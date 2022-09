Suositun Strömsö-neuleen suunnitellut Lee Esselström ihmettelee, miten malli on päätynyt S-ryhmän tuotantoon. Tarkoituksena ei ole ollut jäljitellä Strömsö-neuleohjetta, sanoo S-ryhmän marketkaupan pukeutumisen myyntipäällikkö.

Pietarsaarelainen Tanja Kirsilä törmäsi viime viikolla Pietarsaaren Prismassa hämmentävään näkyyn. Kaupan rekillä roikkui neule, joka muistutti erehdyttävästi kuuluisaa Strömsö-neuletta.

Himoneulojana Kirsilä tunnisti kuvion heti. Hän näytti neuleen miehelleen ja vertasi sen kuviota kännykästään Strömsö-neuleen kuvioon. Yhdennäköisyys oli huomattava.

"Vähän hämmensi, että miksi noin iso ketju myy jotain tuollaista”, Kirsilä sanoo.

”Tekijänsuoja-asiat ovat olleet neulontapiireissä aika paljon tapetilla. Pitää ymmärtää ero, neulooko yksittäinen ihminen paidan itselleen vai lähteekö iso ketju tekemään siitä isoa erää.”

Tanja Kirsilä kuvasi House-merkin neuleen Pietarsaaren Prismassa perjantaina 9. syyskuuta.

Strömsö-neule on suosittu malli, jonka on suunnitellut toimittaja ja Strömsö-ohjelman juontaja Lee Esselström. Inspiraatio kuvioon tuli Strömsön verannan kaiteen kuvioinnista. Mallia on ladattu yli 1,5 miljoonaa kertaa.

Prismassa myytävä tuote taas on S-ryhmän oman House-merkin neulepusero.

Esselström sai vinkin House-merkin neuleesta viikko sitten perjantaina.

”Ei ole vaikeaa nähdä, että siinä on vain muutama silmukka muutettu. Olisi ehkä ollut fiksumpaa heiltä, jos he olisivat muuttaneet mallia vähän enemmän”, Esselström sanoo.

Ylen juristit selvittävät asiaa. Neulemalli on Ylen omaisuutta. Esselström ei ole ollut yhteydessä S-ryhmään asian tiimoilta.

”Olemme miettineet, miten tähän suhtaudumme ja odottaneet, mitä lakimiehet sanovat.”

Esselströmin HS:lle välittämän Ylen juristin Elina Fagerlundin kommentin mukaan Yle ei tässä vaiheessa ota kantaa tähän yksittäistapaukseen.

Kun Esselström sai viime viikolla tiedon House-merkin neuleesta, Strömsö-neuleen ohjeisiin Ylen sivuilla lisättiin erillinen teksti. Siinä painotetaan, että malli on tarkoitettu yksityiskäyttöön ja ettei sen kaupallinen ja teollinen käyttö ole sallittua.

Esselström ihmettelee, miten Housen neulemalli on päätynyt tuotantoon.

”On vaikea ymmärtää, miksi joku haluaa tehdä näin. Strömsö-malli on niin tunnettu, että kyllä kaikki tietävät, mistä alkuperäinen malli tulee. Miten joku voi kuvitella, että tämä voisi tehdä hyvää omalle maineelle?”

S-RYHMÄN marketkaupan pukeutumisen myyntipäällikkö Jonna Halme-Räsänen kommentoi asiaa lyhyesti sähköpostitse.

Hän toteaa, että Prismoissa myytävä House-neule on toteutettu omalla ohjeella.

”Neulemallit usein inspiroivat variaatioita. Tarkoituksenamme ei ole ollut jäljitellä Strömsö-neuleohjetta.”

Halme-Räsänen myöntää, että neuleet ovat samankaltaisia, mutta korostaa niiden eroavaisuuksia.

”Monet neuleet ja kuvioinnit muistuttavat toisiaan, ja myymämme [neule] on toteutettu omalla ohjeellaan. Vaikka House-neuleessa ja Strömsö-neuleohjeella kudotuissa neuleissa on samankaltaisuuksia, on niissä myös eroja.”

Tanja Kirsilän tietojen mukaan useampi ihminen on laittanut neuleesta S-ryhmälle viestiä.

Asiasta oli jätetty kommenttia myös tuotteen alle Prisman sivuilla. Kyseisen House-neuleen tuotesivu katosi Prisman sivuilta perjantai-iltapäivällä 16. syyskuuta pian HS:n yhteydenoton jälkeen.

Vaikka koko tapahtunut harmittaa Lee Esselströmiä, se on hänen mukaansa myös imartelevaa.

”Jos joku ottaa oman designin tällä tavalla käyttöön, onhan se iso kunnia myös.”

Neuleen tuotekuvauksessa Prisman sivuilla luki, että villapaita on ’norjalaistyylinen’. Esselström ihmettelee kuvailua.

”Kyllähän kaikki suomalaiset tietävät, että kyseessä on suomalaismalli.”