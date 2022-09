Suurin osa Suomessa tilapäistä suojelua saavista ukrainalaisista on vastaanottopalveluiden piirissä. Kotikunnan saamisen myötä muun muassa kunnan rooli palveluiden järjestäjänä kasvaa.

Hallitus esittää, että keväästä 2023 lähtien tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset voisivat saada Suomesta kotikunnan.

Edellytyksenä tälle olisi yhtäjaksoinen asuminen Suomessa vähintään vuoden ajan sekä oleskelulupien voimassaolon jatkaminen. Kotikuntaa haettaisiin digi- ja väestötieto­virastolta.

Suurin osa tilapäistä suojelua saavista on vastaanotto­palveluiden piirissä. Suurimmalle osalle ei ole voitu myöntää kotikuntaa, sillä he eivät täytä kotikuntalain edellytyksiä. Tällä hetkellä kotikunnan on voinut saada vain jos se on jo aiemmin ollut perheenjäsenellä.

Kotikunnan saamisen myötä kunnan, hyvinvointi­alueen ja muiden viranomaisten rooli Ukrainasta sotaa paenneiden palveluiden järjestämisessä kasvaa.

Voimassa oleva laki kotoutumisen edistämisestä ei kuitenkaan mahdollista valtion korvauksia kunnille heidän palveluistaan. Hallitus esittää muutosta tähän. Tarkoitus olisi korvata kustannuksia samoin perustein kuin esimerkiksi kansainvälistä suojelua saavan henkilön palveluista korvataan.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että tilapäistä suojelua saaviin sovellettaisiin kuntaan osoittamista koskevaa sääntelyä. Kuntaan osoittaminen tarkoittaa, että kunta sitoutuu etsimään osoitettavalle asunnon kunnasta.

Hallitus ehdottaa myös, että alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tullut tilapäistä suojelua saava lapsi tai nuori saisi asumisen ja tuen palvelut samoin kuin ilman huoltajaa alaikäisenä maahan tullut kiintiöpakolainen tai kansainvälistä suojelua saava lapsi tai nuori.

Lakimuutosten tarkoituksena on turvata kotoutumispalvelut Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa paenneille. Heitä on Suomessa yli 38 000. Eduskunnalle annetussa esityksessä esitetään muutoksia kotoutumislakiin ja vastaanottolakiin.