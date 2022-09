Riistakameran kuvassa oli laikukas, hieman gepardia muistuttava eläin, joka tunnistettiin sittemmin servaaliksi.

Hammaslahtelaisen Pasi Kinnusen riistakamera tallensi torstaina epätavallisen kuvan kissaeläimestä. Kuvassa oli laikukas, hieman gepardia muistuttava eläin. Epätavallisesta havainnosta kertoi ensimmäisenä sanomalehti Karjalainen.

Kinnusen riistakamera sijaitsee hänen isänsä vanhalla kotitilalla Kummun alueella Hammaslahdessa Joensuussa.

”Siinä ei tällä hetkellä asu ketään, joten se on eläimille rauhallinen”, kertoo peltoalueen toisella laidalla asuva Kinnunen.

Kameraan on ennenkin tarttunut havaintoja eläimistä, yleensä ketuista ja joskus ilveksistä, joten Kinnunen odotti, että tälläkin kertaa kyse olisi ilveksestä.

”Sitten rupesin katsomaan, että tuolla on pitkä häntä, eikä ilveksellä ole tuollaista”, Kinnunen kertoo.

Kooltaan kissaeläin oli 50–60 senttiä korkea.

Metsästystä harrastava Kinnunen julkaisi kuvan paikalliseen metsästysseuran Facebook-ryhmässä ja kysyi, tunnistavatko muut eläimen.

”Siinä sitten tuli aikalailla huumorimielellä irvailuja, että se on ilves tai kirahvi. Epäiltiin, että olin kuvan netistä ottanut”, Kinnunen kertoo.

Kun selvisi, että kuva oli aito, alkoi yhteinen ihmettely.

”Suomen riistakeskuksen Kai-Eerik Nyholm sen sitten tunnisti, että kyseessä on servaali”, Kinnunen kertoo.

Servaali on kissaeläin, jota esiintyy luonnonvaraisena pensas- ja ruohomailla itäisessä ja keskisessä Afrikassa.

Se muistuttaa ulkonäöltään gepardia mutta on sitä pienempi. Turkin väri vaihtelee kellertävästä kupariseen, ja siinä on mustia täpliä. Servaalilla on 24–45 senttimetriä pitkä häntä.

Laji on luokiteltu Suomessa vieraslajiksi vuonna 2016, jonka jälkeen sitä ei ole saanut tuoda maahan, pitää hallussa, pennuttaa, myydä tai päästää luontoon. Omistajat saavat kuitenkin pitää ennen tätä otetut lemmikkieläimet niiden luonnolliseen kuolemaan saakka.

Kinnunen arveleekin, että eläin on voinut olla jonkun lemmikki. Se on voinut karata ja villiintyä.

Kinnunen on metsästysseuran kautta antanut usein suurriistavirka-apua poliisille, mutta toistaiseksi servaalin jäljittämiseksi tai pyydystämiseksi ei ole suunnitelmia.

”Toistaiseksi siitä ei ole muita havaintoja kuin tämä yksi. Voihan olla, että se ei enää edes ole täällä, vaan on jo siirtynyt muualle eikä sitä nähdä enää ikinä”, Kinnunen arvioi.

Servaalit syövät pieniä jyrsijöitä, lintuja, matelijoita, sammakkoja ja hyönteisiä.

”Todennäköisesti se ei pärjää luonnossa talven yli. Nyt on vielä hiiriä ja jäniksiä, joita se voi pyydystää, mutta talvella sillä voi olla karummat oltavat”, Kinnunen pohtii.