ehti levitä, ja tuli tuhosi kolme rakennusta ennen kuin naapurikuntien yksiköt ehtivät paikalle. Asiasta kertoi Yle.

Hälytyksille lähtijöitä on hankala saada etenkin päiväsaikaan, sillä sopimuspalokuntalaiset ovat silloin leipätyössään.

Pelastusalalla toivotaan, että päivisin lähtijöitä löytyisi esimerkiksi työttömistä. Heidän osallistumistaan jarruttaa kuitenkin se, että hälytystehtävistä maksettavat palkkiot vaikuttavat työttömyyskorvaukseen.

Sisäministeriön pelastusylitarkastajan Jari Lepistön mukaan pelastusala haluaisi, että yhteiskunnan turvallisuutta edistävään toimintaan voisi osallistua sen vaikuttamatta työttömyystukiin.

Myös varallaolojärjestelmää ollaan nyt muuttamassa tai purkamassa.

Osa pelastuslaitoksista on käyttänyt varallaolojärjestelmää turvatakseen jatkuvan toimintavalmiuden. Tuomioistuimet ovat osassa tapauksia linjanneet, että liian tiukka toimintavalmiusaika on rinnastettavissa työaikaan. Pelastuslaitoksia on määrätty maksamaan työntekijöille suuria korvauksia.

Aikavaatimusta onkin höllennetty, ja osa pelastuslaitoksista korvaa varallaoloa muuttamalla pelastusasemia ympärivuorokautisesti toimiviksi.

Näin tapahtuu muun muassa Pohjois-Savossa. Vastedes esimerkiksi Keiteleen pelastus­asemalla on ympäri vuorokauden 1–2 vakituista pelastajaa.

Jatkossa myös työaikalainsäädäntö voi vaikuttaa sopimuspalokuntiin, sillä hyvinvointialueista tulee sopimus­palokuntalaistenkin työnantajia.

Jos hyvinvointialueen palkkalistoilla oleva työntekijä – esimerkiksi ensihoitaja – on mukana myös palokuntatoiminnassa, työ- ja lepoaikamääräykset voivat rajoittaa hänen osallistumistaan hälytystehtäviin.

”Meidän pitää huolehtia, ettei tule sellaisia rajoitteita, jotka voisivat halvaannuttaa palokuntatoimintaa. Näitä asioita täytyy selkeyttää vielä tänä syksynä”, Lepistö sanoo.

Hänen mukaansa sopimuspalokuntien rooli maaseutualueiden turvallisuudessa on keskeinen, sillä ”ammattilaisia ei riitä joka niemeen, notkoon ja saarelmaan”.

”Jokainen voi mielessään ajatella, että jos ajat kolarin ja olet tien penkalla autonromussa kiinni, kuinka kauan olet valmis odottamaan. Lähellä olevan maaseutuyhteisön sopimuspalokunta on todennäköisesti ensimmäisenä auttamassa siitä romusta irti.”

Keiteleläinen Jouni Leskinen on ollut mukana palokunnassa jo parikymmentä vuotta, noin 15-vuotiaasta lähtien. Tiedot hälytyksistä tulevat kännykkään, jolloin on päätettävä, lähteekö keikalle vai ei.

”Yleensä minä lähden. Vuodessa minulle kertyy 40–50 keikkaa”, Leskinen sanoo.

Jouni Leskinen pukee pelastajan varusteita Keiteleen pelastusasemalla.

Tehtävät ovat erilaisia. On sammutustöitä ja vaativia savusukellustehtäviä, on liikenneonnettomuuksia ja vesi­pelastus­tehtäviä sekä ensivastetehtäviä sairaus­kohtauksen saaneiden luo. On myös myrskyn kaatamien puiden raivausta ja joskus lietelanta-altaaseen pudonneiden lehmien nostoa.

Keiteleen palokunnalla on pelastus­harjoitukset joka maanantai, ja muutaman viikon välein Jouni Leskinen on vapaa­ehtoisena varallaolijana. Silloin hänen on oltava aina tavoitettavissa ja hälytyksen tullen nopeasti liikkeellä.

Palokuntatoiminta vaikuttaa koko perheen arkeen. Leskisellä on kolmivuorotyötä tekevä sairaanhoitajavaimo sekä neljä- ja seitsemänvuotiaat lapset. Lastenhoidon takapäivystäjänä toimii lasten mummi, Leskisen äiti.

”Lapset tunnistavat hälytysäänen ja sanovat jo itsekin, että minä soitan mummille”, Leskinen kertoo.

Joskus Jouni Leskinen lähtee hälytyksille suoraan töistä sahalta ja vaihtaa rakennusmiehen vaatteet palomiehen varusteisiin. Hänellä on työnantajan lupa lähteä tarvittaessa hälytyksille myös kesken työpäivän.

Vaikka palokuntalaisuus sitoo, Leskinen sanoo pitävänsä työstä ja kokevansa sen mielekkääksi. Palokuntatoiminta tuo myös satojen eurojen lisän hänen kuukausi­tuloihinsa.

”Jos palkkaa ei saisi, en varmaan tekisi tätä näin paljon.”

Sopimuspalokunnissa on eri ammatti­ryhmien edustajia. Palomestari Teemu Tenhusen mukaan palokuntalaisten erilaisista ammattitaidoista ja paikallis­tuntemuksesta on hyötyä.

”Yleensä joku porukasta tietää, millaiseen paikkaan olemme menossa. Varjopuolena on se, että kun jollekin on käynyt ikävästi, todennäköisesti hän on jollekin meistä jollain tavalla tuttu”, Tenhunen sanoo.

34-vuotias Jouni Leskinen on ollut mukana palokuntatoiminnassa jo parikymmentä vuotta. Hän lähti mukaan yläkouluikäisenä isoveljensä perässä.

Tehtävien aikana kohdataan ihmisten kärsimystä ja myös kuolemaa.

Jouni Leskisen kohtaamien potilaiden joukossa ei ole ollut ketään todella läheistä ihmistä. Hänen mieleensä on kuitenkin jäänyt yksi erityisen raskas hälytystehtävä vuosien takaa: hänet hälytettiin onnettomuuspaikalle, jossa lapsi oli jäänyt traktorin alle.

”Autoimme sen minkä pystyimme, mutta mitään ei ollut tehtävissä. Kun tilanne rauhoittui, tuli sellainen heikotus.”

Traumaattisten työtehtävien jälkeen pelastuslaitos järjestää palomiehille purkutilaisuuksia.

Raskaita tilanteita puidaan Leskisen mukaan usein jo hälytykseltä palattaessa. Etenkin nuorimpia palokuntalaisia yritetään huomioida henkisesti vaikeiden tehtävien jälkeen.

”Kun se ensimmäinen eloton sattuu kohdalle, kyllä se tuntuu. Nyt 20 vuoteen on kuitenkin ehtinyt jo nähdä kaikenlaista. Mutta meillä on hyvä porukka.”

Elvytystä vaativissa tilanteissa potilasta ei välttämättä pystytä pelastamaan. Tänä vuonna Leskisellä on kuitenkin ollut kaksi hälytystehtävää, joissa elottomaksi menneen elintoiminnot on saatu palautettua. Onnistumiset kannustavat eteenpäin.

”Tiedän kyllä, että teemme tosi tärkeää työtä joka puolella Suomea. Jos paloasemalla on yksi vakituinen palomies ja seuraavat tulevat 30 kilometrin päästä, se ei hirveästi auta, jos on iso hätä.”