Poliisi sai valmiiksi viime marraskuussa tapahtuneen Porvoon perhesurman tutkinnan. Miestä kuvailtiin kuulusteluissa oudoksi, mutta väkivaltainen teko viime marraskuussa tuli lähipiirille täytenä yllätyksenä.

Porvoon viime marraskuiseen perhesurmaan ei ole löytynyt selkeää motiivia. Perheen läheiset ovat kuulusteluissa kuvanneet avovaimonsa ja 2-vuotiaan poikansa tappanutta miestä oudoksi, mutta kukaan ei osannut arvata hänen olevan väkivaltainen. Teko tuli lähipiirille täydellisenä yllätyksenä.

Keskusrikospoliisin mukaan 28-vuotias mies puukotti kotonaan ensin avovaimoaan ja kävi sen jälkeen pariskunnan pojan kimppuun. Tämän jälkeen mies jatkoi naisen puukottamista. Teko tapahtui aamulla.

Poliisi on saanut tapauksen tutkinnan valmiiksi. Tutkinta on nyt lopetettu, koska rikoksesta epäilty mies on kuollut. Puukotusten jälkeen mies ajoi Helsingissä rajun kolarin kuorma-auton kanssa ja kuoli.

Henkirikokset paljastuivat, kun poliisi oli viemässä suruviestiä kolarista perheen kotiin.

Poliisi tutki henkirikoksia kahtena murhana, koska teko osoitti poliisin arvion mukaan päättäväisyyttä. Lisäksi se kohdistui puolustuskyvyttömään 2-vuotiaaseen lapseen ja tämän äitiin.

Pariskunnan läheiset ja ystävät kertoivat kuulusteluissa, että miehellä oli ollut jonkinlaisia mielenterveydellisiä ongelmia.

Tekoa edeltäneenä iltana avovaimo oli hälyttänyt ystävät hätiin, koska hän oli epäillyt, että kotoa poistuneella miehellä olisi ollut itsetuhoisia aikeita. Ystävä oli löytänyt miehen fyysisesti kunnossa, mutta täysin puhumattomana läheiseltä kalliolta.

Todistajat kuvailivat perhettä onnelliseksi lapsiperheeksi. Osa lähipiiristä kuitenkin tiesi naisen miettineen eroa miehen oudon käytöksen takia.

Naisen taakkaa lisäsi se, että hän oli perheen ainoa elättäjä. Mies oli työtön, nainen puolestaan oli juuri päässyt unelmiensa työhön toimittajaksi. Kukaan läheisistä ei kuitenkaan tiennyt, että perheellä olisi ollut ylitsepääsemättömiä taloudellisia ongelmia.

Lähipiiri kuvaili kuulusteluissa miestä joogasta innostuneeksi hipiksi, jolla oli viehtymystä salaliittoteorioihin ja valeuutisiin. Käytös ei aina ollut ”normaaleissa rajoissa”, kertoi eräs läheinen.

Pari oli tuntenut toisensa vuoden ennen lapsen syntymistä.