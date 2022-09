Mikkeliläisen Jorma Hartikaisen mielestä vuokrakerrostalossa asumista on vähätelty, mutta sähkökriisi nostaa sekä vuokralla asumisen että kerrostaloasumisen hyvät puolet esiin.

”Olen iloinen juuri nyt, että asun hyvin hoidetussa kerrostaloasunnossa”, kirjoittaa mikkeliläinen Jorma T. Hartikainen mielipidekirjoituksessaan, joka julkaistiin Helsingin Sanomissa viime torstaina.

Hän aloittaa kirjoituksensa näin:

”Meitä kerrostaloissa vuokralla asuvia on ylenkatsottu vuosikymmeniä: ette pysty hankkimaan kuin pahaisen kerrostaloasunnon, senkin usein vain vuokralle. Omakoti- tai rivitaloasunto on yhteiskuntamme arvojärjestyksessä selvästi kerrostaloasuntoa edellä, vuokra-asumisessakin.”

”Entä nyt, kun energiakustannukset kasvavat ennakoimattomasti?”

” ”Meitä kerrostaloissa vuokralla asuvia on ylenkatsottu vuosikymmeniä”

HS soitti Hartikaiselle ja kysyi, miksi on erityisen hienoa asua kerrostalossa vuokralla näinä maailman aikoina.

68-vuotias Hartikainen on eläkkeellä ja ajaa ajoittain taksia. Hän on asunut vaimonsa kanssa 18 vuotta vuokralla Mikkelin kaupungin vuokrataloyhtiö Mikalon kerrostaloissa.

Hartikainen kertoo, että pariskunta on ollut tyytyväinen asumiseensa jo aiemmin, mutta viime aikoina tyytyväisyys on vain lisääntynyt.

Nyt, kun sähkön hinta on karkaamassa pilviin ja korot ovat nousussa, sekä vuokralla asumisen että kerrostaloasumisen hyvät puolet ovat nousseet esiin entistä selvemmin.

Sähkön hinnan nousu iskee erityisen rajusti omakotitaloihin, jotka lämpiävät suoralla sähkölämmityksellä. Vuosittainen sähkölasku on nousemassa tuhansiin euroihin.

” ”Sähkölasku on ollut 13 euroa, ja nyt se kolmin­kertaistuu. Se tekee 39 euroa.”

Hartikainen summaa puhelimessa omaa asumistaan.

11 viime vuotta pariskunta on asunut vajaan 70 neliön kolmiossa, joka remontoitiin talvella. Asunnon vuokra on noin 800 euroa kuukaudessa. Vuokraan sisältyvät vesi, kaksi autopaikkaa ja lämmitys.

Hartikaisten sähkö tulee Lumme Energialta ja sähkönsiirto Etelä-Savon Energia ESE:lta. Vielä syyskuun ajan voimassa olevan sopimuksen mukaan sähkö maksaa 4,5 senttiä kilowattitunnilta.

”Tähän asti meidän kulutuksella sähkölasku on ollut 13 euroa kuukaudessa, ja sähkön siirtomaksu on 23 euroa. Meillä on normaalit kodinkoneet, ja valot olen vaihtanut ledeiksi”, Hartikainen kertoo.

Hän on tehnyt jatkosopimuksen, jonka mukaan he maksavat lokakuun alusta lähtien sähköstä 13,5 senttiä kilowattitunnilta.

”Sähkölasku on ollut 13 euroa, ja nyt se kolminkertaistuu. Se tekee 39 euroa. Jos se nyt nousee neljäänkymppiin, onhan se iso nousu, mutta absoluuttinen summa ei ole iso. Vaikka meillä eläkkeetkään eivät nousisi, pystymme kestämään sen. Luojan kiitos, ettei siinä ole sitä lämmitystä.”

Jorma T. Hartikainen asuu Mikkelissä Tuskun kaupunginosassa noin kolmen kilometrin päässä keskustasta. Taustalla näkyy kerrostalo, jossa Hartikainen vaimonsa kanssa asuu ja viihtyy.

Hartikaisen asuintalo lämpiää kaukolämmöllä, kuten useimmat kerrostalot. Energia­lähteiden hinnannousu on korottamassa myös kaukolämmön hintoja, muttei niin jyrkästi kuin sähkön.

”Siinä tapauksessa vuokra nousee. Voisin kuvitella, että nousu on jotain kolmen prosentin luokkaa, mikä sekin olisi aika iso. Silti pidän sitä yhä edullisena, kun lämmitys on tullut isoksi möröksi”, Hartikainen sanoo.

”Ja yhä väitän, että kaukolämpö nousee vähemmän kerrostaloasunnossa kuin omakotitalossa.”

Hän huomauttaa, että kerrostalossa lämmittäminen on tehokkaampaa kuin omakoti­talossa, koska samojen ulkoseinien sisällä lämmitetään useita asuntoja.

Hartikainen kertoo asuvansa vuokrakerrostalossa, koska parikymmentä vuotta sitten hän teki yritystoiminnassaan konkurssin ja oli ulosotossa 18 vuotta. Vaihtoehdot olivat vähissä.

Vuokrakerrostalo osoittautui kuitenkin hyväksi vaihtoehdoksi. Hartikaiset ovat viihtyneet mainiosti kodeissaan eivätkä haikaile sen enempää omistusasuntoa kuin omakotitaloa.

”Minulla ei ole pahaa sanottavaa. Ei ole ollut häiriötä, vaikka puhutaan kaupungin vuokrataloista. Meillä on pihat, grillipaikat ja lasten leikkipaikat. Pihat aurataan ja hiekoitetaan, pensasaidat leikataan ja ruohot ajetaan. Voi keskittyä olemiseen”, Hartikainen sanoo.

Hän sanoo olevansa onnellinen siitä, että todennäköisesti sähkökriisi kurittaa heidän kukkaroaan vähemmän kerrostaloasujina kuin jos heillä olisi omakotitalo.

”Eikä tässä ole mitään vahingoniloa. Vaikka sitä omakotiasumista ihaillaan – ja kyllä minäkin olen sitä aikanaan harrastanut – niin nyt kun negatiivista juttua tulee monesta suunnasta, kerrostaloasujat ovat olosuhteiden takia voittajia. Olipa asunto sitten vuokralla tai omistusasunto”, Hartikainen sanoo.

”Tai kukaanhan tässä ei oikeasti voita, vaan kaikki häviävät. Mutta kerrostaloasujat ehkä muita vähemmän.”