Strömsö-neulemalli on Yleisradion omaisuutta. S-ryhmä kertoi lauantaina lopettavansa tuotteen myynnin.

S-ryhmään kuuluva Prisma vetää pois myynnistä neulemallin, joka muistuttaa erehdyttävästi suosittua Strömsö-neuletta.

Strömsö-neule on suosittu malli, jonka on suunnitellut toimittaja ja Strömsö-ohjelman juontaja Lee Esselström. Inspiraatio kuvioon tuli Strömsön verannan kaiteen kuvioinnista. Mallia on ladattu yli 1,5 miljoonaa kertaa.

Esselström ihmetteli perjantaina HS:n haastattelussa, miten erehdyttävästi Strömö-neuletta muistuttava malli on päätynyt S-ryhmän tuotantoon.

Neulemalli on Yleisradion omaisuutta, ja myös Ylen juristit ovat selvittäneet asiaa.

Lue lisää: Prismassa myydään neuletta, jonka kuviosta kiinnostuivat Ylen lakimiehet

Päätös neuleen poisvedosta tehtiin lauantaina, kertoo S-ryhmän käyttötavarakaupan myyntijohtaja Päivi Hole.

”Emme tietenkään halua olla osallisena tällaisessa tilanteessa, jossa yksityinen suunnittelija kokee, että olemme tarkoituksellisesti plagioineet hänen neulemalliaan”, Hole sanoo.

S-ryhmän marketkaupan pukeutumisen myyntipäällikkö Jonna Halme-Räsänen kertoi HS:lle perjantaina, että S-ryhmän oman House-merkin neulepusero on toteutettu omalla ohjeella. Myöskään Holen mukaan kyse ei ole tarkoituksellisesta plagioinnista.

”Emme halua olla aiheuttamassa harmia”, Hole sanoo.

Kyseistä neulemallia on myyty Holen mukaan vain Prismoissa eikä muissa S-ryhmän toimipaikoissa.

”Takaisinvetoilmoitus on mennyt myymälöille tänään [lauantaina], eli toimenpiteet käynnistyvät heti, kun myymälä­henkilökunta lukee viestin”, Hole sanoo.

Hole selittää Strömsö-neuletta muistuttavan vaatteen päätymistä myyntiin sillä, että kaikkia yksityiskohtia ja samankaltaisuuksia olemassa oleviin kuoseihin ei pystytä aina seuraamaan.

"Meillä on valikoimassa tuhansia tuotteita pelkästään pukeutumisen osalta, niin pitäisi koko ajan tuntea kaikki maailman mallit, jotta voisi estää tällaisen tilanteen syntymisen”, Hole sanoo.

”Alaan kuuluu tällainen. Varsinkin jos on muodikkaita, nopeasti vaihtuvia tuotteita ja kuoseja, niin niitä valmistaa moni eri taho.”

Hole kertoo olleensa henkilökohtaisesti yhteydessä Strömsö-neuleen suunnitelleeseen Lee Esselströmiin ja pahoitelleensa tilannetta.

”Tilanne ei ole ollut meiltä tarkoituksenhakuinen. Olemme entistä tarkempia jatkossa”, Hole sanoo.