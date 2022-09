Jopa miljardi ihmistä voisi hyötyä uudistuksesta. Nyt kymmenesosa maailman väestöstä kärsii aliravitsemuksesta.

Huomattavasti suuremmalle osalle maailman ihmisistä riittäisi ruokaa, jos tuotantoeläinten ravintoa uudistettaisiin, kertoo Aalto-yliopisto tiedotteessaan. Nyt kymmenesosa maailman väestöstä kärsii aliravitsemuksesta, kun samalla tuotantoeläimille syötetään ihmisravinnoksi kelpaavia ruokakasveja.

Aalto-yliopiston professorin Matti Kummun johtama tutkimusryhmä on tarkastellut asiaa tuoreessa artikkelissaan. Tutkijoiden mukaan ruokaa riittäisi jopa 13 prosenttia suuremmalle väestölle, jos eläinten rehuksi käytettäisiin ihmisille kelpaamattomia viljelykasvien tähteitä ja maatalouden sivuvirtoja.

”Tämä tarkoittaa ruokaa jopa noin miljardille ihmiselle”, tutkimuksen analyysia ja kirjoitustyötä johtanut Aalto-yliopiston tutkijatohtori Vilma Sandström sanoo.

Nykyisin merkittävä osa rajallisista luonnonresursseista käytetään rehuntuotantoon. Osuus kattaa tutkijoiden mukaan noin kolmanneksen maailmassa kasvatetuista viljoista ja neljänneksen kalansaaliista.

Tutkimusryhmän mukaan eläintuotannosta ihmisten käyttöön voitaisiin ohjata 10–26 prosenttia viljakasvien tuotannosta ja 17 miljoonan tonnin kalasaalis – mikä on 11 prosenttia kalan tuotannosta.

Muutos voisi lisätä ihmisille kelpaavan ruoan määrää 6–13 prosenttia kaloreilla mitattuna ja 9–15 prosenttia proteiinisisältönä mitattuna.

”Kerta on ensimmäinen, kun näin kattava osa maailman ruoka- ja rehuvirroista on tuotu yhteen analysoitavaksi tällä tarkkuudella. Näin ymmärsimme, miten suuri osuus sivuvirroista ja viljelykasvien tähteistä on jo käytössä eläinten rehuna ja pystyimme edelleen arvioimaan käyttämättömän potentiaalin”, Kummu sanoo tiedotteessa.

Viljelykasvien tähteillä tarkoitetaan esimerkiksi sitrushedelmien prosessoinnissa syntyviä jätteitä, kalanviljelyn ja karjankasvatuksen sivutuotteita ja sokerijuurikkaan naatteja.