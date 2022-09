Vanhemman tai oppilaan on ollut mahdollista nähdä huollettavansa opetusryhmän muiden oppilaiden nimet sekä opetustoimen henkilöstöä koskevia tietoja Wilma-järjestelmässä.

Kouluissa käytössä olevassa Wilma-järjestelmässä olevia oppilaiden nimitietoja on voinut näkyä ulkopuolisessa sovelluksessa.

Kouluissa käytössä olevassa Wilma-järjestelmässä olevia tietoja on voinut näkyä ulkopuolisessa Wilma Plus -sovelluksessa. Vanhemman tai oppilaan on ollut mahdollista nähdä huollettavansa opetusryhmän muiden oppilaiden nimet sekä opetustoimen henkilöstöä koskevia tietoja. Toiminto on koskenut kaikkia kaupunkeja, joissa Wilma Plus on ollut käytössä.

Wilma on kodin ja koulun välinen yhteydenpitoväline. Sitä ylläpitää ja kehittää Visma Enterprise oy.

Wilma Plus on kolmannen osapuolen sovellus, joka on käyttänyt Wilma-sovelluksen rajapintaa, jonka avulla voidaan esimerkiksi noutaa tai tuoda tietoja ohjelmistosta toiseen. Vismalla on tapahtunut rajapinnan määrittelyssä virhe, jonka vuoksi tietoja on voinut näkyä väärässä paikassa.

Rajapinnan kautta on voinut nähdä huoltajan oman huolettavan luokkakavereiden nimet Wilma Plus -sovelluksessa. Normaalisti nämä tiedot eivät ole olleet Wilman omassa sovelluksessa nähtävillä, kertoo Visman koululiiketoimintajohtaja Teemu Lehtonen.

Wilma Plus -sovelluksen käyttäjiä on Lehtosen arvion mukaan noin 10 000.

Visma poisti toiminnon, joka mahdollisti muiden oppilaiden nimien näkymisen 24. elokuuta ja kolmansien osapuolien rajapinnan käytön kokonaisuudessaan maanantaina 12. syyskuuta.

Joensuun kaupunki muistuttaa, että Wilma-tunnuksilla ei tule kirjautua mihinkään muuhun sovellukseen kuin Visman viralliseen Wilma-sovellukseen, jonka käyttö on edelleen turvallista.

"Vaikka kaupunki ei ole omilla toimenpiteillään voinut estää tapahtunutta, suhtaudumme asiaan vakavasti ja pahoittelemme tästä aiheutunutta harmia”, sanoo Joensuun kaupungin tietosuojavastaava Tiina Salminen.

Wilma Plus -sovelluksen käyttäjiä Joensuun alueella on noin 40. Joensuun kaupunki on tehnyt tapahtuneesta alustavan ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle.