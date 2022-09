”Pystymme hoitamaan perusvelvollisuutemme paremmin, riski leikkausten siirtämisestä vähenee eikä riskiä huonossa kunnossa olevien potilaiden siirtämisestä enää ole”, sanoi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vt. johtaja Petri Virolainen torstaina illalla.

Hoitajajärjestöt eivät aloita käräjäoikeuden sakon uhalla kieltämiä teho-osastolakkoja. Tehy ja Super kertoivat asiasta torstaina iltakuuden jälkeen.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (Tyks) tämä tarkoittaa sitä, että teho-osaston käyttö pystytään pikaisella aikataululla normalisoimaan, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vt. johtaja Petri Virolainen.

Tyksin aikuisten teho-osastolla varauduttiin nelipäiväiseen lakkoon, joka olisi alkanut ensi tiistaina. Keskiviikkona Tyksin Totek-toimialueen johtaja Tuula Manner kertoi HS:lle, että lakon vuoksi ehdittiin jo siirtää potilaita.

Keskiviikkona Helsingin käräjäoikeus kielsi väliaikaisella päätöksellä lakkojen aloittamisen teho-osastoilla Varsinais-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiireissä. Kun kielto tuli, muut siirrot peruttiin.

Aiemmin torstaina Virolainen kertoi HS:lle, ettei sairaala enää valmistele potilaiden siirtämistä muualle. Syynä oli oletus siitä, että liitot eivät aloita lakkoja.

Torstaina illalla Virolainen vaikutti olevan tyytyväinen siihen, ettei leikkauksia tarvitse siirtää.

”Pystymme hoitamaan perusvelvollisuutemme paremmin, riski leikkausten siirtämisestä vähenee eikä riskiä huonossa kunnossa olevien potilaiden siirtämisestä enää ole”, hän sanoi.

Jos tehohoitolakko olisi toteutunut, noin 20 potilasta oltaisiin voitu joutua siirtämään. Nämä ovat potilaita, jotka vaativat leikkaamista kohtuullisen kiireellisellä aikataululla ja joilla leikkauksen lykkääminen olisi huonontanut ennustetta.

Virolainen kuitenkin painottaa, että vielä merkittävämpää on se, että nyt Tyksissä pystytään varmasti järjestelmään leikkaus ja tehohoito äkillisesti sairastuville.

”Korostan sitä, että vaikka lakon peruuntuminen on hienoa tehohoitoa vaativien potilaiden kannalta, eihän tämä mikään ilonaihe ole eikä voitto kenellekään. Työtaistelu on edelleen kesken, ja se on laillinen ja siihen on järkevät perusteet. Toivomme, että pääsisimme kaikkia osapuolia tyydyttävään neuvotteluratkaisuun.”