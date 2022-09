Lauantaiaamuinen lentokone Helsingistä Bolognaan joutui kauheaan turbulenssiin, mutta matkustajat eivät löytäneet oksennuspusseja koneesta.

Finnairin mukaan matkustamo­henkilökunnalta voi aina pyytää lisää oksennuspusseja jos niille on tarvetta. Jos näitä ei ole, asiakkaan käyttöön voidaan antaa roskakasseja.

Lento Helsingistä Italian Bolognaan muuttui lauantaina oksennuksen pidättelyksi, kun kauheaan turbulenssiin joutuneesta koneesta ei meinannut löytyä yhtään oksennuspussia.

”Ilmakuopat olivat aivan hirveät ja kone tärisi niin, etten ole sellaista aiemmin kokenut vaikka olen paljon elämässäni lentänyt”, kuvailee lennolla ollut Helsingin Sanomien kaupunkitoimituksen esihenkilö Lari Malmberg.

Kunnon turbulenssia kesti ainakin 10–15 minuuttia, Malmberg arvioi. Monelle matkustajalle tuli tärinästä huono olo.

Malmberg alkoi etsiä jo kaiken varalta edessä olevan tuolin selkänojasta oksennuspussia, mutta sellaista ei löytynytkään. Eikä oksennuspussia löytänyt kukaan muukaan hänen kuuden hengen seurueestaan, joka istui ripoteltuna eri puolille konetta.

”Ainakin yksi ihminen koneen takaosassa oksensi. Hän onnistui viime hetkellä kaivamaan omasta laukustaan jonkun lääkepussin ja oksensi siihen”, Malmberg kertoo.

Finnarin lento oli Nordic Regional Airlines -lentoyhtiön operoima. Finnairin viestinnästä kerrotaan sähköpostitse, että lähtökohtaisesti kaikilla lennoilla ja kaikilla paikoilla pitäisi olla oksennuspussit.

”Vaikuttaa siltä, että oksennuspussi on tilapäisesti puuttunut istuintaskusta. Oksennuspussi on saattanut esimerkiksi mennä käyttöön edellisellä lennolla, ja vaikka pusseja täydennetään siivouksen yhteydessä jokaisen lennon jälkeen, se on saattanut epähuomiossa jäädä täydentämättä juuri kyseiseen istuintaskuun edellisen siivouksen yhteydessä”, viestintäpäällikkö Mari Kanerva kertoo.

Hän myös lisää, että matkustamo­henkilökunnalta voi aina pyytää lisää oksennuspusseja, jos niille on tarvetta. Jos pusseja ei ole, asiakkaan käyttöön voidaan antaa roskakasseja, Kanerva kertoo.