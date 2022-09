Suomen Ateenaksi ja sivistyksen kehdoksi kutsuttu Jyväskylä on nyt Suomea ja englantia yhdistävän finglishin kehto, sanoo Virpi Kaartinen.

Jyväskyläläinen Virpi Kaartinen, 82, on lopen kyllästynyt finglishiin eli suomen ja englannin kielen sekoittamiseen.

”Olen vanha jäärä, ja minua on alkanut nyppimään tämä englannin kielen ylivalta. En hyväksy, että oma kielemme jää englannin jalkoihin.”

Kyllästymisensä innoittamana Kaartinen teki kuvakollaasin Jyväskylässä näkemistään suomea ja englantia yhdistelevistä ilmaisuista, joita löytyy esimerkiksi liikkeiden nimistä. Suurin osa kuvista on otettu vuoden sisään.

Kaartisen on vaikea ymmärtää, miksi suomalaisten liikkeiden nimissä on englanninkielisiä sanoja, kuten kauppaa tarkoittava shop. Hän käyttää esimerkkinä leipomomyymälää nimeltä Elonen shop.

”Se oli minulle viimeinen pisara”, hän päivittelee.

”Kotiteollisuuskauppakin on nykyään Taito shop. Mitä se shop siinä tekee?”

Myös asunto-osakeyhtiö Jyväskylän Syke City saa hänet ymmälleen.

”Suomalainen ei osaa sanoa city, eikä ulkomaalainen osaa sanoa syke. Ketä se oikein palvelee?”

Jyväskylä, jota on kutsuttu myös Suomen Ateenaksi ja sivistyksen kehdoksi, näyttää nyt Kaartisen mielestä pikemminkin finglishin kehdolta. Se kirpaisee Kaartista, joka on koulutukseltaan puheviestinnän ja historian opettaja.

”Mietin, mitä [Suomen kansakoulun kehittäjä] Uno Cygnaeus tästä ajattelisi. Täältähän kansakoululaitos on lähtöisin.”

Kielen muuttuminen on Kaartisen mielestä ymmärrettävää, ja hän pitää eri kielten osaamista hyödyllisenä. Hän kuitenkin suhtautuu kriittisesti siihen, kuinka englannin­kielisiä sanoja käytetään silloinkin, kun vastaava suomenkielinen ilmaisu löytyisi.

Hänestä esimerkiksi second hand -vaatteet voisivat aivan hyvin olla käytettyjä vaatteita ja take away -kahvi noutokahvi.

Kaartinen on huolissaan siitä, että kaikki eivät pysy mukana kehityksessä, jos suomen­kielisten sanojen sijasta käytetään englantia.

”Jos Postin kirjelaatikossa lukee Economy-lähetykset, niin pian on Pihtiputaan mummo huuli pyöreänä, että tarkoittaako se ykkös- vai kakkosluokan postia.”

